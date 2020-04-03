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Все про:Київська область (1172) Нацполіція (9237) собаки (49)

 Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція

Трагедія сталася в м. Боярка Києво-Святошинського району. Собака напала на місцевого жителя і покусала його, від травм чоловік помер на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Встановлено, що смерть чоловіка настала в результаті рваної рани правої гомілки з ушкодженням судин.

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 32-річна власниця вигулювала свого собаку без повідка та намордника, попри те, що вказана порода визначається, як потенційно небезпечна.

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Слідчі поліції жінці повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186558
 
 
 Топ коментарі
 
Хозяйка Хуже собаки , - Безмозглое существо.
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Все эти смерти и увечья, кроме хозяев собак и на наших депутатах, всех сроков. Давно надо было принять закон, о том, что бойцовские породы собак должны быть приравнены к боевому оружию. Хочешь купить такую собаку - пройди медкомиссию, стань на учет и получи разрешение, по условиям содержания. За выгул, без намордника и поводка - огромный штраф, в повторном случае -конфискация собаки у идиота ( идиотки). Но ничего не сделано, как и не определены, в городах, места для выгула собак.
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Так никто ж и не спорит с этим. Но животное в особенности псины на улице должны быть в намордниках, хозяин должен за ним убирать дерьмо и выгуливать там где не ходят люди.
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Нужно ротвейлера проверить на коронавирус Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция - Цензор.НЕТ 4519 Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция - Цензор.НЕТ 4307
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Сейчас зоофилы возбудятся, что мужик на собачку неправильно посмотрел. А потом удивляються, чего их блоховозов травят.
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Так никто ж и не спорит с этим. Но животное в особенности псины на улице должны быть в намордниках, хозяин должен за ним убирать дерьмо и выгуливать там где не ходят люди.
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Так разрешили же собак выгуливать во время пандемии, даже шмыгаль подтвердил. Возможно это возмутило погибшего...
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По-вашему то, что человека что-то могло возмутить - оправдывает его убийство?
Ротвеллер - это живое оружие и он требует обращения к себе как к оружию и ответа хозяев перед законом как за применение оружия.

Так что хозяйку как минимум на 15 лет упрятать за умышленное убийство, собаку - усыпить.
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...а высказывания вот этого двуногого Куйлапуценг Владимирович Недор Вам ничего не говорит? Его ведь тоже надо выгуливать в наморднике!!!
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С этим согласен. А зачем намордник и поводок, если выгуливать там, где не ходят люди? А поводок спасёт, если собака не по силам хозяину? Как-то играл с немецким боксёром, а он был у хозяйки на поводке, так он так разыгрался, что когда я отошел с палкой, то он, чтобы её схватить, так дёрнулся, что хозяйка упала...
Основное, что необходимо делать, это - проверить на психику человека, если у него есть собака и знания по социализации собаки... Всех необходимо воспитывать, что людей, а что - собак...
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1.Поводок нужен на тот случай, что бы удержать псину если он захочет побежать туда где ходят люди.
2. Нехер заводить таких псин, что не можешь с ними справиться.
3.С третьим согласен. В цивилизованных странах псы агрессивных пород считаются оружием и разрешение на выкармливание этой псины аналогично разрешению на оружие. Отсюда и все процедуры о которых вы говорите.
А у нас мало того, что хозяева собак в большинстве своем неадекватные люди, ну какой нормальный человек будет держать в квартире теленка который воняет и все грызет. Бегает по улице, а потом с грязными лапами и вонючей шерстью загаживает постель, мебель, ковры и дорожки. Только намаханые могут такое терпеть в своей квартире.
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Социализированная собака бежит к людям поиграть, собаки, при правильном воспитании, доходят разумом до 5-ти летнего ребёнка.
Я так и сказал, что необходимо заводить собаку по силам.
В третьем у нас согласие.
А насчёт грязи и вони, то за собакой необходимо ухаживать и мыть лапы и брюхо, если она ложилась на улице или полностью, если вымазюкалась, кувыркаясь в грязи, а не на траве...
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С первыми тремя пунктами согласна полностью.
Последнее замечание доказывает лишь то,что у вас никогда не было собаки. За собакой нужно ухаживать,как и за любым живым существом. За человеком в том числе. Если человек дня 3-4 не помоется и не постирает свою одежду,то вонять будет так,что заткнет за пояс любую собаку. Относительно "грызет"))) Да,щенки до 6-ти мес.могут что-то погрызть. Мой доберман,например,за всю свою жизнь "погрыз"только пульт.Остались на нем несколько царапин от зубов...
ЗЫ И да, ВСЕГДА в общественных местах выгуливала его только на поводке и с намордником.
В данной трагедии виновата только хозяйка ротвейлера.
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Собаку следует воспитывать. Команда для служебной собаки должна звучать хлестко, как выстрел бича. Мы ж не говорим о морских свинках типа йоркширов и других декоративных породах... охотники тоже редко кусаются. Ну и еще, собака - своеобразное воплощение мечты хозяина. Какой-нибудь дрыщ или задрот наверняка захочет обозлить свою крупную собаку. Так сказать, натаскать не только на защиту, но и на "взять", "фас" и пр. Обозлить - пара минут. А вот обучить командам - а нах...
Был пару лет назад в Римини. Бросается в глаза большое количество собак на вечернем променаде. Но все собачки настолько дружелюбны и неагрессивны, шо хоть верхом садись. Из крупных популярны датские доги, малинуа, немецкие овчарки. Из крупных охотников - вейнмаранеры. И ни одна собацюра не проявляла агрессию. Воспитание и любовь. А здесь, знаю наверняка, отсутствие воспитания и обозленность...
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Ты прикидываешся? Собака- это оружие. Если ты ходишь по улицам и палишь из ружья, пуля когда нибудь в кого нибудь попадет. И шо- у тебя ружье будет виновато? Обвинения были собаке предьявлены? Или 32- летней хозяйке?
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Все эти смерти и увечья, кроме хозяев собак и на наших депутатах, всех сроков. Давно надо было принять закон, о том, что бойцовские породы собак должны быть приравнены к боевому оружию. Хочешь купить такую собаку - пройди медкомиссию, стань на учет и получи разрешение, по условиям содержания. За выгул, без намордника и поводка - огромный штраф, в повторном случае -конфискация собаки у идиота ( идиотки). Но ничего не сделано, как и не определены, в городах, места для выгула собак.
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прежде чем хвататься за клавиатуру сначала погугли, что такое "собаки бойцовских пород". из этой собаки мясника такой же боец, как из тебя - писатель
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Сторожевых туда же к бойцовским. Они такую же угрозу представляют для человека.
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..а вы думаете, что владельцы таких собак не знают о этом требовании? Знают и прекрасно знают! Народ много знает, что нельзя априори , но ложил и на законы и на безопасность. Вчера в Велмарт рвётся сопля без маски... Охранник не пускает... Стадо встаёт на защиту сопли.... Хотя стадо стоит всё в масках!!! Как эту ситуацию осознать с точки зрения логики?))))
Ну а за места выгула собак вопрос и подымать не стоит. Возле каждого дома не сделаешь площадок и даже в районе это проблематично. Но если хозяин дурнее своей собаки, то никакой закон ему не запретит. А таких к сожалению большинство.
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собачники сказали бы, что этот мужчина был плохим человеком, а собаки таких чувствуют.
Да еще и боялся собак, а они это тоже чувствуют, поэтому сам виноват
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Собачники бы сказали, что собака похожа на хозяина...
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и продолжили бы мысль - "поэтому бояться нужно не собак, а людей! на себя лучше оденьте намордник!"
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якщо вона собаку не відтягувала - це чиста 115 стаття - Умисне вбивство.
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Навіть якщо відтягувала...все одно це вбивство.
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це ненавмисне - 119,
а от коли спостерігала, і нічого не робила, це спонукання собаки до дій.
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Собака на улице без поводка и намордника подлежит немедленному уничтожению, без всяких вариантов...
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Насчёт пьяных тоже бы так сделать... Не против?
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А это я высказался за отстрел потенциально опасных или тебе самому необходимо убиться, если не понимаешь сказанного?
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А Шо по этому поводу скжут любітЄлі жівотных? Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция - Цензор.НЕТ 2189
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вони скажуть цей песик побачив вірус на чоловікові і вбив його.
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Собачатники любять розповідати, собачки не винні і все залежить від хазяїна... Може і так, але 90% власників пітбулів, бультер'єрів і ротвейлерів - гопуватого виду тіпочки в спортивних костюмах...
От я ніколи не бачив письменника, художника чи рок-музиканта з пітбулем...
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А в мене карликова такса в домі,і дві дворняжки у дворі.Може я композитор? Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція - Цензор.НЕТ 4726
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ps. йа в душе поет, художнік, пісатєль, псіхолух, пхілосопх, кампазітор
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Убийство по неосторожности? По какой неосторожности можно вывести ротвейлера без поводка и намордника?
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по неосторожности матери и отца владелицы
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аэрозольный баллончик с вкрученным штуцером автокамеры, залитым в него концентратом аммиака и набитый давлением (лучше портативным автокомпрессором) действует своим пшиком в морду и ротвейлеров, скажем так, смертельно отрезвляюще.
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кулибин однако...это и от хулиганов наверняка помогает
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)) ато!! убойная сила. изобретение децтва. тогда штуцеры были не одноразовые, как сегодня, а с фланцем, профилированной шайбой и гайкой. бензин туда наливали, автонасосом накачивали и такой себе многоразовый огнемётик. с налитым нашатырём на сусликов ходили. воду где в степи найдёш много воды, шоб вылить из норки )) лень рождает брожение ума )) у мну и сейчас в домашней коллекции таких старых штуцеров с десяток.
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читаю щас, угораю)) кнайсль, ну та невеста, у которой ***** свадебным хенералом был, устроила шкандаль, шо муш её побил. отакої. видно ***** во время танца её покусав )))
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А вот в этом случае полиция найдет состав преступления.
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в противном случае полиция найдёт труп. как и в выше описанном случае.
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В нас по місту повно гуляє народу з здоровеними собацюрами без намордників... Що цікаво часто їх водять дівчатка вагою 40 кілограмів, а собака під 60 кг... Як думаєте втримає дівчинка собаку?
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Еще можно понять если бойцовскую собака выгуливае без надлежащ мер какой нибудь дрыщ который и самоутверждается за счет агрессивной породы. На 4 десятке лет у женщины уже должны быть какие то мозги но не судьба пойдет по уголовке. Собаку жаль ее постигнет незавидная участь из за безмозглой курицы
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куда она пойдет ? она условно получит и все )) не смешите писту -она и так смешная Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція - Цензор.НЕТ 6679
"по уголовке " ахаха ! вы еще скажите что отсидит .....
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таких бы собак десятка 3 в раду запустить с командой фас.
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Собаки до трибуны не успели бы добежать как депутаты в третьем чтении закон о запрете собак приняли бы, 451 голосом... Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція - Цензор.НЕТ 5530
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а жгутом или любым подручным материалом ногу перетянуть, не?
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А все потому, что если хозяин ротвейлера не реагирует на требования взять собаку на поводок и надеть намордник или реагирует агрессивно, вызвать полицию невозможно, а если и приезжают, то их открытым текстом посылают нах. Можно принять самые драконовские законы, но работать с такой правоохранительной системой они не будут.
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Так законов вообще нет! Можно только косвенно, по хулиганке, предъявить обвинение, поэтому полиция и не хочет особо парится, дело дохлое.
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Только жёсткая реакция полиции и огромные штрафы смогут решить проблему!
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Три рокі це мало. За вбивство повинні давати більше.
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Убивать надо таких шлюх-собачниц вместе с собакой.
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Я не розумію чому це "Убийство по неосторожности". Власниця прекрасно знала, що це собака бійцівської породи, що вона мусить бути в наморднику (напевно хазяйка теж) і на повідку. Все це вона прекрасно знала. Стаття мусить бути за "преднаменренное убийство"
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На умисне вбивство, не тягне, якщо вона звичайно не мала попереднього наміру, або не вчиняла дії спрямовані на цькування собаки.
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неумыш ленное не катит. выгуливать бойовских собак без ограничений все равно что дать детям поиграть заряженной волыной. в тюрьму ***** с пожизненным обеспечением детей
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Семья собачников сказали бы что она всегда была добрая и никого никогда не кусала, но что-то пошло не так, вобщем, собака спятила, из людей никто не виноват в том числе погибший, а так вообще у нас нормальная семья, дети отличники и вообще это просто случайность, недоразумение, никакого злого умысла у нас не было, это не тот случай чтобы уголовку шить, прастить, панять, штраф 3900 гривен.
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у нас соседи выгуливают алабая без намордника и поводка.....на замечания обижаются((
Он такой "милый" ростом с теленка.
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интересно ....за последних несколько лет , все таки несколько случаев таких было,а вот кто сидит ? нищий дед - один за всех ? тут людей вон за смертельные дтп не всегда садят , в этой ,отдельно взятой стране ,(за зайцеву не надо начинать, поскольку там резонанс быстро получился - не удалось быстро замять - но то что она десять сидеть не будет -100%, а было бы один два трупа возможно и замяли бы ,особенно в глубинке ) , сколько таких кто женщин вон на переходе беременных сбивали - и ничего ! гуляют Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція - Цензор.НЕТ 7146
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Эта смерть на руках украинских депутатов , это они убили этого гражданина .
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Коли вже цих бидлособасників почнуть ізолювати від суспільства??
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От не розумію, чому народ бере цих пітбулів з ротвейлерами? Ну хочете охоронця - є німецькі вівчарки, є бульдоги, є мастіфи якісь. Вони набагато розумніші і слухняніші за пітбулів з ротвейлерами, а ще значно менш агресивні!
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.. так каждый подбирает по своему характеру... Умные умным, красивые красивым.... питбули питбулям....
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3-5 лет условно дуре дадут в лучшем случае, а человек мертв.
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в мацкве был случай в НУЛЕВЫХ , когда ПРОХОЖИЙ застрелил СОБАКУ и ХОЗЯИНА у подъезда дома ......прохожего так и НЕ НАШЛИ (((( все жильцы ПООХАЛИ , но в глубине души были рады ))))
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Ещё на Расиси был случай, каратист одним ударом убил хозяина собаки, тот перед тем волыну выхватил, спортсмена опрадали.
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Пока депутаты покрывают этих животных, ходить с ножом и баллончиком.
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а еще был случай из НУЛЕВЫХ когда ЛОЗИНСКИЙ с нач. милиции и прокурором за связку ХВОРОСТА убил НЕЩАСТНОГО (((( всякое бывает в жизни ((((
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а где же вишенка на торте, типа у мужчины выявлен коронавирус посмертно?
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Кстати эта порода ротвейлеры "особая",если обидится,может ночью подойти и загрызть хозяина...ну такое бургерное.
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