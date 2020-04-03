 Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Встановлено, що смерть чоловіка настала в результаті рваної рани правої гомілки з ушкодженням судин.



Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 32-річна власниця вигулювала свого собаку без повідка та намордника, попри те, що вказана порода визначається, як потенційно небезпечна.

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Слідчі поліції жінці повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.