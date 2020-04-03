 Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Встановлено, що смерть чоловіка настала в результаті рваної рани правої гомілки з ушкодженням судин.
Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 32-річна власниця вигулювала свого собаку без повідка та намордника, попри те, що вказана порода визначається, як потенційно небезпечна.
Слідчі поліції жінці повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.
Ротвеллер - это живое оружие и он требует обращения к себе как к оружию и ответа хозяев перед законом как за применение оружия.
Так что хозяйку как минимум на 15 лет упрятать за умышленное убийство, собаку - усыпить.
Основное, что необходимо делать, это - проверить на психику человека, если у него есть собака и знания по социализации собаки... Всех необходимо воспитывать, что людей, а что - собак...
2. Нехер заводить таких псин, что не можешь с ними справиться.
3.С третьим согласен. В цивилизованных странах псы агрессивных пород считаются оружием и разрешение на выкармливание этой псины аналогично разрешению на оружие. Отсюда и все процедуры о которых вы говорите.
А у нас мало того, что хозяева собак в большинстве своем неадекватные люди, ну какой нормальный человек будет держать в квартире теленка который воняет и все грызет. Бегает по улице, а потом с грязными лапами и вонючей шерстью загаживает постель, мебель, ковры и дорожки. Только намаханые могут такое терпеть в своей квартире.
Я так и сказал, что необходимо заводить собаку по силам.
В третьем у нас согласие.
А насчёт грязи и вони, то за собакой необходимо ухаживать и мыть лапы и брюхо, если она ложилась на улице или полностью, если вымазюкалась, кувыркаясь в грязи, а не на траве...
Последнее замечание доказывает лишь то,что у вас никогда не было собаки. За собакой нужно ухаживать,как и за любым живым существом. За человеком в том числе. Если человек дня 3-4 не помоется и не постирает свою одежду,то вонять будет так,что заткнет за пояс любую собаку. Относительно "грызет"))) Да,щенки до 6-ти мес.могут что-то погрызть. Мой доберман,например,за всю свою жизнь "погрыз"только пульт.Остались на нем несколько царапин от зубов...
ЗЫ И да, ВСЕГДА в общественных местах выгуливала его только на поводке и с намордником.
В данной трагедии виновата только хозяйка ротвейлера.
Был пару лет назад в Римини. Бросается в глаза большое количество собак на вечернем променаде. Но все собачки настолько дружелюбны и неагрессивны, шо хоть верхом садись. Из крупных популярны датские доги, малинуа, немецкие овчарки. Из крупных охотников - вейнмаранеры. И ни одна собацюра не проявляла агрессию. Воспитание и любовь. А здесь, знаю наверняка, отсутствие воспитания и обозленность...
Ну а за места выгула собак вопрос и подымать не стоит. Возле каждого дома не сделаешь площадок и даже в районе это проблематично. Но если хозяин дурнее своей собаки, то никакой закон ему не запретит. А таких к сожалению большинство.
Да еще и боялся собак, а они это тоже чувствуют, поэтому сам виноват
а от коли спостерігала, і нічого не робила, це спонукання собаки до дій.
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От я ніколи не бачив письменника, художника чи рок-музиканта з пітбулем...
********** евфемізми?
"по уголовке " ахаха ! вы еще скажите что отсидит .....
Он такой "милый" ростом с теленка.