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 Політика України
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 В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на рестарт економіки на початку травня у зв'язку з ослабленням карантину.

"За нашими розрахунками через три тижні ті, хто зараз вже хворі на коронавірус, мають одужати, а введені обмеження не дадуть хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - йдеться в зверненні Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цей процес відбуватиметься в кілька етапів.

"Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде відновлено роботу громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - сказав прем'єр.

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Водночас, прем'єр підкреслив, що це не буде означати послаблення інших карантинних заходів: обмеження на прогулянки і масові зібрання будуть продовжувати діяти.

Також всі будуть і далі змушені носити маски.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186557
 
 
 Топ коментарі
 
От дач и шашлыков людей все равно не удержишь.
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ну кто тебя тянет за язык. Ну кто знает что будет в конце апреля?
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Короче будем немножко беременными... Идиоты, надо было границы закрывать сразу после дебильных "санжар", и всех(!) въезжающих-входящих пропускать через обсервацию в загородных отелях, санаториях, палаточных городках и т.п., постепенно дважды тестируя ПЦР-тестами и выпуская "на волю", тогда можно было бы действительно работать только в "масочном" режиме и тестировать только заболевших, чтобы локализировать вспышку, если б она произошла.
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лохам пообещали послабление В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1329
Никакого послабления не будет, наоборот ужесточение. Лохи заслуживают голодной смерти, тихо сидя и подыхая с голоду в своих квартирах...
А ещё будет комендатский час.
А далее и расстрелы.
Как например на Филлипинах, где президент Филлиппин Родриго Дутерте приказал стрелять в нарушителей карантина.

Вышел в магазин без разрешения или в коммендатский час - расстрели.
Готовтесь, бараны. Власти выгоден вечный карантин.
Тишь и благодать, воруй и делай что хочешь, никто не будет протестовать против власти.
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Тю, какие мрачные предчувствия посещают твой организм... а вот он мой оптимичтический прогноз: эпидемия пойдет на убыль в том же темпе, что и напала... народ воспрянет и не станет более терпеть придурка с его потешной властью... клован пустит тяжелый дух и сдриснет к ленке, где там она скрывается... придет Богдасик весь такой обиженный и поколотит йермака до полусрачки... Беня кинет бужанского и говорящего пуделя на произвол, а сам сбежит в Казахстан на Иссыккуль, но его выдадут и он станет жить в тюрьме. А бужанский и пудель начнут пить, сопьются и повесятся. Баканова разжалуют в ехрентумы и всякий боец-сбушник будет его задрачивать. Он этого не вынесет и пойдет пить к кожаре. Ну а там и жена кожарина нарисуется, потому что никто из кожар не сел...
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Кто тебе скажет, что пандемия пошла на спад, зомбоящик или кто?
Ты же свято уверовал, что есть пандемия короновируса. Так тебе каждый день будут вдалбливать в голову чиновники, СМИ, итд. что пандемия есть и она не останавливается, на протяжении полгода или года, и что перестанешь верить в пандемию?
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мені подобається карантин!
не палять листя, бо штраф 17 тис.
машин менше - повітря чистіше.
Менше їздимо - менше витрат на бензину.
Люди стали чемніші та гречніші.
Та ще багато переваг.
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От тільки витрати на комуналку зросли, бо увесь день дома, та й в гаманаць капає набагато менше.
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палять всі листя і не паряться... ніхто їх не штрафує.
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шмотки не нужны, обувь новая не нужна. А вот ноут нужен помщнее
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За тотальної бідності українців, є злочином посадити країну на жорсткий карантин замість того, щоб тестувати всіх туристів і заробітчан. До прикладу, я втратив весь свій дохід. Від слова абсолютно. Як сплачувати борги за комуналку ? Субсидії не маю... І межі і краю цьому зеленому бедламу не видно
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Короче будем немножко беременными... Идиоты, надо было границы закрывать сразу после дебильных "санжар", и всех(!) въезжающих-входящих пропускать через обсервацию в загородных отелях, санаториях, палаточных городках и т.п., постепенно дважды тестируя ПЦР-тестами и выпуская "на волю", тогда можно было бы действительно работать только в "масочном" режиме и тестировать только заболевших, чтобы локализировать вспышку, если б она произошла.
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ви уявляєте витрати на 100 тис людей на обсервації?
люди скажуть , в нас немає грошей на їжу, то ж маєте їх кормити.
Якщо по скромному на день: 200 грн на їжу, та 5 0 грн за проживання, то отримаємо:
250x100 000 = 25 000 000 грн на день, на 10 днів = 2,5 млрд грн
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а на Омани, купівлю елітних авто і шалені зарплати в цих тварюк гроші є ? легше за все зеленій банді вирішувати питання короновірусу коштом людей, які і без того у злиднях
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От дач и шашлыков людей все равно не удержишь.
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дача - це сама краща ізоляція -обсервація.
за розпалювання вогню під шашлик штраф- 17тис грн
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на дачу еще нужно доехать, автобусы отменили. На этих выходных в городах будет столпотворение.
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ну кто тебя тянет за язык. Ну кто знает что будет в конце апреля?
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Пока не будет стойкого иммунитета у населения, вы по несколько раз в год карантин будете объявлять.
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Які підстави так вважати, якщо щодня ми бачимо зростання кількості заражених ? Коронавірус сам по собі щезне ? Ба більше, населення треба тестувати, а не залякувати і тримати всіх на жорстокому карантині ! Потрібно робити, як німці.
23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня

27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
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Необоснованный оптимизм. Только что говорил что предположительно ПИК придется на 20 е числа апреля ( т.е. с 20 по 29), что нужно три месяца а то и пол года... и тут же анонсирует опять таки возможное ослабление карантина в конце апреля ( пусть посмотрит на Китай и его попытки ослабить карантин). Более реально была озвучена дата Аваковым ( хотя он тоже сказал что это очень оптимистично) это 15 мая. Фактически после окончания череды всех праздников. Хотя после 15 нужно еще пару недель что бы отследить тенденцию после праздничного распространения вируса. Ну давайте реально смотреть на вещи. Карантин нужно продлять до 12 июня. Т.е. на три месяца ( если считать с 12 марта) Это реальная дата до которой население сможет удержаться морально, экономически и эмоционально. И дай нам Бог что бы эта дата была реальной, потому что после этого будет совсем туго.
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а не дохера, когда в стране два санитарных врача, один из которых внук ванги ?!
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