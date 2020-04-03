 В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль

"За нашими розрахунками через три тижні ті, хто зараз вже хворі на коронавірус, мають одужати, а введені обмеження не дадуть хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - йдеться в зверненні Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, цей процес відбуватиметься в кілька етапів.
"Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде відновлено роботу громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - сказав прем'єр.
Водночас, прем'єр підкреслив, що це не буде означати послаблення інших карантинних заходів: обмеження на прогулянки і масові зібрання будуть продовжувати діяти.
Також всі будуть і далі змушені носити маски.
Никакого послабления не будет, наоборот ужесточение. Лохи заслуживают голодной смерти, тихо сидя и подыхая с голоду в своих квартирах...
А ещё будет комендатский час.
А далее и расстрелы.
Как например на Филлипинах, где президент Филлиппин Родриго Дутерте приказал стрелять в нарушителей карантина.
Вышел в магазин без разрешения или в коммендатский час - расстрели.
Готовтесь, бараны. Власти выгоден вечный карантин.
Тишь и благодать, воруй и делай что хочешь, никто не будет протестовать против власти.
Ты же свято уверовал, что есть пандемия короновируса. Так тебе каждый день будут вдалбливать в голову чиновники, СМИ, итд. что пандемия есть и она не останавливается, на протяжении полгода или года, и что перестанешь верить в пандемию?
не палять листя, бо штраф 17 тис.
машин менше - повітря чистіше.
Менше їздимо - менше витрат на бензину.
Люди стали чемніші та гречніші.
Та ще багато переваг.
люди скажуть , в нас немає грошей на їжу, то ж маєте їх кормити.
Якщо по скромному на день: 200 грн на їжу, та 5 0 грн за проживання, то отримаємо:
250x100 000 = 25 000 000 грн на день, на 10 днів = 2,5 млрд грн
за розпалювання вогню під шашлик штраф- 17тис грн
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https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin