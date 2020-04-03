 Лікарі фіксують у частини пацієнтів з коронавірусом ураження мозку: сплутаність свідомості, інсульт і судоми

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що основними ознаками зараження новим коронавірусом є утруднене дихання, кашель і лихоманка, проте також фіксується дисфункція головного мозку, яка може поєднуватися зі зниженням нюху і смаку, а також серцевими захворюваннями. Першими про ці симптоми ще в лютому повідомили лікарі з китайського Уханя, де почався спалах COVID-19.
Невролог Елісса Форі з США зазначила, що "вірус може проникати в мозок безпосередньо в рідкісних випадках".
Як пише видання, звіти американських лікарів про пацієнтів з порушеннями роботи мозку аналогічні спостереженням медиків в Італії та інших частинах світу, де у пацієнтів фіксувалися інсульти, судоми, енцефалопатичні симптоми, а також поколювання або оніміння в кінцівках. Зазначається, що в деяких випадках пацієнти отримували ураження мозку ще до розвитку лихоманки або респіраторного захворювання.
Медики підкреслюють, що у більшості пацієнтів з COVID-19 не виникають проблеми з неврологією. Невролог Роберт Стівенсон, вважає, що ще рано робити висновки і передбачає, що ці симптоми можуть бути пов'язані з низьким рівнем кисню в крові, що може чинити істотний вплив на роботу мозку.
Писателю иногда не вредно и почитать. Улицы дезинфицируют и уже давно. Выглядит это примерно так https://biz.liga.net/all/all/novosti/koronavirus-kak-dezinfitsiruyut-ulitsy-kieva-foto
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
Те шо ви пропонуєте допоможе лише вірусам.
Яка страшна болячка ***** і рядом з нею не стоїть
Как следствие давать надо те же препараты как и при инсульте (правда кислородное голодание тут не пару часов длится и не факт что помогут)
Так значит клоун уже заражен... Первый симптом у него уже давно..
Надо отметить, что вампиры, оборотни и зомби - все это бешенство, только разные "врачи" диагностировали.
Може зеленського вразив коронавірус ?
І не панікуйте зайве.
У Шмыгаля сознание путается, факт.
Логические связи нарушены.
Иначе как можно совместить вот это :
Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах"
вот с этим
"Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться"
Это какой это бизнес может себе позволить работать в полную силу только с двумя работниками?
Я то думала, что они просто дебилы, но это сообщение меня успокоило.
Правительство не дебилы, оно просто больны, заражены коронавирусом с редким случаем: поражением мозга.
В дурку их.