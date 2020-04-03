 Лікарі фіксують у частини пацієнтів з коронавірусом ураження мозку: сплутаність свідомості, інсульт і судоми

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основними ознаками зараження новим коронавірусом є утруднене дихання, кашель і лихоманка, проте також фіксується дисфункція головного мозку, яка може поєднуватися зі зниженням нюху і смаку, а також серцевими захворюваннями. Першими про ці симптоми ще в лютому повідомили лікарі з китайського Уханя, де почався спалах COVID-19.

Невролог Елісса Форі з США зазначила, що "вірус може проникати в мозок безпосередньо в рідкісних випадках".

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Як пише видання, звіти американських лікарів про пацієнтів з порушеннями роботи мозку аналогічні спостереженням медиків в Італії та інших частинах світу, де у пацієнтів фіксувалися інсульти, судоми, енцефалопатичні симптоми, а також поколювання або оніміння в кінцівках. Зазначається, що в деяких випадках пацієнти отримували ураження мозку ще до розвитку лихоманки або респіраторного захворювання.

Медики підкреслюють, що у більшості пацієнтів з COVID-19 не виникають проблеми з неврологією. Невролог Роберт Стівенсон, вважає, що ще рано робити висновки і передбачає, що ці симптоми можуть бути пов'язані з низьким рівнем кисню в крові, що може чинити істотний вплив на роботу мозку.