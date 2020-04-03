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 Суспільство, За кордоном
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 Лікарі фіксують у частини пацієнтів з коронавірусом ураження мозку: сплутаність свідомості, інсульт і судоми

Лікарі-неврологи по всьому світу спостерігають у невеликої групи пацієнтів з коронавірусом порушення роботи мозку, серед яких сплутаність свідомості, інсульт і судоми.

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основними ознаками зараження новим коронавірусом є утруднене дихання, кашель і лихоманка, проте також фіксується дисфункція головного мозку, яка може поєднуватися зі зниженням нюху і смаку, а також серцевими захворюваннями. Першими про ці симптоми ще в лютому повідомили лікарі з китайського Уханя, де почався спалах COVID-19.

Невролог Елісса Форі з США зазначила, що "вірус може проникати в мозок безпосередньо в рідкісних випадках".

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Як пише видання, звіти американських лікарів про пацієнтів з порушеннями роботи мозку аналогічні спостереженням медиків в Італії та інших частинах світу, де у пацієнтів фіксувалися інсульти, судоми, енцефалопатичні симптоми, а також поколювання або оніміння в кінцівках. Зазначається, що в деяких випадках пацієнти отримували ураження мозку ще до розвитку лихоманки або респіраторного захворювання.

Медики підкреслюють, що у більшості пацієнтів з COVID-19 не виникають проблеми з неврологією. Невролог Роберт Стівенсон, вважає, що ще рано робити висновки і передбачає, що ці симптоми можуть бути пов'язані з низьким рівнем кисню в крові, що може чинити істотний вплив на роботу мозку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186555
 
   
 Топ коментарі
 
Значит уже больше года зебилы болеют...
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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болезнь мозга это болезнь 73 % Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги - Цензор.НЕТ 4215
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Отвечала Вам на соседней ветке уже. ПОВТОРЯЮ..........
Писателю иногда не вредно и почитать. Улицы дезинфицируют и уже давно. Выглядит это примерно так https://biz.liga.net/all/all/novosti/koronavirus-kak-dezinfitsiruyut-ulitsy-kieva-foto
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
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Повторяю свой ответ. Фотографиями город от пыли не очистить. Я не видел за последнюю неделю наблюдений ни одной поливальной машины в Киеве своими глазами.
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Якщо поливати водою, а не дезінфектором то це лише допоможе розповсюджувати вірус. Лікарі фіксують у частини пацієнтів з коронавірусом ураження мозку: сплутаність свідомості, інсульт і судоми - Цензор.НЕТ 2912
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Не згоден з вами. Поливати треба за умови відсутності людей вночі, в суху погоду для змивання легко летючого пилу в каналізацію. Асфальт після поливу в суху погоду швидко висохне. Думаю, що навіть полив звичайною водою за таких умов буде мати позитивний вплив. Але я ж написав, що поливати треба дезінфекційним розчином з додаванням поверхнево активних речовин.
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"Вірусні респіраторні інфекції гірше передають в сухі періоди року. Наприклад у морозні зими з низькою вологістю або в спекотне літо в повітрі менше аерозолів. Вірус живе саме в аерозолях - краплинах води, слини, слизу. Навіть на твердих поверхнях віруси не самі по собі, а в краплинах." тиц

Те шо ви пропонуєте допоможе лише вірусам.
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Обрабатывают сейчас растворами с применением хлоргексидина. К сожалению у нас положительная информация не пользуется спросом. В итоге мы питаемся одним негативом.
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Існують та викладені в наукових періодичних виданнях протоколи виконання дезіфекційних заходів. Жодного з цих заходів я не спостерігаю в Києві, окрім спорадичного оприскування зупинок громадського транспорту. Не робиться нічого.
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Может не там наблюдали? На прошлой неделе рано утром уезжала с Русановки, дождя не было, тротуары влажные и часть дорожного полотна тоже. Та же картина в районе пл.Шевченко.
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Цнетр Киева, проспект Победы, Шулявка, Леси Украинки, Дружбы Народов - ни одной поливалки не наблюдал за неделю поездок по работе. Молчал, пока температуры опускались ниже ноля, но теперь молчать уже нельзя.
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Значит уже больше года зебилы болеют...
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Врачи-неврологи по всему миру наблюдают у небольшой группы пациентов с коронавирусом нарушение работы мозга Источник: https://censor.net.ua/n3186555

Яка страшна болячка ***** і рядом з нею не стоїть Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги - Цензор.НЕТ 9375 Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги - Цензор.НЕТ 3216
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Нарушение работы мозга - это само собой разумеющийся процесс, следующий за нарушением работы легких (который ведет к кислородному голоданию), как следствие получаем все симптомы инсульта (спутанность сознания, речи....) и последствия такие же.
Как следствие давать надо те же препараты как и при инсульте (правда кислородное голодание тут не пару часов длится и не факт что помогут)
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Та да. По депутату Шахову видно, что у некоторых мозг поражается в первую очередь 😁 Даже исследования не ну
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Теперь поклонников зеленского станет еще больше
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Включили режим ужаса и ограничений какой то глобальный шухер намечается
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То, что вирус поражает нервную систему писали еще в феврале. Классическая его атака такая - он идет в легкие, наполняет их жидкостью, а потом когда человеку нечем дышать выдает контрольный атакуя сердце.
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И принять закон о земле вирус им не помешал? А может для того и раздули панику?
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Главное, чтоб у редактора цензора не лучилось коронавируса. А то спутанность сознания достигнет небывалых высот.
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Превірте презедента, у нього туман в голові.
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опасная хворь.... пишут, и даже Невзоров(атеист) сказал что это не искусственый штамм.., но чет гложут сомнения.....
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Ну, судороги, допустим, фебрильные. А инсульты от чего?
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спутанность сознания, инсульт и судороги...

Так значит клоун уже заражен... Первый симптом у него уже давно..
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Нук это ожидаемо. А попробовать просто отключить канал управления вирусом пробовали? Ничего нет сложного, просто одеть корону фараона на голову...дык все равно карантин, стесняться некого.
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Конечно неплохо было бы одеть ещё и немес. Это платок фараона с тонкими золотыми нитями. Замечательно экранирует до 1 ГГц. Но ..наверное кишка тонка. Хотя бы просто аналог короны оденьте.
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Да кончай уже. Пенис стер поди уже, глядя на петю.
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зебил, ВОДКИ НЕТ! У Клоуна опохмеляют! Бегом туда!
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Петин гамадрил отличается скупостью ума в своих постах.
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Выпей самогону придурок петин. IQ плачет глядя на тебя.
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Может это вирус бешенства?
Надо отметить, что вампиры, оборотни и зомби - все это бешенство, только разные "врачи" диагностировали.
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Бутусов хочет, чтобы мы все окончательно обосрались?
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Деньги ничего не решают , как и окропление водой их затхлого Источника , требующего Вознаграждения, - Человек сам по Себе мельче микроба короновируса по своей сути и значимости . Есть намного выше Духовная Материя управляющая всем Этим .
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Китайці вчинили злочин! вони довгий час приховували найголовніше - що цей вірус передається від людини до людини! Дорогоцінний час було втрачено, вірус поширився світом! Я вважаю, що Китай повинен відповісти в міжнародному суді за це і виплатити постраждалим країнам компенсації!
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Не отвлекайте внимание международного сообщества от РФ на Китай. Китай слишком важен для мировой экономики. Запад не станет лезть на рожон.
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У нас этот признак и без вируса прижился
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у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания,
Може зеленського вразив коронавірус ?
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судя по тому, какую хрень несет Шахов, то вполне даже допускаю......
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Ну, у него и до того мозг пошаливал, а теперь вообще беда...
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та как-то я его слушал, он мне показался в адеквате...., а вот вчера я в этом сильно усомнился......
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"Ці симптоми можуть бути пов'язані з низьким рівнем кисню в крові, що може чинити істотний вплив на роботу мозку. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3186555".
І не панікуйте зайве.
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Так вы уже любую симптоматику подгоните под этот вирус - и дело с концом!
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То бишь милдронат надо больным коронавирусом еще употреблять, чтобы обеспечить кислородом организм.
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А я думаю чого Шахов почав муйню нести про всесвітній заговор
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Не всесвітній. рашка и Китай, типу, не при справах. Шахов довбень
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и шо ??? тоже не хотят сдавать анализы.......... ???
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Правительство на коронавирус проверьте.
У Шмыгаля сознание путается, факт.
Логические связи нарушены.
Иначе как можно совместить вот это :
Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах"

вот с этим
"Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться"

Это какой это бизнес может себе позволить работать в полную силу только с двумя работниками?

Я то думала, что они просто дебилы, но это сообщение меня успокоило.
Правительство не дебилы, оно просто больны, заражены коронавирусом с редким случаем: поражением мозга.
В дурку их.
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угу, а Зеленському тоді короновірус у спадок від тата передався, з народження?
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очевидно, что это из-за кислородного голодания. 100 триллионов клеток хотят жрать, а чтобы им жрать им надо чем то окислять глюкозу.
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такі симптоми, що мимоволі починаєш підозрювати, що Шахов не першим хто з депутатів, що перехворів, а останній.
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