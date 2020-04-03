 Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні. ВIДЕО

Про це повідомив Шмигаль у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів. Після довгого обговорення Уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковано", - розповів Шмигаль.
"Залишиться працювати тільки 21 пункт пропуску на державному кордоні України", - йдеться у зверненні Шмигаля.
Також за його словами, запроваджується обов'язкова обсервація громадян, які прибувають у країну, терміном на 14 днів.
шмыгаль мразь сепарская !!!враг Украины !!!
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
По районам результаты измерений хотелось бы увидеть.
После минутного пребывания на улице, пыль в глаза попадает и песок на зубах хрустит.
С этой пылью к каждому может прилететь 2019-nCoV.
Хоть в какой то стране остались остатки совести и здравого смысла у правителей.
На днях правительство Швеции постановило-таки запретить мероприятия свыше 50 человек и закрыть университеты. Но на этом меры заканчиваются. Средние школы и детские сады работают, открыты магазины, бары и рестораны, выходить из дома и пользоваться транспортом можно без всяких разрешений. Стокгольм, в отличие от Парижа, Берлина или соседнего Копенгагена, не вымер.
Посетители бара в Стокгольме выпивают во время пандемии. Фото: Reuters
Тому що шведи усвідомлюють себе нащадками вікінгів - вільних озброєних людей, які жили власним розумом. У конституції Швеції закарбовано, що кожному громадянину має бути забезпечена свобода пересування в межах держави та свобода виїзду з неї. І жодні клоуни їм цього не заборонять. Тому шведи безперешкодно пересуваються своєю вільною країною, здійснюють робочі поїздки за кордон, школи й дитячі садки працюють, дозволені масові зібрання чисельністю до 500 учасників. Населенню не рекомендують носити маски - тому що це безглуздо.
Новий коронавірус COVID-19 - не більше, ніж звичайна респіраторна інфекція, а зупинить його тільки природне вироблення імунітету населення, для чого потрібен час. Те, що сьогодні штучно нагнітається паніка навколо цього вірусу, вже відомо багатьом.
На лижних курортах збираються тисячі людей, а в минулі вихідні нічне життя теж вирувало.
Чиє рішення стоїть за цим «найбільшим експериментом у світі»?
Шведський міністр охорони здоров'я Йоганн Карлсон заявив: «Наша країна не може вводити драконівських заходів, які обмежили б цю епідемію, але водночас зруйнували життя нашого суспільства».
Головний державний епідеміолог Швеції Андрес Тегнелл наполягає на тому, щоб школи продовжували працювати. Він аргументує це тим, що діти повинні залишатися під наглядом, щоб, крім іншого, медичні працівники могли виконувати свою роботу (тобто щоб в ситуації, що склалася, їм не потрібно було б ще сушити голову чим зайняти дітей).
Звичайно, той факт, що смертність серед дітей майже нульова, є додатковим аргументом на користь цього рішення.
Незважаючи на той факт, що шведські заходи одні з найбільш м'яких у світі, правлячою коаліцією вже зараз незадоволені бізнесові кола. Відомий фінансовий менеджер Керстін Гессіус звинуватила прем'єра в тому, що навіть такими м'якими заходами він завдає великих економічних збитків.
Як це можливо? Можливо, оскільки так вирішила влада. І це рішення вони прийняли, вважаючи, що цей підхід дасть їм відразу кілька переваг. Країна, яка вийде з цієї кризи з мінімальними економічними втратами, буде нагороджена значно кращим економічним статусом, ніж конкуренти.
Население Швеции - 10 млн., это столько же как в 3-х городах Украины- Киев+Днепр+Харьков! В Украине все будет печальнее, брать пример с них - тупость!!
Исходя из "умной" стратегии Швеции игнорирования рисков = имеют 300 покойников , а через 2 недели будет 3000 человек! Хочешь быть на месте кого-то из этих 300 или желаешь дождаться очереди в 3000?
Читати, сподіваюсь, вмієш?
На солнце вирус быстро погибает от ультрафиолета.
А в пасмурную погоду может летать с пылью и туманом хз сколько.
Своєчасно.
Или прокукарекал...а там хоть не рассветай?
Ведь дибильное послушное стадо выполнит всё что ему скажут.
Скажут сидеть дома, будут сидеть дома и тихо сдыхать.
Скажут прыгать с 9-го этажа, пойдут и пригнут.
Главное побольше ада и запугать цифрами, пандемией, итд.
Лохи верят во всё.
"Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться.
Под покровом
ночикарантина... дальше сами додумайте.