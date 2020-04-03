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 Політика України
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Все про:Кабмін (4029) карантин (1998) Денис Шмигаль (188) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про затвердження Кабінетом міністрів переліку додаткових обмежень на час дії карантинних заходів.

Про це повідомив Шмигаль у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів. Після довгого обговорення Уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковано", - розповів Шмигаль.

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"Залишиться працювати тільки 21 пункт пропуску на державному кордоні України", - йдеться у зверненні Шмигаля.

Також за його словами, запроваджується обов'язкова обсервація громадян, які прибувають у країну, терміном на 14 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186553
 
   
 Топ коментарі
 
опять ограничения....А где же список льгот и преференций....А ну да это ведь не для всех
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней. Источник: https://censor.net.ua/v3186553
Своєчасно. Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2815
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Получал у Ахметова 300 тысяч в месяц. Кто такой Денис Шмыгаль - первый галичанин, ставший премьер-министром Украины
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Здравствуй полицейское государство!!! Воны зробылы це разом!!! Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні, - Кабмін запроваджує нові обмеження - Цензор.НЕТ 4087
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Сначала АНАЛ ТАБУ, Потом шашлыки табу, да что эта такое, одни табу!!!! Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 3322 Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 1397
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Я так зрозумів АНАЛ табу тебе особливо розстроїв.....Чешеця? Сядь на ручку швабри! Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 4837
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на бутылку содятся зебилы и кацапы, как и на черенок от лопаты, это тебе твой чубака яременко может расскать Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 1232 Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 2695
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Писателю иногда не вредно и почитать. Улицы дезинфицируют и уже давно. Выглядит это примерно так https://biz.liga.net/all/all/novosti/koronavirus-kak-dezinfitsiruyut-ulitsy-kieva-foto
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
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Красиво в интернетах смотрится, да только я ни одной поливалки в городе не видел своими глазами.
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И на улицах смотрится нормально. То, что Вы лично не видели - не показатель.
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"Смотрится" оставьте себе. Сделайте замеры концентрации в воздухе пылевых частиц, вот тогда и пишите, хорошо или плохо.
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Передвижная лаборатория мониторинга окружающей среды и влияния химических факторов проверяет регулярно и не только сейчас, во время пандемии. Замеряется все, включая радиационный фон и так волнующие Вас пылевые частицы. На борту у них есть газовые анализаторы.
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Ок, и какие показатели по пыли на высоте 2 метра над уровнем земли?
По районам результаты измерений хотелось бы увидеть.
После минутного пребывания на улице, пыль в глаза попадает и песок на зубах хрустит.
С этой пылью к каждому может прилететь 2019-nCoV.
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Обратитесь в Государственное управление охраны окружающей природной среды города Киева, но уверяю, что даже они не в состоянии заставить ветер не дуть.
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опять ограничения....А где же список льгот и преференций....А ну да это ведь не для всех
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Льготы только для олигархов на время карантина.
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Швеция как пример для подражания во время массового психоза и запугивания короновирусом.
Хоть в какой то стране остались остатки совести и здравого смысла у правителей.
На днях правительство Швеции постановило-таки запретить мероприятия свыше 50 человек и закрыть университеты. Но на этом меры заканчиваются. Средние школы и детские сады работают, открыты магазины, бары и рестораны, выходить из дома и пользоваться транспортом можно без всяких разрешений. Стокгольм, в отличие от Парижа, Берлина или соседнего Копенгагена, не вымер.

Посетители бара в Стокгольме выпивают во время пандемии. Фото: Reuters

Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9579
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Що вибірковий умник???)))) А чого в приклад не ставищ Неметчину, Італію Іспанію, Францію?? Краще перебдеть чим недобдеть. Досить вже воду мутити... Умники хитрозроблені.
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Швеція таки запроваджує антивірусні обмеження: два дні тому влада ввела вимогу про те, що ресторани і кафе можуть обслуговувати відвідувачів тільки за столами, а не за барною стійкою.
На лижних курортах збираються тисячі людей, а в минулі вихідні нічне життя теж вирувало.
Чиє рішення стоїть за цим «найбільшим експериментом у світі»?
Шведський міністр охорони здоров'я Йоганн Карлсон заявив: «Наша країна не може вводити драконівських заходів, які обмежили б цю епідемію, але водночас зруйнували життя нашого суспільства».
Головний державний епідеміолог Швеції Андрес Тегнелл наполягає на тому, щоб школи продовжували працювати. Він аргументує це тим, що діти повинні залишатися під наглядом, щоб, крім іншого, медичні працівники могли виконувати свою роботу (тобто щоб в ситуації, що склалася, їм не потрібно було б ще сушити голову чим зайняти дітей).
Звичайно, той факт, що смертність серед дітей майже нульова, є додатковим аргументом на користь цього рішення.
Незважаючи на той факт, що шведські заходи одні з найбільш м'яких у світі, правлячою коаліцією вже зараз незадоволені бізнесові кола. Відомий фінансовий менеджер Керстін Гессіус звинуватила прем'єра в тому, що навіть такими м'якими заходами він завдає великих економічних збитків.
Як це можливо? Можливо, оскільки так вирішила влада. І це рішення вони прийняли, вважаючи, що цей підхід дасть їм відразу кілька переваг. Країна, яка вийде з цієї кризи з мінімальними економічними втратами, буде нагороджена значно кращим економічним статусом, ніж конкуренти.
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Та я зрозумів ще до цього до чого ви всі ведете економісти бл... А тепер представ що в Італіїї зробили так як в Щвеції....Поміркуй бар..н 150к больничних, і не прцюючих, і ці всйі хобять і заражають інших..через 7 днів мінімум ще стількиж добавиться..деїх лікувати особливо тіжких як що вони і зараз не справляються... А тепер про ваше економічне фантазування...Україні як ні коли пощастило і так почти дефолт був а тут така відмазка і вістрокування виплати боргів по форс-мажору..Думай хочь трошки.. А не уитуй окрему думку яка тобі подобається а це не означає що вона правильна...
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Клоун ЗЕ, хватит бредить!
Население Швеции - 10 млн., это столько же как в 3-х городах Украины- Киев+Днепр+Харьков! В Украине все будет печальнее, брать пример с них - тупость!!
Исходя из "умной" стратегии Швеции игнорирования рисков = имеют 300 покойников , а через 2 недели будет 3000 человек! Хочешь быть на месте кого-то из этих 300 или желаешь дождаться очереди в 3000?
Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 8483
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Италия тоже так поначалу пробовала и Испания и Франция... Но что-то у них не получилось... Вы уверены, что отменив карантин у нас будет как в Швеции (5,5 тыс болеющих и 300 умерших, что тоже не так мало), а не как в Испании или Италии - по 100 тыс заболевших и по 10-14 тыс умерших?
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Можно надеятся, что при повышении минимальной суточной температуры до 10-15 градусов эпидемия пойдет на спад.
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по аналогии с другими вирусными инфекциями.
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Маєте на увазі що у людини зміцніє імунетет? Можливо...
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Посмотри температуру в Испании и Италии, и не надейся на температуру.
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смотрел в Мадриде - эпиценте эпидемии в Испании Недавно было +4-10 дожди, это когда начался разгар эпидемии. в Италии - северные районы, которые в горах. там тоже совсем не жарко. А на Сицилии такой заболеваемости нет.
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взагалі то, ультрафіолет вбиває всі віруси....тому, на вулиці, при сонячній погоді, абсолютно безпечно
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Та досить вже казки росказувати... Ультрафіолет почитай все в гуглі про це...
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а хто такий гуголь? а - це книжка для дебілів, які в школі не вчилися?
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От і япро теж тобі кажу.....Почитай.. А то в тебе ультрафіолет прям як доместос ..раз і все вбиває...Учись по новій з першого класу..Знаток х..рів. І не дезенформуй людей.
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правильно "дезІнформуй" .... буквар скурив в школі?
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Только при усилении интенсивности УФ излучения, а это будет в конце мая.
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Больше зависит от солнечно-пасмурно.
На солнце вирус быстро погибает от ультрафиолета.
А в пасмурную погоду может летать с пылью и туманом хз сколько.
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посмотри на Аризону, Флориду и Калифорнию - не становится меньше, темп +30
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Лос-Анжелес: 3 апреля +14-21, 5 апреля +15-18 сильные дожди
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Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней. Источник: https://censor.net.ua/v3186553
Своєчасно. Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2815
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когда уже все тысячи въехали, они принимают закон об обязательной обсервации...
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Всем плевать на ваши ограничения вы сами виноваты а не люди навезли заразу со всего мира
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Смотрю на Флайтрадар и вижу как Италия с Испанией, не говоря уже про остальную Европу гасают во всю на самолетах.Как это понимать?
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так что СМИ и власти тех стран разжигают панические настроения и страх
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Не так уж и вовсю, в Бергамо (BGY) только пять рейсов в день: Тирана (2), Касабланка, Каир, Шарм-Эль-Шейх.
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прогулки на свіжому повітрі корисні і необхідні для здоров"я (вітамін Д)
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3-е апреля...где 1000 гривен от главзебила?
Или прокукарекал...а там хоть не рассветай?
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он сначала должен вывезти девочку с собачкой из Уханя, потом 1000грн
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Мда-а,бутылки на двоих многовато будет,надо было не больше троих.А если серьезно то нигде не указано про автомобиль,что если едут трое это будет являться нарушением?А как на счет городского транспорта особенно маршруток где даже сейчас при разрешенных 10-ти человек невозможно выдержать дистанцию в 1-2 метра.
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Вы ищете логику, там где расчет только на деньги.
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Следующее решение КМУ- увеличение проверяющих и выносящих штрафы . А там и министерство можно создать под своих сироток .
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Читайте Французскую статистику,- там как раз наибольшая симертность среди самоизолированный домов престарелых.И крупных групп обсервации.Больше ада товарищи,-смотреть дэбиловизор и боятся.Еще нужно устроить себе стену плача в хрущевке и долбится головой о стену,- тогда может придет сосед и даст звездюлей.
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Так может это специально введён этот карантин, что бы уничтожить физически лохов, выморить их голодом, итд...
Ведь дибильное послушное стадо выполнит всё что ему скажут.
Скажут сидеть дома, будут сидеть дома и тихо сдыхать.
Скажут прыгать с 9-го этажа, пойдут и пригнут.
Главное побольше ада и запугать цифрами, пандемией, итд.
Лохи верят во всё.
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Вы не поняли юмора.Если человек умрет в больнице то это будет от корона-вируса а если дома то от гриппа или никто медиков не вызывал и они низачто не в ответе.Вот почему правительство не настаивает на обСерации а только на самоизоляции тем более что никакими рассходными материалами обеспечивать не надо.
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Попробуй бабушку останови, которой картошку нужно садить
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Нічого не зрозуміло - Каб.мін вводить якісь обмеження. Ну то й що ? Хіба у нас військовий стан ? Ні . Хіба є закон, за яким мене обмежують? Теж ні, Рада такого не голосувала. Тобто це тупо - "..рекомендаційно".
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Молодці , повністю копіюєте дії польського ур'яду , правда , з затримкою у 3 дні . Тут у нас це дає гарні результати 😎👍
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а что, Польша тоже завозит каждый день тысячи из-за рубежа?
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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич призвал здоровых людей не пользоваться медицинскими масками, поскольку они не гарантируют защиты от коронавируса и могут быть даже вредными, если неправильно их использовать.
"Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться.
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ЛЮДИ , НЕ СЛУХАЙТЕ КАЦАПСЬКИХ ВИРОДКІВ . ВСІ ПОЛЬСЬКІ РАДІОСТАНЦІЇ ТІЛЬКИ Й ГОВОРЯТЬ ПРО ТЕ , ЩО РУСНЯ ВЕДЕ ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ З ЦИВІЛІЗОВАНИМ СВІТОМ , ПОШИРЮЮЧИ ФЕЙКИ , БРЕХНЮ І ШКІДЛИВІ ПОРАДИ . ЦІЛЬ УРЯДУ РАШКИ - ЗНИЩИТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ . СЬОГОДНІ МІНІСТР МЗС ПОЛЬЩІ ПРО ЦЕ ГОВОРИВ .
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"Меня терзают смутные сомнения" (с)
Под покровом ночи карантина... дальше сами додумайте.
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Ну думаю это не касается индивидуальных дач при наличии личного транспорта. Пусть бы там люди даже пожили какое то время вдали от городских улиц и общения ( кроме членов семьи)
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