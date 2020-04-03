 Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні. ВIДЕО

Про це повідомив Шмигаль у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів. Після довгого обговорення Уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковано", - розповів Шмигаль.

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"Залишиться працювати тільки 21 пункт пропуску на державному кордоні України", - йдеться у зверненні Шмигаля.

Також за його словами, запроваджується обов'язкова обсервація громадян, які прибувають у країну, терміном на 14 днів.