 У Києві виявили 28 нових випадків COVID-19, 3 людини померли, всього в столиці 189 випадків зараження, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилася, на жаль, на 28 людей. Двоє з них не вижили. В цілому в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки летальні", - повідомив він.
За словами Кличка, серед захворілих за останню добу 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Також 11 жінок віком від 17 до 69 років.
"Дві жінки віком 56 і 69 років на жаль померли. Як бачите, серед хворих двоє дітей. 16-річний хлопець і 17-річна дівчина", - додав він.
Банальный вопрос - получается, что сейчас в Америке бушует две эпидемии. Та, которую прогнозировали американские эксперты и та, которая пришла из Китая. При этом грипп прошлого по отношению к 2019 году сезона, который американские врачи назвали умеренным, унес жизни 49 тысяч американцев и потребовал госпитализации более полумиллиона человек. Но тогда это было в порядке нормы, и не вызывало ни малейшей истерики.
Сегодняшние сводки из тех же США существенно ниже - сегодня коронавирусом заражены менее 250 тысяч человек, то есть, в два раза меньше, чем при "умеренной" эпидемии гриппа в прошлом сезоне.
Логичный вопрос - может, нам под видом китайского вируса подсунули тот самый грипп, который прогнозировали еще в прошлом году? В противном случае второй вопрос - а где тогда та самая эпидемия гриппа, которая должна была быть более тяжелой, чем в предыдущем сезоне?
У меня чем дальше, тем больше уверенности, что мы все находимся в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями. СМИ создали обстановку ужаса и страха, а власти стран по какой-то неизвестной нам причине используют сложившуюся обстановку опять-таки в неизвестных нам целях? Я понимаю, что выглядит все это весьма странно и отдает некоторой шизофренией, но вопрос-то от этого никуда не девается. Так где грипп-то? Куда вы его дели? Где те сотни тысяч и миллионы (по всему миру) госпитализированных и десятки тысяч умерших от банального гриппа? У нас что, кто-то отменил обычную сезонную эпидемию? И если да, то покажите нам его?
Да всё давно известно ! "Новый Мировой Порядок". Всемирный фашизм, с единым "мировым правительством".
Пс мова йде про добову смертність. Ссилку на статтю можу пошукати як сяду за компутер