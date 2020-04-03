 У Києві виявили 28 нових випадків COVID-19, 3 людини померли, всього в столиці 189 випадків зараження, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилася, на жаль, на 28 людей. Двоє з них не вижили. В цілому в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки летальні", - повідомив він.

За словами Кличка, серед захворілих за останню добу 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Також 11 жінок віком від 17 до 69 років.

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"Дві жінки віком 56 і 69 років на жаль померли. Як бачите, серед хворих двоє дітей. 16-річний хлопець і 17-річна дівчина", - додав він.