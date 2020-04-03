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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві виявили 28 нових випадків COVID-19, 3 людини померли, всього в столиці 189 випадків зараження, - Кличко

За минулу добу в Києві зареєстровано 28 нових випадків COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилася, на жаль, на 28 людей. Двоє з них не вижили. В цілому в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки летальні", - повідомив він.

За словами Кличка, серед захворілих за останню добу 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Також 11 жінок віком від 17 до 69 років.

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"Дві жінки віком 56 і 69 років на жаль померли. Як бачите, серед хворих двоє дітей. 16-річний хлопець і 17-річна дівчина", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186552
 
 
 Топ коментарі
 
> в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями.

Да всё давно известно ! "Новый Мировой Порядок". Всемирный фашизм, с единым "мировым правительством".
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Потому что нет никакой эпидемии. Есть поручение от Фирташа и его австрийских Хозяев: остановить экономику Украины, посадив население под домашний арест.
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Трудно сказать. Он вроде недавно сказал что сроки откладываются. Видимо, сопротивление в Нью-Йорке сильнее чем ожидалось.
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Потому что нет никакой эпидемии. Есть поручение от Фирташа и его австрийских Хозяев: остановить экономику Украины, посадив население под домашний арест.
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В США тоже Фирташ поручил экономику остановить?
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В США Дональд Фредович ликвидирует последствия попытки полностью остановить экономику. Сейчас он разберётся с главной целью: Нью-Йорком.
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Трудно сказать. Он вроде недавно сказал что сроки откладываются. Видимо, сопротивление в Нью-Йорке сильнее чем ожидалось.
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Читаємо, міркуємо, робим для себе висновки.американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет. На это указывает то, что широкое распространение вирусов определенных штаммов началось раньше обычного на несколько месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Банальный вопрос - получается, что сейчас в Америке бушует две эпидемии. Та, которую прогнозировали американские эксперты и та, которая пришла из Китая. При этом грипп прошлого по отношению к 2019 году сезона, который американские врачи назвали умеренным, унес жизни 49 тысяч американцев и потребовал госпитализации более полумиллиона человек. Но тогда это было в порядке нормы, и не вызывало ни малейшей истерики.

Сегодняшние сводки из тех же США существенно ниже - сегодня коронавирусом заражены менее 250 тысяч человек, то есть, в два раза меньше, чем при "умеренной" эпидемии гриппа в прошлом сезоне.

Логичный вопрос - может, нам под видом китайского вируса подсунули тот самый грипп, который прогнозировали еще в прошлом году? В противном случае второй вопрос - а где тогда та самая эпидемия гриппа, которая должна была быть более тяжелой, чем в предыдущем сезоне?

У меня чем дальше, тем больше уверенности, что мы все находимся в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями. СМИ создали обстановку ужаса и страха, а власти стран по какой-то неизвестной нам причине используют сложившуюся обстановку опять-таки в неизвестных нам целях? Я понимаю, что выглядит все это весьма странно и отдает некоторой шизофренией, но вопрос-то от этого никуда не девается. Так где грипп-то? Куда вы его дели? Где те сотни тысяч и миллионы (по всему миру) госпитализированных и десятки тысяч умерших от банального гриппа? У нас что, кто-то отменил обычную сезонную эпидемию? И если да, то покажите нам его?
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> в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями.

Да всё давно известно ! "Новый Мировой Порядок". Всемирный фашизм, с единым "мировым правительством".
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На самому соку була стаття про розслідування італійськиз журналістів з Бергамо. Журналісти порівнювали смертність в минулі роки починабчи з 2012 за березень місяць, і смертність до 2019 року включно становила 200 плюс мінус коливання, але середнє значення зберігалось. За березень 2020 смертність підскочила до 600. В статті є розбивка по вікових групах. Стрибок чіткий і однозначний.
Пс мова йде про добову смертність. Ссилку на статтю можу пошукати як сяду за компутер
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Какая оригинальная мысль! 🤔 Извините)
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Пишут, что испанский грипп мутировал, и уничтожил сам себя. Типо это была какая то промежуточная нестабильная ветвь эволюции гриппа.
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главное, что ленка зеленская со своими подкидышами свалила в швецию, где нормальная медицина и нет дебилов у власти.
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Паникер сколько лет и патологий у почивших было. Молчишь? Брехло Пообещали наверно что скоро вакцину пришлют так рекламную компанию отрабатывает по заказу.
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Китайці вчинили злочин! вони довгий час приховували найголовніше - що цей вірус передається від людини до людини! Дорогоцінний час було втрачено, вірус поширився світом! Я вважаю, що Китай повинен відповісти в міжнародному суді за це і виплатити постраждалим країнам компенсації!
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Чем сильнее Мародер помогает, тем больше заболевших в козине, отселите вы его уже в Припять
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а сколько новых случаев и последствий от обычного грипа, и куда он делся?
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