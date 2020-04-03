EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2598  25
Матеріали за темою:
Все про:посольство (390) США (6398) Донбас (15679) мінські угоди (1784)

 США закликали РФ припинити вогонь на Донбасі і покинути територію України

Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити вогонь на Донбасі і покинути територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні, нагадавши слова президента Володимира Зеленського, що не можна забувати про війну, яку веде Росія на сході України.

У посольстві зазначили, що агресія Росії, зокрема в Криму, вже вкоротила тисячі життів і зруйнувала життя мільйонів людей. Російська дезінформація і перешкоджання її поплічниками доступу спостерігачів з гуманітарних питань становлять дедалі більшу загрозу під час пандемії COVID-19.

"Ми закликаємо Росію і її поплічників негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів і сприяти надходженню гуманітарної допомоги та виконанню мандату СММ ОБСЄ. Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов'язання, починаючи з припинення вогню, і покинути територію України", - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справжнє обличчя Путіна": РФ понад тиждень блокує транзит в Україну гуманітарного вантажу для боротьби з COVID-19, - заступник глави МЗС Божок

США закликали РФ припинити вогонь на Донбасі і покинути територію України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186551
 
   
 Топ коментарі
 
Они слов не понимают! Пошлите им записку на Томагавке!
 показати весь коментар
 
Не прошло и 6 лет, как карма долетела до всех выражающих обеспокоенность
 показати весь коментар
 
Кого они призывают? Хороший кацап - дохлый кацап! США закликали РФ припинити вогонь на Донбасі і покинути територію України - Цензор.НЕТ 5804
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не прошло и 6 лет, как карма долетела до всех выражающих обеспокоенность
 показати весь коментар
 
 
Они слов не понимают! Пошлите им записку на Томагавке!
 показати весь коментар
 
 
Мы призываем...Если бы захотели,то раша уже б давно ползала на коленях со своей нефтью и газом.
 показати весь коментар
 
 
Скоро в Украине патриотов не останется совсем, или только в тюрьмах, как "Торнадо". Ну хоть американцы и канадцы за нас постоят.
 показати весь коментар
 
 
Пусть пресс-служба посольства сша на кацапии это скажет.
 показати весь коментар
 
 
Это типа призвали после того, как Трамп выступил с примирением и нефть взлетела на 25%. Я что-то не догоняю. Это шаг вперёд и три назад? Пиндосы решили хитрее ***** стать? Но это же смешно.
 показати весь коментар
 
 
Я предполагал, что первыми в войне за нефтебабло сдадутся жадные арабы, но ошибся в том, что с ними лапки к верх и США поднимут. В прошлый раз (2014 год) та же история с падением цен была и так же арабы первыми не выдержали давления и полетели, как последние "*********" на переговоры в Москву. Вот и теперь всё идёт к тому.
 показати весь коментар
 
 
"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", - Источник: https://censor.net.ua/n3186551

Мосоквії ще треба електроні платежи відключити, бо вони по хорошому не розуміють США призвали РФ прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины - Цензор.НЕТ 7937
А от коли у них голодні бунти в Московії пчнуться, от тоді ЗСУ можна буде заходити в Донецьк.
 показати весь коментар
 
 
Не отключат, ибо из за торговли с рашкой придётся сотни миллиардов баксов возить поездами и самолётами , в том числе и в США .
 показати весь коментар
 
 
Саудовская Аравия не призывает , а Истощает кошелек раши, - А это более действенное мероприятие. Кончатся средства , закончится с Ней и величие надувное, а ихние Рабы так и будут стоять на коленях .
 показати весь коментар
 
 
Скорее свой истощат и полезут, как «*********», на переговоры.
 показати весь коментар
 
Америкосы, наверное, хотят запоребрику еще полезных санкций насыпать......
 показати весь коментар
 
Естественно! Там же сказано - покинуть территорию Украины!
 показати весь коментар
 
Очень действенно..! Супер! Единственное о чем я очень сильно жалею что у американцев не хватило мозгов выбрать Маккейна вместо этого придурка лагерного тупого как двери..А Маккейну не хватило жизненных сил на то что бы удержать Америку Америкой а не балансировать на грани..Понятно что обычные жирные американские люди треть из которых не имеют малейшего понятия не только о мировом устройстве а и вообще не совсем умные - не могут гарантировать толковый выбор ( то же касается не только Америки но и нас) ,но есть некоторые железные факторы политические и экономические которые как аксиома не требуют доказательств. Среди них то, что если Америка хочет оставаться лидером и там и там и сям, то она ОБЯЗАНА вести себя как мировой жандарм и сразу и жёстко бить ***** за нарушение мировых законов которые угрожают безопасности мира иначе она сама попадает под определённые риски..Не уговаривать, не тоговаться а наносить удары за скотство и преступления. Это закон,который хорошо понимали предыдущие президенты за исключением Обамы. Африканский обосцанный раб начал серию президентов - трусов, тупиц , торгашей , и дебилов. Маккейн это был в своё время единственный ковбой американец . Через время появится следующий. Но это через время.. А пока они будут пускать сопли да заявлять какую то смешную ***** да думать как ещё и на какое бабло нагнуть парашу..Это для них главное сейчас при презе -********. Некрасиво выглядит и стыдно..
 показати весь коментар
 
 
Кого они призывают? Хороший кацап - дохлый кацап!
 показати весь коментар
 
 
Генеральный секретарь ООН призвал к незамедлительному прекращению огня во всём мире
кацапы должны прекратить военные действия в первую очередь
 показати весь коментар
 
 
к доброму слову йєщо би добрий першінґ
 показати весь коментар
 
 
Санкции надо усиливать ибо они не уйдут по другому! русские признают только закон силы! Кто сильнее, тот и прав! Потому надо против РФ вводить новые санкции!!!
 показати весь коментар
 
пусть это прочтут
Ермак-Мудак и Сивохо-Обсцикохо
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору