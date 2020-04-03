 Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це написав лідер політсили Петро Порошенко в листі Президенту Європейської народної партії Дональду Туску.

П’ятий президент України зазначив, що високо цінує незмінну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Він наголосив на важливості активізації спільних дій з протидії російській пропаганді та дезінформації.

Порошенко переконаний, що Європейський Союз та Україна мають скоординувати зусилля у подоланні наслідків епідемії.

Він поділяє стурбованість очільників Євросоюзу щодо значних негативних ризиків, які несе епідемія коронавірусу для здоров’я та добробуту громадян, національних економік та об’єднаної Європи загалом.

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Порошенко наголосив, що нинішня криза – це наш глобальний виклик, який ми можемо здолати лише спільними скоординованими зусиллями – через поглиблення співпраці, обмін даними про вірус та кращими практиками протидії епідемії.

За його словами, ЄС може розраховувати на всіляку підтримку з боку України у спільній боротьбі з вірусом та його наслідками, в тому числі через залучення українських потужностей для виробництва вакцини, коли вона буде винайдена.

Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що як лідер опозиції закликає всі українські політичні сили об’єднатися заради протидії коронавірусу та його негативним соціально-економічним наслідкам.

Порошенко подякував Євросоюзу за своєчасну допомогу Україні в мінімізації наслідків епідемії для української економіки та системи охорони здоров’я.

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