 Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це написав лідер політсили Петро Порошенко в листі Президенту Європейської народної партії Дональду Туску.
П’ятий президент України зазначив, що високо цінує незмінну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Він наголосив на важливості активізації спільних дій з протидії російській пропаганді та дезінформації.
Порошенко переконаний, що Європейський Союз та Україна мають скоординувати зусилля у подоланні наслідків епідемії.
Він поділяє стурбованість очільників Євросоюзу щодо значних негативних ризиків, які несе епідемія коронавірусу для здоров’я та добробуту громадян, національних економік та об’єднаної Європи загалом.
Порошенко наголосив, що нинішня криза – це наш глобальний виклик, який ми можемо здолати лише спільними скоординованими зусиллями – через поглиблення співпраці, обмін даними про вірус та кращими практиками протидії епідемії.
За його словами, ЄС може розраховувати на всіляку підтримку з боку України у спільній боротьбі з вірусом та його наслідками, в тому числі через залучення українських потужностей для виробництва вакцини, коли вона буде винайдена.
Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що як лідер опозиції закликає всі українські політичні сили об’єднатися заради протидії коронавірусу та його негативним соціально-економічним наслідкам.
Порошенко подякував Євросоюзу за своєчасну допомогу Україні в мінімізації наслідків епідемії для української економіки та системи охорони здоров’я.
И ты в эту доктрину хорошо укладываетесь . Хотя бы потому, что не смотря на позу "я выше всех и против всех", срёшь только на Пороха, как и вложил Шарий в твою пустую черепушку
Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
Пока слуги не станут такими же проукраинскими как ЕС , никаких коалиций !! .
Как мне пытался объяснить один... м-м-м... форумчанин, что Зелемойский звонит, чтобы поблагодарить, а за одно обсуждает и важные вопросы, о которых не сообщают. Наверно, чтобы не быть как Порошенко - сначала важные...
Без этого сбитого летчика уже решили
Т.е. пэтюнька дурак.
Я так и знал)))
2. В те же сроки Украине выплачивается 150 млрд долларов контрибуции за нанесенный материальный и моральный вред. ( если сумма окажется не верной, суд добавит ).
3. Путин со своей сворой захватчиков предстает перед европейским военным трибуналом.
4. В ООН начинают рассмотрение вопроса о снятии санкций.
ИНАЧЕ РАССЕЯ ---НИКАК.
Стулья вперед!