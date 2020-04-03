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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (1998) Порошенко (11642) Росія (26789) Туск (232) Євросоюз (2868) Європейська Солідарність (327) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій

Європейський Союз має дати рішучу відсіч спробам Російської Федерації, яка, прикриваючись пандемією коронавірусу, просить зняти санкції за агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це написав лідер політсили Петро Порошенко в листі Президенту Європейської народної партії Дональду Туску.

П’ятий президент України зазначив, що високо цінує незмінну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Він наголосив на важливості активізації спільних дій з протидії російській пропаганді та дезінформації.

Порошенко переконаний, що Європейський Союз та Україна мають скоординувати зусилля у подоланні наслідків епідемії.

Він поділяє стурбованість очільників Євросоюзу щодо значних негативних ризиків, які несе епідемія коронавірусу для здоров’я та добробуту громадян, національних економік та об’єднаної Європи загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко

Порошенко наголосив, що нинішня криза – це наш глобальний виклик, який ми можемо здолати лише спільними скоординованими зусиллями – через поглиблення співпраці, обмін даними про вірус та кращими практиками протидії епідемії.

За його словами, ЄС може розраховувати на всіляку підтримку з боку України у спільній боротьбі з вірусом та його наслідками, в тому числі через залучення українських потужностей для виробництва вакцини, коли вона буде винайдена.

Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що як лідер опозиції закликає всі українські політичні сили об’єднатися заради протидії коронавірусу та його негативним соціально-економічним наслідкам.

Порошенко подякував Євросоюзу за своєчасну допомогу Україні в мінімізації наслідків епідемії для української економіки та системи охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко зустрівся з Туском: "висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186547
 
   
 Топ коментарі
 
тебя не устраивает что Порошенко делает больно паРаше?)
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Зеботские это антиколомойский по банкам или открытие рынка земли который после правок ЕС стал абсолютно другим? Слабоватый высер, готовьтесь там как то хоть немного
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Зеботам надо вместе с вами молиться на Мародера после его голосования за зеботские законы и создания коалиции Свыня народу
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тебя не устраивает что Порошенко делает больно паРаше?)
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Зеботские это антиколомойский по банкам или открытие рынка земли который после правок ЕС стал абсолютно другим? Слабоватый высер, готовьтесь там как то хоть немного
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Каких поправок, горе соевое? Что сместили сроки дерибана земли на год? Да. Эти потужные поправки полностью изменили зебильный закон. Ну просто до неузнаваемости!
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А чего ты зелебобикам за этот закон не предъявляешь? А предъявляешь Пороху, за то, что не смог противостоять монобольшинству, которое сам же и выбрал
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Да им Зе голову испражняется, а виноват Порох
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Зелебобики и ПЕСыки одни и теже собаки с одной коалиции, связанной собачьей цепью. 5 лет клянчил кредиты МВФ Мародер, выполняя все их условия, теперь продолжает это же его преемник Клоун. И почему я выбирал монобольшинство? В вашу систему мышления не укладывается, что можно было голосовать не за Слугу и не за ПЕСвынячесть? Ах, да! У вас же доктрина - Кто не за Мародера, тот зебил
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Не, у нас доктрина "кто дебил - тот дебил" .
И ты в эту доктрину хорошо укладываетесь . Хотя бы потому, что не смотря на позу "я выше всех и против всех", срёшь только на Пороха, как и вложил Шарий в твою пустую черепушку
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Это потому, что вы только своего Мародера и видите, хамовитый бюргер. И согласно инстинкта цепного ПЕСыка лаете,защищая своего хозяина
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Порох мне друг, но истина дороже. Был бы он у власти - критиковал бы его. А у тебя как у собаки Павлова - "вижу фамилию Пороха - обсераюсь чтою было чем кидаться".
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Я всего лишь написал, что после снюхивания и совместного голосования за костяку очередного кредита образовалась зебильно-ПЕСячья коалиция Свыня Народу. Чтобы в этом убедиться надо поднять зеньки и прочитать, а не заниматься уделом ущербных слабаков, тыкая в кнопку спам
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Ты хотело поговорить)))), но, для дебила только спам)))
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Ты всего лишь стартанул на Пороха под новостью, где он всё правильно сделал, предъявляя ему за художества зеко-манды. И ещё пытаешься что-от вякать за непредвзятость .
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И что ? Вот вы, например, под новостью о Тимошенко, Садовом, Тягнибоее, Саакашвили и далее по списку разве будете лезть кого-нибудь из них защищать как защищаете сейчас этого свергнутого народом циничного брехуна? Нет, конечно. Вы присоединитесь к многоголосому гавкоту коллег-сторонников Сывочолого спасителя. И для каждого из списка вы найдете ведро помоев. А про мою незаангажованность и речи быть не может. Порошенко это негодяй, который обворовал страну, торговал с кацапами, покрывал их бизнес здесь, культивировал банки и не закрывал посольство. А теперь, позичив очі у Сірка, требует санкций. Причем от такого же политического лузера как и сам
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Ну просвети за кого голосовал умник?)))
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За Свободу. Можешь теперь начать петь песню про нациков и агентов кремля
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Да ты сам справился, молодец все знаешь, Манафорту привет))) А где твои борцуны, при Порохе при каждом чихе по Киеву бегали, сейчас все устраивает или бесплатно впадляк?)))
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А ты читал правки или чукча не читатель?
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Надо читать не только песиные правки, но и сам изначальный законопроект зебилов. Половина гениальных правок - это, что и так было прописано в законопроекте, например, запрет продажи земли кацапам. А вторая половина - просто отсрочка вступления некоторых норм. Но правки ну полностью изменили закон. Реформировали можно сказать!
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Это вот это маленькие правки и просто отсрочка?))) Вообше ничего не поменялось да лаптеногий?)))

Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
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И как это противоречит тому, что я написал, что потужни правки лишь оттягивают сроки дерибана? Прошу обратить также внимание на фразу - "як і було вирішено раніше". Сам Мародер подтверждает, что это уже было в теле законопроекта. Он гениально требовал то, что уже и так было прописано
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зебіл, ти знову брешеш, стосовно "дерибана". Оскільки на ринок допускається тільки вже розпайована земля, тобто та, яка вже знаходиться в приватній власності окремих селян - фізичних осіб.
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Знову, педиот? Это типа тогда когда ты гавкнув, что Томенко никогда не был советником твоего сывочолого Брехуна?
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Протрезвей дебил . Где та каалицыя , померещилось Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 2390 ..? Это лишь ситуативное голосование , по совпавшему мнению , по поводу земельного рынка , не более . Далее зебилы чешут своей дорогой , а мы своей !!
Пока слуги не станут такими же проукраинскими как ЕС , никаких коалиций !! Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 7181 .
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у одного мене таке враження, шо Порох знову взяв на себе обов'язки Президента?! доречі - а де ця зелена шмаркля?
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Ему надо придумать - за что благодарить, чтобы позвонить.
Как мне пытался объяснить один... м-м-м... форумчанин, что Зелемойский звонит, чтобы поблагодарить, а за одно обсуждает и важные вопросы, о которых не сообщают. Наверно, чтобы не быть как Порошенко - сначала важные...
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Мог бы Туску по мобиле жлоба скинуть, если денег жалко, - он бы перезвонил. А то письма пишет
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Филькина грамота.
Без этого сбитого летчика уже решили
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Просто на этой помойке главное преподнести, что Петя лучший
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С каких пор на россии Петя лучший? Совсем зебанулись кацапо-порохоненавистники
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Ты думаешь петюнькины Ленинградские сваты спокойно там живут не тужат просто так?
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Кто очем,а зелебобики о ,,сватах,,. Ждете новый сезон быдложвачки?
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Подскажите сивому придурку, шо оно уже никто.
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Этот "никто" имеет вес в мире и встреч международных провел уже больше того кто видосики в Тесле снимает и Путлеру поздравлялочки шлет
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ПОРОХ СИЛА!!! ЗЕля - це наша могила(((((((((((((((
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Твоя точно)))
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Ему бы пошла должность министра МИД.
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нє, Порошенку, якщо в уряді Зеленського.
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В мавзолее, иди смотри
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Я про нашого. А ваш міні і на фіг не всрався.
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Зебилы, вы тоже кому-нибудь напишите чего-нибудь. Это является лечением для лиц с психическими отклонениями: выразить на бумаге то, что голове покоя не дает. Вот и вам это должно немного помочь. Ненадолго, но шанс есть. Попробуйте.
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Гыыы.
Т.е. пэтюнька дурак.
Я так и знал)))
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Вот. Первый есть. Надеюсь полегчало. Next.
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Спасибо Порошенко. Хоть кто то делает работу президента за обос**вшегося.
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В ответ президент Зеленский отправил миру послание на языке, понятному всем людям. На языке музыки!
Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 3085
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Зе-скот сьогодні в"яленький якийсь. Наче і не Порошенка згадали..
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1. РФ убирает войска с Крыма и востока Украины, вместе со всеми любителями "руського мира". Делается это очень срочно , 4 дня. Так как крымских татар вывозили во время Второй мировой. И в теже места необьятной РФ. ( Можна и подальше ).
2. В те же сроки Украине выплачивается 150 млрд долларов контрибуции за нанесенный материальный и моральный вред. ( если сумма окажется не верной, суд добавит ).
3. Путин со своей сворой захватчиков предстает перед европейским военным трибуналом.

4. В ООН начинают рассмотрение вопроса о снятии санкций.
ИНАЧЕ РАССЕЯ ---НИКАК.
Стулья вперед!
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чому панамський мародер досі не в тюрмі?
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Потому, что не мародёр и ни в чём не виноват. Вполне очевидно . Было б что предъявить - карманные прокуроры б уже дело сшили.
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Цэ ты Пороха имеешь ввиду ? . Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 3440 .А чего он там маэ буты ? Давай тебя посадим ни с того ни с сего ,, просто потому шо так захотелось .. Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 9746 .
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