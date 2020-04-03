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Все про:Верховний Суд (504) Зайцева (89) Дронов (54)

 Винуватці смертельної ДТП в Харкові Зайцева і Дронов оскаржать рішення у Верховному суді, щоб спробувати вийти на свободу

Верховний суд сьогодні розгляне касаційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених до 10 років у справі про смертельну ДТП в Харкові в 2017 році, в результаті якої шестеро людей загинули, ще шестеро дістали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У Київському райсуді Харкова повідомили, що призначене на 3 квітня в режимі відеоконференції з Верховним судом розгляди касаційних скарг захисників засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова пройдуть без представників ЗМІ та осіб, які не є учасниками процесу.

"Ці обмеження обумовлені карантинними вимогами", - відзначили в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Верховний Суд розгляне касації Зайцевої та Дронова 3 квітня

У пресслужбі суду зазначили, що в залу судових засідань будуть допущені потерпілі, їхны представники,захисники, цивільні позивачі та цивільні відповідачі.

Як повідомляють "Факти", Олена Зайцева просить Верховний суд скасувати вирок, що фактично означає - визнати її невинною, а також - зняти з неї матеріальну і моральну шкоду, яку вона повинна була виплатити потерпілим.

У скарзі Зайцевої стверджується, що її вина лише в перевищенні швидкості, а причинно-наслідкового зв'язку між перевищенням швидкості і зіткненням автомобілів немає.

До того ж Зайцева діяла в рамках правил дорожнього руху, коли закінчувала проїзд перехрестя, і Дронов повинен був її пропустити.

Як пише видання, Геннадій Дронов також просить Верховний суд скасувати вирок, але після цього повернути справу до суду першої інстанції, щоб слухати заново.

У скарзі його адвокат зазначає, що суд не провів повноцінного розслідування, не визнав ступінь участі кожного з учасників аварії, не взяв до уваги середню швидкість автомобіля Зайцевої - понад 106 км на годину - і не досліджував, як швидкість могла вплинути на тяжкість травм пішоходів. Як зазначається в скарзі, Зайцева розуміла небезпеку, бачила автомобіль Дронова та навіть намагалася його минути, повернувши кермо вправо - ця інформація є і в експертизах, про це говорила і сама Зайцева.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186546
 
 
 Топ коментарі
 
Ну мужика в принципе можно и выпустить, он походу прицепом больше попал на срок, а вот зайцеву однозначно нет, накинуть срок мужика ей... Ей и так суд "скостил" - послал на поселение отбывать, а парня на зону.. окуенная справедливость!
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"действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка "
Сука обдолбана, подивись, що означає закінчувати проїзд перехрестя - це коли ти на це перехрестя виїхала на дозволяючий сигнал - тобто зелений, а не влітала, сука, на червоний.
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"В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновением автомобилей нет.
К тому же Зайцева действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка, и Дронов должен был ее пропустить."

А выезда на перекресток на красный нет??? А причинно-следственной связи между превышением скорости и гибелью людей тоже нет???
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Ну мужика в принципе можно и выпустить, он походу прицепом больше попал на срок, а вот зайцеву однозначно нет, накинуть срок мужика ей... Ей и так суд "скостил" - послал на поселение отбывать, а парня на зону.. окуенная справедливость!
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не-не, оба пусть сидят! Дронов - урок всем стартовальщикам на жёлтый! Хотя бы половину должен отсидеть из 10ки. а Зайчиху не раньше 7 лет отсидки можно рассматривать на УДО, и то судя по ее апелляции в верховный суд - хрен там она раскаялась и стала на путь исправления, так что пусть сидит 10ку
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Я обращаю на это внимание... только этим утром насчитал троих пистюков, стартующих еще на красный, на букву 3-2-1 на светофоре. 1 раз на въезде, перкресток с Натальи Ужвий, второй - на Гертруде, и третий - на пешеходном на Ак.Павлова.
Харьков уже забыл про зайкины проделки... причем, по наблюдениям, такие нарушения допускают либо оч.дорогие авто, либо тааакие уделанные корчи, шо мамадарагая... ну и те, шо с шашечками, таксующее быдло...вы не ослышались: таксующее быдло. Я изменю мнение, когда увижу на наших улицах дубайских таксистов...
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Ну может и так, но дронову однозначно меньший срок и на послении, а тут можно сказатьналоборот.. даон начал , может быть, движение на желтый, но на записи видно, что столкновение произошло на полосе движения зайцевой, т.е.ю он пересек половину дороги, и думаю , что в тоо момент , столкновения, уже горел зеленый! Мужик просто попал полд раздачу, ! И еще раз акцент - зайцева убила много людей и на поселение, а дронов оказался не втом месте не в тот час - на зону.. и где справедливость? Вам не кажется что здесь что то не то!?
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Дронов нарушил три правила дорожного движения: остановка за светофором и условной стоп-линией, старт на запрещающий сигнал светофора, не убедился в отсутствии помех при начале движения. При том что видимость через всю площадь была отличной. Скорость движения на разрешающий сигнал в принципе не должна повлекти за собой ДТП.
Это все равно что выехать перед опущенным шлагбаумом снести его столкнуться с поездом а потом сказать что машинист превысил разрешенную скорость.
И должна быть оценка, т. е следствие по выдаче прав Зайцевой - человеку который на лекарствах 10 лет нельзя выдавать права, такой человек не в состоянии нормально оценивать ситуацию. \
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нУ ВО ПЕРВЫХ, СВЕТОФОР НАХОДИТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ ДОРОГИ, ВО ВТОРЫХ , НЕТ НИКАКОЙ СТОП ЛИНИИ НА ДОРОГЕ, В ТРЕТЬИХ ОН СТОЯЛ ДО НАЧАЛА ЗАКРУГЛЕНИЯ ДОРОГИ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИЛАМ, НАЧАЛ ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕЛТЫЙ ДА, СОГЛАСЕН, НО КОГДА БЫЛО СТОЛКНОВЕНИЕ СТО ПУДОВ ГОРЕЛ ЗЕЛЕНЫЙ! И ЕЩ, СУММЕРКИ КОВАРНАЯ ШТУКА, ДА И СКОРОСТЬ ЛЕКСА БЫЛА ДАЛЕКО ЗА 100, НА ТАКИХ СКОРОСТЯХ ЭТО МИЛИСЕКУНДЫ!.. вИНА ЕСТЬ НЕ СПОРЮ, НО НАКАЗАНИЕ НЕСООТВЕСТВУЕТ СТЕПЕНИ ВИНЫ!
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есть понятие условная стоп-линия. да,она не была начерчена, т к там подземный переход. Останавливать надо перед своим светофором. а не там где горка заканчивается как это часто делают на Бурсацком спуске. это грубое нарушение правил.
сумерки не влияли там очень хорошее освещение - это самый центр Харькова.
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узбагойся, девочка..... тебе еще сидеть и сидеть......
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Боюсь шо вряд ли... старший заяц пользуется услугами гепиной адвокатессы... **** та еще...
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та да..... и Портнова тоже харьковская...... сейчас самый благоприятный момент.....
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Уже бедолагу Дронова к обдолбаной зайчихе приравняли?
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"В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновением автомобилей нет."

А то, что она НА КРАСНЫЙ поехала- ее вины тоже нет? И причинно-следственной связи с аварией в этом тоже не имеется?
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А еще она призналась, что увидев Дронова, рванула руль вправо, что доказано экспертизой. То есть на тротуар. И даже, если бы Дронов ее не пихнул, она все равно была бы там, но чуть дальше и убила бы других людей
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"действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка "
**** обдолбана, подивись, що означає закінчувати проїзд перехрестя - це коли ти на це перехрестя виїхала на дозволяючий сигнал - тобто зелений, а не влітала, ****, на червоний.
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"В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновением автомобилей нет.
К тому же Зайцева действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка, и Дронов должен был ее пропустить."

А выезда на перекресток на красный нет??? А причинно-следственной связи между превышением скорости и гибелью людей тоже нет???
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нету видео когда он въехал на перекресток, есть только с момента когда он уже находился на перекрестке и продолжил движение после приостановки
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Вы попадаете в ловушку манипуляции, "благодаря" которой Дронова удалось посадить за преступление, которое он не совершал. Надо просто вспомнить термин - границы перекрестка. Когда Дронов вьехал В площадь перекрестка давно уже горел зеленый. Просто у них там светофор за километр до него и стоп-линию нарисовали только на следующий день после ДТП
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Ничо, пусть сидит и вы на жёлтый не ганяйте.
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Не чокайте, дальтоник. Чай не в Саратове
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папик суетится во всю.....) а его неплохо доят доблестные ...
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камер много но нету ни одной видеозаписи когда Дронов въехал на перекресток,
как специально только с того момента когда он продолжил движение на перекрестке
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Ггг
В сравнении с запускальщиками свежих вирусцов через границу и распродажей масок оба просто ангелы.
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Дронова однозначно выпустить, а его срок пускай эта недоделаная досиживает после своего. Машина Дронова, как к стати и все остальные участники, стояла далеко от границы перекрёстка. Тронувшись все разом, с такого расстояния, они физически не могли оказаться на перекрёстке при жёлтом сигнале. А это недоразумение мало того что летело сломя башку, так ещё и пересекло границу перекрёстка на красный. Суд сделал огромную ошибку приравняв Дронова к преступлению зайчихи. И это надо расследовать на уровне Верховного суда, как получилось что деньги важнее закона.
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вы вообще тот перекресток видели? выехал хрен знает куда, откуда и светофора не видно. ориентировался по тем кто движется слева, а что там справа не наблюдал вообще
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Да что это за судебная система когда преступники каждый день могут подавать кассационные жалобы? Суд осудил? На этом точка. До встречи через 10 лет.
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Дронов сидить ні за що. Просто його підв,язала до тієї сучки щоб випустити обох. Дронова потрібно звільнити а на його місце посадити суддю, який вів цю справу та "експертів", які маючи відео з майже 5 камер не змогли встановити швидкість Зайцевої.
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Ввиду отсутствия мозга у тех кто так считает, включая судью. Жадность в основе приговора.
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суд решает исключительно согласно закона и правил ПДД, а не по мотивам, что кто-то плохой, а кто-то изначально хороший.
так было в советские времена, когда не было камер наблюдения, видеорегистраторов и т п.
передовик производства столкнулся на светофоре с разгильдяем по жизни, - значит, разгильдяй виноват, а передовику надо на работу, его нельзя сажать. это советские методы, которыми, к сожаления, руководствуются многие по старой привычке.
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Это нормальная судебная система. Тем более что в решения предыдущих судов есть яные недостатки. Они спешили выдать решение на радость улюлюканью толпы, которой у нас хватает.
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