 Винуватці смертельної ДТП в Харкові Зайцева і Дронов оскаржать рішення у Верховному суді, щоб спробувати вийти на свободу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У Київському райсуді Харкова повідомили, що призначене на 3 квітня в режимі відеоконференції з Верховним судом розгляди касаційних скарг захисників засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова пройдуть без представників ЗМІ та осіб, які не є учасниками процесу.

"Ці обмеження обумовлені карантинними вимогами", - відзначили в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Верховний Суд розгляне касації Зайцевої та Дронова 3 квітня

У пресслужбі суду зазначили, що в залу судових засідань будуть допущені потерпілі, їхны представники,захисники, цивільні позивачі та цивільні відповідачі.

Як повідомляють "Факти", Олена Зайцева просить Верховний суд скасувати вирок, що фактично означає - визнати її невинною, а також - зняти з неї матеріальну і моральну шкоду, яку вона повинна була виплатити потерпілим.

У скарзі Зайцевої стверджується, що її вина лише в перевищенні швидкості, а причинно-наслідкового зв'язку між перевищенням швидкості і зіткненням автомобілів немає.

До того ж Зайцева діяла в рамках правил дорожнього руху, коли закінчувала проїзд перехрестя, і Дронов повинен був її пропустити.

Як пише видання, Геннадій Дронов також просить Верховний суд скасувати вирок, але після цього повернути справу до суду першої інстанції, щоб слухати заново.

У скарзі його адвокат зазначає, що суд не провів повноцінного розслідування, не визнав ступінь участі кожного з учасників аварії, не взяв до уваги середню швидкість автомобіля Зайцевої - понад 106 км на годину - і не досліджував, як швидкість могла вплинути на тяжкість травм пішоходів. Як зазначається в скарзі, Зайцева розуміла небезпеку, бачила автомобіль Дронова та навіть намагалася його минути, повернувши кермо вправо - ця інформація є і в експертизах, про це говорила і сама Зайцева.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.