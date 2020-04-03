 Винуватці смертельної ДТП в Харкові Зайцева і Дронов оскаржать рішення у Верховному суді, щоб спробувати вийти на свободу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У Київському райсуді Харкова повідомили, що призначене на 3 квітня в режимі відеоконференції з Верховним судом розгляди касаційних скарг захисників засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова пройдуть без представників ЗМІ та осіб, які не є учасниками процесу.
"Ці обмеження обумовлені карантинними вимогами", - відзначили в суді.
У пресслужбі суду зазначили, що в залу судових засідань будуть допущені потерпілі, їхны представники,захисники, цивільні позивачі та цивільні відповідачі.
Як повідомляють "Факти", Олена Зайцева просить Верховний суд скасувати вирок, що фактично означає - визнати її невинною, а також - зняти з неї матеріальну і моральну шкоду, яку вона повинна була виплатити потерпілим.
У скарзі Зайцевої стверджується, що її вина лише в перевищенні швидкості, а причинно-наслідкового зв'язку між перевищенням швидкості і зіткненням автомобілів немає.
До того ж Зайцева діяла в рамках правил дорожнього руху, коли закінчувала проїзд перехрестя, і Дронов повинен був її пропустити.
Як пише видання, Геннадій Дронов також просить Верховний суд скасувати вирок, але після цього повернути справу до суду першої інстанції, щоб слухати заново.
У скарзі його адвокат зазначає, що суд не провів повноцінного розслідування, не визнав ступінь участі кожного з учасників аварії, не взяв до уваги середню швидкість автомобіля Зайцевої - понад 106 км на годину - і не досліджував, як швидкість могла вплинути на тяжкість травм пішоходів. Як зазначається в скарзі, Зайцева розуміла небезпеку, бачила автомобіль Дронова та навіть намагалася його минути, повернувши кермо вправо - ця інформація є і в експертизах, про це говорила і сама Зайцева.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.
Харьков уже забыл про зайкины проделки... причем, по наблюдениям, такие нарушения допускают либо оч.дорогие авто, либо тааакие уделанные корчи, шо мамадарагая... ну и те, шо с шашечками, таксующее быдло...вы не ослышались: таксующее быдло. Я изменю мнение, когда увижу на наших улицах дубайских таксистов...
Это все равно что выехать перед опущенным шлагбаумом снести его столкнуться с поездом а потом сказать что машинист превысил разрешенную скорость.
И должна быть оценка, т. е следствие по выдаче прав Зайцевой - человеку который на лекарствах 10 лет нельзя выдавать права, такой человек не в состоянии нормально оценивать ситуацию. \
сумерки не влияли там очень хорошее освещение - это самый центр Харькова.
А то, что она НА КРАСНЫЙ поехала- ее вины тоже нет? И причинно-следственной связи с аварией в этом тоже не имеется?
**** обдолбана, подивись, що означає закінчувати проїзд перехрестя - це коли ти на це перехрестя виїхала на дозволяючий сигнал - тобто зелений, а не влітала, ****, на червоний.
К тому же Зайцева действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка, и Дронов должен был ее пропустить."
А выезда на перекресток на красный нет??? А причинно-следственной связи между превышением скорости и гибелью людей тоже нет???
как специально только с того момента когда он продолжил движение на перекрестке
В сравнении с запускальщиками свежих вирусцов через границу и распродажей масок оба просто ангелы.
так было в советские времена, когда не было камер наблюдения, видеорегистраторов и т п.
передовик производства столкнулся на светофоре с разгильдяем по жизни, - значит, разгильдяй виноват, а передовику надо на работу, его нельзя сажать. это советские методы, которыми, к сожаления, руководствуются многие по старой привычке.