 Ексспівробітника МВС України, завербованого ФСБ, засуджено до 12 років позбавлення волі за держзраду, - контррозвідка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Колишнього співробітника органів МВС України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники СБУ встановили, що раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітником ФСБ РФ Максимом Живилом. Представник спецслужби країни-агресора поставив агенту завдання щодо встановлення місць проживання і роботи окремих військовослужбовців ЗС України з-поміж учасників АТО/ООС та учасників російсько-грузинського конфлікту в 2008 році. Зібрані розвіддані Смородінов викладав в окремих звітах, які передавав куратору на оптичних дисках на території РФ.

Задокументовано, що у липні 2016 року Смородінов отримав завдання виїхати до України та вбити колишнього військового, працівника Рівненського слідчого ізолятора. За виконання співробітник ФСБ обіцяв влаштувати його на роботу в поліцію в тимчасово анексованому Криму.

16 вересня того ж року злодій виконав завдання - вбив майора Івана Мамчура у під’їзді його будинку. У ході спецоперації контррозвідники української спецслужби затримали агента ФСБ РФ 17 листопада 2016 року під час перетину російсько-українського кордону.

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