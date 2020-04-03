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Все про:контррозвідка (223) СБУ (5464) ФСБ (892)

 Ексспівробітника МВС України, завербованого ФСБ, засуджено до 12 років позбавлення волі за держзраду, - контррозвідка

2 квітня 2020 року набув чинності вирок, яким Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова, затриманого контррозвідкою Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Колишнього співробітника органів МВС України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники СБУ встановили, що раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітником ФСБ РФ Максимом Живилом. Представник спецслужби країни-агресора поставив агенту завдання щодо встановлення місць проживання і роботи окремих військовослужбовців ЗС України з-поміж учасників АТО/ООС та учасників російсько-грузинського конфлікту в 2008 році. Зібрані розвіддані Смородінов викладав в окремих звітах, які передавав куратору на оптичних дисках на території РФ.

Задокументовано, що у липні 2016 року Смородінов отримав завдання виїхати до України та вбити колишнього військового, працівника Рівненського слідчого ізолятора. За виконання співробітник ФСБ обіцяв влаштувати його на роботу в поліцію в тимчасово анексованому Криму.

16 вересня того ж року злодій виконав завдання - вбив майора Івана Мамчура у під’їзді його будинку. У ході спецоперації контррозвідники української спецслужби затримали агента ФСБ РФ 17 листопада 2016 року під час перетину російсько-українського кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ РФ намагався проникнути в бойову бригаду ЗСУ, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186545
 
   
 Топ коментарі
 
"обменяет" на донецких таксистов или на бабу которая поехала в ордло покупать квартиру.
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А в Раде целые фракции таких пасутся и ничего..
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"обменяет" на донецких таксистов или на бабу которая поехала в ордло покупать квартиру.
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А в Раде целые фракции таких пасутся и ничего..
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Медвечук один чего стоит, просто примерный персонаж.
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Бывший сотрудник органов МВД Украины ... ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов ... Абзац Экс-сотрудник МВД Украины, завербованный ФСБ, осужден на 12 лет лишения свободы за госизмену - Цензор.НЕТ 7953
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ст. 111 - она жеж по Ермаку плачет-убивается
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А скільки Єрмак агент ФСБ - отримає ??? Профіту-в долларовому еквіваленті !
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Совсем кацапы сдурели. Проводить головокружительную операцию по внедрению агента, чтобы убить вертухая? Дебилы млеа
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А сколько Наташе Поклонской дали? Няшмяшному прокурору за госизмену...6 лет уж прошло.. как там следствие, развивается?
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МАЛО. ДОВІЧНЕ АБО РОЗСТРІЛ. ТАК ПОСТУПАЮТЬ З ЗРАДНИКАМИ І ШПИГУНАМИ ПІДЧАС ВІЙНИ. ІНШОГО НЕ ДАНО. АЛЕ, НАЖАЛЬ, ЗЕ-ОРДА ВІДПУСТИТЬ.
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Гы-гы-гы...
Это не в наших традициях.
В наших традициях - сделать почетным гражданином города.
Так, например, как со сдавшей Шухевича связной.
Понятно, что угрожали ее семье, что она хотела отравиться и отсидела.
Ну, можно понять и простить, но вешать ей ордена ко всем государственным праздникам - явный перебор.
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Вы только вслушайтесь-,,Контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов бывший сотрудник органов МВД Украины,,Источник: https://censor.net.ua/n3186545.
Из каких это пор в МВД работают судимые да еще и дважды и сколько таких судимых еще работают в ментуре Украины?
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Чому не довічне такій тварюці??? Зрада України, замовне вбивство, раніше судимий... Воно, що, колись виправиться???
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а шо там дЕрьмаком? уже сидит за держ зраду?! а за торговлю гос должностями?
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За убийство обещал устроить в полицию Крыма? Ничего себе сахарная должность.
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