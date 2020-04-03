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 За кордоном, Технології
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 Міноборони Ізраїлю розробляє радари для вимірювання пульсу, частоти дихання і температури тіла людини на відстані 3 м. ФОТО

Міноборони Ізраїлю співпрацює з двома китайськими оборонними компаніями щодо розробки радіолокаційних та електрооптичних датчиків для моніторингу показників життєздатності людей і виявлення інфікованих COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Janes.

"Такі дані, як пульс, частота дихання і температура, вимірюються дистанційно з використанням комбінації радарних і електрооптичних датчиків, що знижує ризик інфікування медиків.

Наступним етапом розробки є скринінг та визначення пріоритетів догляду за пацієнтами на основі аналізу життєво важливих показників", – йдеться в заяві Міноборони від 31 березня.

Міноборони Ізраїлю розробляє радари для вимірювання пульсу, частоти дихання і температури тіла людини на відстані 3 м 01
Фото: сайт Janes

Для таких радарів використали К-діапазон з дуже низькою частотою, тому його можна безпечно розміщувати неподалік людей.

Система вимірює пульс людини та дихання на відстані 3 м і передає результати за лічені секунди.

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Водночас у Міноборони Ізраїлю зауважують, що ці радари тільки попереджатимуть про наявні симптоми, але не діагностуватимуть у пацієнтів COVID-19.

Як повідомлялося, США передали Міноборони та Збройним силам Естонії 128 протитанкових ракет Raytheon Javelin у межах контракту між Центром оборонних інвестицій Естонії та Пентагоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186542
 
   
 Топ коментарі
 
Народ сидит под арестом по всему миру, пока Дональд Фредович мочит глобалистов-коммунистов.
А что фашистского в идее национального государства ? Украина ведь придерживается того же самого курса.
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Справа в тому що китайці знають дещо про свій вірус і Ізраїльтяне і США розуміють що зараз краще співпрацювати і отримувати максимум інформації а на ставати в позу. А в позу можно буде стати через років 5, коли ця паника затихне.
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Самое примечательное в этой новости - сотрудничество с коммунистическим Китаем.
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дык разноцветные фашисты всегда (не на публику) неплохо находили общий язык... Міноборони Ізраїлю розробляє радари для вимірювання пульсу, частоти дихання і температури тіла людини на відстані 3 м - Цензор.НЕТ 2844
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Ну, власть Нетаньяху никак нельзя назвать фашистской. Другое дело, там очень сильны левые, и просто так они свои позиции не уступят.
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там сама идея государства с серьёзной фашистинкой. и народ они сразу под арест отправили....
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Народ сидит под арестом по всему миру, пока Дональд Фредович мочит глобалистов-коммунистов.
А что фашистского в идее национального государства ? Украина ведь придерживается того же самого курса.
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ничего, строго говоря. просто национал-социализм, который в быту...
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Я об этом первый раз слышу. Можно поподробнее ? По моим данным, в Израиле евреев около 75%. Остальные - арабы, бедуины, друзы, черкесы, славяне, армяне... кого там только нет.
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никогда не приходилось читать про "еврейских хасидских фашистов"?
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Нет. Дело в том что у любого народа есть маргинальные слои населения, придерживающиеся экстремистских идей. Но, Израиль был основан атеистами, придерживавшимися социал-демократических взглядов; никакими хасидами во власти там никогда не пахло.
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Справа в тому що китайці знають дещо про свій вірус і Ізраїльтяне і США розуміють що зараз краще співпрацювати і отримувати максимум інформації а на ставати в позу. А в позу можно буде стати через років 5, коли ця паника затихне.
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Пять лет ??? Да эту панику накручивают СМИ по всему миру. Кто бы иначе что услышал про этот вирус. В мире столько эпидемий было за последние сто лет - и не перечесть. В 1969 году была весьма таки страшная эпидемия гонг-конгского гриппа. Однако никто не пытался остановить из-за него всю мировую экономику.
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А український Інститут молекулярної біології досі чекає коштів для запуску виробництва вітчизняних ПЛР-тестів. Зєлєнскому-пох.
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А ещё мойша покакал а у сагочки молочница от мучного.
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зачем это украинцам? есть виппалаты, а людишки это просто расходный материал ...
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