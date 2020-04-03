 Міноборони Ізраїлю розробляє радари для вимірювання пульсу, частоти дихання і температури тіла людини на відстані 3 м. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Janes.
"Такі дані, як пульс, частота дихання і температура, вимірюються дистанційно з використанням комбінації радарних і електрооптичних датчиків, що знижує ризик інфікування медиків.
Наступним етапом розробки є скринінг та визначення пріоритетів догляду за пацієнтами на основі аналізу життєво важливих показників", – йдеться в заяві Міноборони від 31 березня.
Для таких радарів використали К-діапазон з дуже низькою частотою, тому його можна безпечно розміщувати неподалік людей.
Система вимірює пульс людини та дихання на відстані 3 м і передає результати за лічені секунди.
Водночас у Міноборони Ізраїлю зауважують, що ці радари тільки попереджатимуть про наявні симптоми, але не діагностуватимуть у пацієнтів COVID-19.
Як повідомлялося, США передали Міноборони та Збройним силам Естонії 128 протитанкових ракет Raytheon Javelin у межах контракту між Центром оборонних інвестицій Естонії та Пентагоном.
https://www.youtube.com/watch?v=eGjYVG80V-k
А что фашистского в идее национального государства ? Украина ведь придерживается того же самого курса.