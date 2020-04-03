 Немовля, народжене хворою на COVID-19 жінкою, яка померла 30 березня, здорове, - Івано-Франківська ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА: "У дитини померлої 30 квітня жінки результат тестування на COVID-19 негативний".

За їхньою інформацією, за останню добу коронавірус на Прикарпатті лабораторно підтвердили ще в 16 випадках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, більшість із них в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

Нагадаємо, 30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус.

1 квітня в померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили діагноз коронавірус.