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 Немовля, народжене хворою на COVID-19 жінкою, яка померла 30 березня, здорове, - Івано-Франківська ОДА

На Прикарпатті лабораторно підтвердили, що дитина, народжена хворою на COVID-19 жінкою, здорова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА: "У дитини померлої 30 квітня жінки результат тестування на COVID-19 негативний".

За їхньою інформацією, за останню добу коронавірус на Прикарпатті лабораторно підтвердили ще в 16 випадках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, більшість із них в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

Нагадаємо, 30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус.

1 квітня в померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили діагноз коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186541
 
 
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Значит, мимо мамы этого ребенка незадолго до родов кто-то зараженный без маски просто мимо прошел. И на форуме все есть кадры, постоянно призывающие не носить маски в общественных местах...
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мама как долго в роддоме находилась ?
мутная история ...
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В больницах самые лучшие условия для распространения заразных болезней, поинтересуйся, например, откуда взялись супербактерии и где ими заражаются.
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Ребенок, рожденный заболевшей COVID-19 женщиной, которая умерла 30 апреля _&!!!

Це хто в Цензорі подорожує в часі? Навчить б.л.
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На сьогодні у світі немає підтверджених випадків передачі короновірусу від хворої матері плоду.
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Про це ніхто не знає.Нас же медицина запевняє що померлий від віруса не є заразним за то та же медицина нас застерігає не класти мясо біля інших продуктів щоб їх не заразити.
Даже у хворих на СНІД інколи народжувались здорові діти але це виключення а не правило.
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вас торкает тема медицины, какая разница, если суть в смерти роженицы от инфекции
если она заразилась в роддоме, то это очень большие неприятности для врачей,
вы то должны хорошо это понимать ?
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Ні, я знаю, що зараз у світі серед гінекологів тривають доволі потужні дискусії конкретно на цю (вузькопрофільну) тему. Тому і написав.
Що стосується факту зараження, я взагалі не розумію чому не порушено кримінальне провадження?
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ну вот, все врачи идут в сизо и на допросы, вы сами подтвердили, что им лучше уволиться,
за это срок не дадут и на допросе/вСИЗО не заразят
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Померла 30 квітня?!
А це як: хтось тихенько винайшов машину часу і підступно її використовує, чи хтось інший не бачить різниці між квітнем і березнем?
Пане Бутусов, розберіться як положено і покарайте кого-попало!
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