 Немовля, народжене хворою на COVID-19 жінкою, яка померла 30 березня, здорове, - Івано-Франківська ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Як повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА: "У дитини померлої 30 квітня жінки результат тестування на COVID-19 негативний".
За їхньою інформацією, за останню добу коронавірус на Прикарпатті лабораторно підтвердили ще в 16 випадках.
Нагадаємо, 30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус.
1 квітня в померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили діагноз коронавірус.
мутная история ...
Це хто в Цензорі подорожує в часі? Навчить б.л.
Даже у хворих на СНІД інколи народжувались здорові діти але це виключення а не правило.
если она заразилась в роддоме, то это очень большие неприятности для врачей,
вы то должны хорошо это понимать ?
Що стосується факту зараження, я взагалі не розумію чому не порушено кримінальне провадження?
за это срок не дадут и на допросе/вСИЗО не заразят
А це як: хтось тихенько винайшов машину часу і підступно її використовує, чи хтось інший не бачить різниці між квітнем і березнем?
Пане Бутусов, розберіться як положено і покарайте кого-попало!