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 Суспільство, Здоров'я
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 70 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, більшість із них в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 3 березня 2020 р. офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус, зокрема 4 в дітей (3 із смт Козин і 1 із с. Лісники).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

З них 27 - в Обухівському р-ні (смт Козин, с. Романків, м.Українка, м.Обухів), 14 - у Києво-Святошинському р-ні (м. Вишневе, м.Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка); 6 - у м. Бориспіль; 3 - в м. Біла Церква; 3 - у м. Бровари; 3 - у м. Буча; 2 - у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 2 - в м. Вишгород; 2 - в м. Ірпінь; по одному - в Бориспільському р-ні, с. Гнідин, смт Ворзель, м. Гостомель, Білоцерківському р-ні, с. Фурси, Броварському р-ні, с. Зазим'я, в Ставищенському р-ні, с. Ставище, в Макарівському р-ні, с. Мостище, в Миронівському р-ні (с. Маслівка).

З них на стаціонарному лікуванні 24 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 46. Одужали - 3. Померли - 4 (2 чоловіків: 49 років (с. Мостище, Макарівський р-ні) і 47 років (м. Біла Церква) і 2 жінки: 69 років (с. Гатне, Києво-Святошинський р-н) та 75 років (с. Тарасівка Києво-Святошинський р-н).

За віком захворілих: 0-10 років - 5,7%; 11-20 років - 2,8%; 21-30 років - 7,1%; 31-40 років - 22,8%; 41-50 років - 31,4%; 51-60 років - 24,2%; 61-70 років - 1,4%; понад 70 років - 4,3%.

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Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше в Києво-Святошинському (61) та Обухівському (49) районах.

Крім того, підозри є у районах: Баришівський; Білоцерківський; Бориспільський; Бородянський; Броварський; Васильківський; Вишгородський; Макарівський; Миронівський; Переяслав-Хмельницький; Рокитнянський; Ставищенський; Фастівський.

Населені пункти: м. Березань; м. Біла Церква; м. Бориспіль; смт. Бородянка; м. Бровари; м. Буча; м. Васильків; м. Вишгород; смт Ворзель; м. Гостомель; м. Ірпінь; смт Іванків; с. Коцюбинське; смт Макарів; м. Переяслав; м. Фастів; м. Яготин.

Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами.

Нагадаємо, на ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186538
 
 
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Умерли - 4 (2 человека: 49 лет (с. Мостыще, Макаровский р-не) и 47 лет (г. Белая Церковь)

вчера ж только рассказывали, что все умершие старше 50
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А чому тоді в Кончі Заспі стоїть блокпост,і у всіх перевіряють температуру?
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Победобесие в разгар пандемии: в РФ собрали тысячи военных на подготовку к параду. ВИДЕО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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так оне ж молодые все. Ну прочихаются чутка - и фсё. К тому же никто особо никогда тех военных не считал - тысячей большей, миллионом меньше. А что разнесут заразу по родителям и т.д. - так плевать, меньше пенсий придётся платить - больше останется на помощь дружественным нациям лугандонцев и домбабвийцев.
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обуховский район - это куршавельские мажоры хорошо повеселились на 8-е марта.
если они все посдыхают, то народ особо горевать не будет.
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