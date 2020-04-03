 COVID-19 виявили у трьох осіб у Мелітополі, двоє з них - підлітки, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мелітопольської міськради.

"У місті Мелітополь за минулу добу підтверджено 3 нові випадки коронавірусної інфекції, з яких 2 дітей 16-17 років. Ці пацієнти нині перебувають вдома під наглядом своїх сімейних лікарів і отримують лікування в домашніх умовах", - йдеться в повідомленні.

Усі хворі контактували з раніше виявленими хворими на COVID-19.

Загалом у місті Мелітополі на 3 квітня 2020 року зареєстровано 13 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

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