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 COVID-19 виявили у трьох осіб у Мелітополі, двоє з них - підлітки, - міськрада

Пацієнти нині перебувають вдома під наглядом своїх сімейних лікарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мелітопольської міськради.

"У місті Мелітополь за минулу добу підтверджено 3 нові випадки коронавірусної інфекції, з яких 2 дітей 16-17 років. Ці пацієнти нині перебувають вдома під наглядом своїх сімейних лікарів і отримують лікування в домашніх умовах", - йдеться в повідомленні.

Усі хворі контактували з раніше виявленими хворими на COVID-19.

Загалом у місті Мелітополі на 3 квітня 2020 року зареєстровано 13 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186537
 
 
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напротивагу , росіяни тупо заражають тисячі солдатів шляхом зібрання тисяч в одному місці + ВІДЕО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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