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 Політика України
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Все про:митниця (699) Макаренко Анатолій (21) Державна митна служба (27)

 Нині відбувається рейдерська атака на IT Держмитслужби: "prozorr-і" комерсанти і "хотілки" силовиків, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

На IT-складову Державної митної служби нині відбувається рейдерська атака.

Про це заявив на сторінці в мережі Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, хто такий заступник голови митної служби Петухов. Але впевнений, якщо б не такі, як Олександр Івашкович, які зберегли митницю від повного руйнування, сидів би він зараз на іншій посаді і в іншому місці", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на IT-складову Державної митної служби нині відбувається рейдерська атака.

"З одного боку "prozzor-і" комерсанти з бажанням посадити митницю на голку своїх часто нікчемних продуктів. А з другого, нескінченні "хотілки" силовиків, на які відповісти гідно сили волі в того ж пана Петухова немає. А тут ще непоступливий Івашкович захищає інтереси митниці та її співробітників", - пояснив він.

"Ось і придумали Петухов і К "дисціплінарне провадження". Ну що ж, вперед, пацани! Але ви дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що всі, хто знає одного з найкращих фахівців Митної Служби країни Олександра Івашковича, будуть мовчати", - додав Макаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митники мають отримати чітке роз'яснення, як їм діяти з товарами медпризначення під час пандемії, щоб не потрапити до в'язниці, - радник міністра фінансів Макаренко

Нині відбувається рейдерська атака на IT Держмитслужби: prozorr-і комерсанти і хотілки силовиків, - Макаренко 01
Нині відбувається рейдерська атака на IT Держмитслужби: prozorr-і комерсанти і хотілки силовиків, - Макаренко 02
Нині відбувається рейдерська атака на IT Держмитслужби: prozorr-і комерсанти і хотілки силовиків, - Макаренко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186535
 
 
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Бедные.. бедные таможенники... Да вас каленым железом надо выжигать!
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Кто эти люди? Включая самого чувака на фото? Это не "дяди Студебеккеры" случайно?
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нефедову не сидится тихо?хочется больше трешу?
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Як екс, то відразу до біса розумний, чому так?
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Раніше про недовиконання планових надходжень,у Нєфьодова було виправдання:міцна гривня,а тепер що ? Світова криза ? Епідемія ? Як зручненько !
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Ивашкович это тот самый который работал в ГФС ?
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Это про ту таможню которая стрижёт с каждого буса каждый день от 180 евро наликом? Пацаны таможенники, гусеницами танков вам по дебильным зажраным рожам вам вдоль и сразу впоперек.
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т.е. кто-то там как-то эксплуатирует АСМО Ынспектор из 2006 года (уверен - "полностью удовлетворящей нужды" современной, 2020 года образца, таможни), никакой документации на систему тупо нигде нет, исходников софта у таможни официально нет, КСЗИ на систему в целом никто за 20 лет не построил, нынешним "начальничком" департамента работает Ивашкович О., который до этого считался "стопом ИТ-составляющей ГФС" и уволился оттуда 18.06.2019 и тогда про это увольнение тот же Макаренко сообщал "покидают последние высококлассные специалисты Источник: https://censor.net.ua/n3130576".

Я всё правильно расписал?

Теперь сугубое имхо:

1. что нет сорсы и документов - про*б тех, кто 14 лет "эксплуатировал" систему - против каждого нужно возбудить уголовное дело. КАК они принимали "дела" без всех этих документов-то?
2. Аж даже странно, что Нефёдов за 8 месяцев до сих пор не сменил всех там (в ИТ-департаменте) вообще всех на своих умельцев лепить "прозоррые" информационные системы с таксой $100 за любой чих. Но, в принципе, это и понятно - в таможне все 29 лет сидят те, кто за любой чих дерут по $500. Потому и не ломает эту часть системы - нах, если и так всё отлично работает и система давно централизирована в нужный карман.
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