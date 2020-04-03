 Нині відбувається рейдерська атака на IT Держмитслужби: "prozorr-і" комерсанти і "хотілки" силовиків, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

Про це заявив на сторінці в мережі Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, хто такий заступник голови митної служби Петухов. Але впевнений, якщо б не такі, як Олександр Івашкович, які зберегли митницю від повного руйнування, сидів би він зараз на іншій посаді і в іншому місці", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на IT-складову Державної митної служби нині відбувається рейдерська атака.

"З одного боку "prozzor-і" комерсанти з бажанням посадити митницю на голку своїх часто нікчемних продуктів. А з другого, нескінченні "хотілки" силовиків, на які відповісти гідно сили волі в того ж пана Петухова немає. А тут ще непоступливий Івашкович захищає інтереси митниці та її співробітників", - пояснив він.

"Ось і придумали Петухов і К "дисціплінарне провадження". Ну що ж, вперед, пацани! Але ви дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що всі, хто знає одного з найкращих фахівців Митної Служби країни Олександра Івашковича, будуть мовчати", - додав Макаренко.

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