 Нині відбувається рейдерська атака на IT Держмитслужби: "prozorr-і" комерсанти і "хотілки" силовиків, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

Про це заявив на сторінці в мережі Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не знаю, хто такий заступник голови митної служби Петухов. Але впевнений, якщо б не такі, як Олександр Івашкович, які зберегли митницю від повного руйнування, сидів би він зараз на іншій посаді і в іншому місці", - йдеться в повідомленні.
За його словами, на IT-складову Державної митної служби нині відбувається рейдерська атака.
"З одного боку "prozzor-і" комерсанти з бажанням посадити митницю на голку своїх часто нікчемних продуктів. А з другого, нескінченні "хотілки" силовиків, на які відповісти гідно сили волі в того ж пана Петухова немає. А тут ще непоступливий Івашкович захищає інтереси митниці та її співробітників", - пояснив він.
"Ось і придумали Петухов і К "дисціплінарне провадження". Ну що ж, вперед, пацани! Але ви дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що всі, хто знає одного з найкращих фахівців Митної Служби країни Олександра Івашковича, будуть мовчати", - додав Макаренко.
Я всё правильно расписал?
Теперь сугубое имхо:
1. что нет сорсы и документов - про*б тех, кто 14 лет "эксплуатировал" систему - против каждого нужно возбудить уголовное дело. КАК они принимали "дела" без всех этих документов-то?
2. Аж даже странно, что Нефёдов за 8 месяцев до сих пор не сменил всех там (в ИТ-департаменте) вообще всех на своих умельцев лепить "прозоррые" информационные системы с таксой $100 за любой чих. Но, в принципе, это и понятно - в таможне все 29 лет сидят те, кто за любой чих дерут по $500. Потому и не ломает эту часть системы - нах, если и так всё отлично работает и система давно централизирована в нужный карман.