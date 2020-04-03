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 Суспільство, За кордоном
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 МЗС рішуче протистоятиме спробам маніпулювати темою коронавірусу, - Кулеба про відхилення в ООН резолюції РФ про зняття санкцій

Міністерство закордонних справ України буде рішуче протистояти будь-яким спробам маніпуляцій темою коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи відхилення в Генеральній асамблеї ООН резолюції РФ, де говорилося про необхідність відмовитися від санкцій з гуманітарних міркувань для боротьби з коронавірусом.

"Я хочу запевнити, що Міністерство закордонних справ України і Україна в цілому, ми будемо послідовно підтримувати всі кроки і всі міжнародні ініціативи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, але ми також рішуче будемо протистояти будь-яким спробам маніпулювати коронавірусом, використовувати його для просування вузьконаціональних інтересів, які не мають ніякого стосунку до вірусу, до боротьби з ним, а просто люди намагаються вирішити свої питання і уникнути відповідальності за порушення ними норм міжнародного права", - сказав він.

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Кулеба пояснив, що в четвер у Генасамблеї ООН було поширено два проєкти резолюцій, пов'язаних з протидією коронавірусу на глобальному рівні, один з яких був внесений РФ і містив параграф, в якому, за його словами, "був зафіксований заклик або зобов'язання держав-членів ООН не застосовувати односторонні примусові заходи, ухвалені без мандата Ради Безпеки ООН".

"З самого початку ми почали протидіяти цьому сценарію разом з нашими партнерами. Вчора обидві резолюції були поставлені на ухвалення в режимі процедури резолюції за замовчуванням. Процедура за замовчуванням передбачає, що якщо до певного часу ніхто не висловився проти, документ вважається прийнятим. Наші колеги в Нью-Йорку провели низку переговорів, консультацій з партнерами. Президент України провів вчора дві телефонні розмови, в яких ця тема також звучала. Це була розмова з президентом Європейської Ради паном Мішелем і генеральним секретарем ООН паном Гутеррешем. І зрештою ми ухвалили рішення стати першою державою-членом ООН і порушити процедуру замовчування", - пояснив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна пішла на цей крок, оскільки йшлося про питання "принципової важливості". "І ми усвідомлюємо, що кінцевою метою цих спроб РФ є скасування санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її агресію проти України", - підкреслив Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186534
 
 
 Топ коментарі
 
Как сообщает France24, в проекте резолюции от России также говорилось о необходимости солидарности перед вызовами, но предлагалось положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа.
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щось кацапня за останный час дуже сильно почала юзати тему,на всіх рівнях, зняття санкцій...мабуть таки припікають "палезные санкции",мабуть ескандерам вже не так смішно
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ну конечно, и при чем тут Зеленский?:
https://espreso.tv/news/2020/03/28/zelenskyy_osobysto_davav_zgodu_na_quotkonsultaciynu_raduquot_z_quotldnrquot_borys_babin
а то, что происходит во внешней политике, это, в большей степени, благодаря оставшимся связям "барыги"....
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От эта слили зелебобики Украину... Как жить? Все на Майдан!
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ну конечно, и при чем тут Зеленский?:
https://espreso.tv/news/2020/03/28/zelenskyy_osobysto_davav_zgodu_na_quotkonsultaciynu_raduquot_z_quotldnrquot_borys_babin
а то, что происходит во внешней политике, это, в большей степени, благодаря оставшимся связям "барыги"....
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Постарайся для начала меньше бздеть в комментах и проживёшь как-нибудь.
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Опять ЗЕ зрада. Как они посмели? Куда смотрит ПЕС и ПАП? Гы.
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Идиотский сарказм. Все равно что как фиговым листком срамное место прикрывать.
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щось кацапня за останный час дуже сильно почала юзати тему,на всіх рівнях, зняття санкцій...мабуть таки припікають "палезные санкции",мабуть ескандерам вже не так смішно
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Ну надо же - сперва обосрались, запустив .... ну, много в общем-то зараженных, а теперь "манипулировать не дадут". А шо тут манипулировать? Будет плохо. Если быть оптимистом... кхе-кхе(бросается к иконостасу, бормочет мантры)
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Как сообщает France24, в проекте резолюции от России также говорилось о необходимости солидарности перед вызовами, но предлагалось положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа.
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До Европы доходит , что трясучка Меркель, пожар Нотер дам - это просто карма разминалась, но никто не подумал о том, что будет , если не присмотреться к этим знакам. теперь получают все , особенно те, кто не воспринял Зеленского. Он всего лишь постоял рядом с Меркель и приехал в Париж )))))) ссыте теперь петеботы , мольфары жгут
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Опять казламордых посадили на скрепную бутылку, ...лять....
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Без манипуляций, парадобєсіє РФ, зігнати солдатів тисячами і тренуватись до 9 мая + ВІДЕО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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