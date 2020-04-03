 МОЗ розглядає кожен випадок звільнення медиків з інфекційних лікарень: Ляшко сьогодні відвідає Тернопільщину для обговорення проблем із медперсоналом

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Ми намагаємося розглядати кожен випадок звільнення медиків - ми зв'язуємося з департаментами охорони здоров'я, розмовляємо з лікарями, щоб дізнатися причину звільнень. Нещодавно я спілкувався з керівництвом Монастириської центральної районної лікарні - там інформація про звільнення не підтвердилася", - сказав він.
"Щоб детально поспілкуватися з медпрацівниками, я сьогодні їду в Тернопільську область, щоб обговорити проблеми з медиками", - додав він.
Постійно лізе ця цифра з хамством та дурістю.
Я просто в шоці від того, наскільки жінки медики виявились більш сміливими та відповідальним за це лайно. Ми дійсно країна, де яйки у більшості жінок, а не чоловіків...
Ти не змішуй реальну проблему (спец. засоби, апарати ШВЛ, відсутність дієвих ліків) із боягузством.
Чим вони зараз відрізняються від військових?
У нас і пожежник, і поліцейський, і військовий сядуть у в'язницю за відмову діяти згідно обов'язків, а ці, чим кращі під час епідемії? Вони взагалі мали бути усі (включно із жінками) військовозобов'язаними, якщо щось... То може мобілізацію їм влаштувати, якщо по нормальному не розуміють?
Навіщо мені рахувати, скільки часу готувати анестезіолога, який сидить і ховається вдома? Ба більше, радить адвокату усе залишити і піти працювати замість нього???
Усі це хто? ти та ще якесь сцикло? Ті хто рятує зараз людей (поки ти ховаєшся) не мають часу зараз в неті сидіти. Я би тобі теж порадив лікуватись, але боягузтво не лікується.
Такі розмови мають вестись предметно! Ви бачите тут хоча би одного лікаря інфекціоніста, який би скаржився на відсутність захисту? Давайте просто проаналізуємо факти. Держава радить більшості хворих сидіти вдома. Хіба вона вимагає сидіти у спец. костюмі? Усі їх розповіді про відсутність елементарних засобів - маски, перчатки, це якийсь дебілізм. Маска в "Алмі" 8.90 коштує. Залишимо питання із їх вивозом зеленими, але на сьогодні, не має жодних проблем забезпечити їх і масками і перчатками. Нехай просто в соцмережу закинуть, що в лікарню терміново потрібні - і їх там через годину будуть ящики! Про що вони взагалі говорять? Спец костюм їм потрібний? ну то видайте їм ОЗК військове, воно від "зарину" має захистити, не те що від вірусу. Ось тільки я сумніваюсь, що воно їм дійсно потрібне...
В решті решт є протичумні костюми і т.п...
Таких послать с чистьім серцем, ибо все равно толку не будет.
Остальньім вьідать все для єіфективной работьі, хорошую зарплату.
Слизистьіе нужно защищать, нос, рот и глаза.