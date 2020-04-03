 МОЗ розглядає кожен випадок звільнення медиків з інфекційних лікарень: Ляшко сьогодні відвідає Тернопільщину для обговорення проблем із медперсоналом

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми намагаємося розглядати кожен випадок звільнення медиків - ми зв'язуємося з департаментами охорони здоров'я, розмовляємо з лікарями, щоб дізнатися причину звільнень. Нещодавно я спілкувався з керівництвом Монастириської центральної районної лікарні - там інформація про звільнення не підтвердилася", - сказав він.

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"Щоб детально поспілкуватися з медпрацівниками, я сьогодні їду в Тернопільську область, щоб обговорити проблеми з медиками", - додав він.