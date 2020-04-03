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 Політика України, Економіка
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 Закон про підтримку населення і бізнесу в умовах карантину набув чинності

Закон для підтримки населення і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу в п'ятницю, 3 квітня, набув чинності.

Сьогодні Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" опубліковано у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Він набуває чинності з дня опублікування.

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Законом передбачено, що медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, уряд встановлює доплату в розмірі до 300% заробітної плати, а для працівників соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, що перебувають удома - до 100% зарплати.

Піднятіо ліміти для груп платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців:

  • перша група - з 300 000 гривень до 1 млн гривень;
  • друга група - з 1,5 до 5 млн гривень;
  • третя група - з 5 до 7 млн гривень.

При цьому операції з ввезення на митну територію України ліків, медичних виробів і обладнання для протидії COVID-19 та їхнього постачання звільняється від сплати ПДВ.

Документом також визначається, що:

  • тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок стягується за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів;
  • плата за землю і податок на нерухомість не сплачуються з 1 березня по 31 березня 2020 року;
  • штрафні санкції за несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ не застосовуються з 1 березня по 31 травня.

Відповідно до закону, під час дії карантину учасники судової справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Документом передбачено право суду під час карантину ухвалювати рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання, якщо участь у ньому становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр, - МОЗ

Крім того, документом на період карантину забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Законом вводяться правила дистанційної роботи працівників: загальна норма тривалості робочого часу передбачена Кодексом законів про працю України, працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, виконання дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав, зменшення зарплати.

При цьому за зверненням роботодавця виплачуватиметься допомога по частковому безробіттю працівникам, яких не звільнено з роботи, але їхня зарплата і тривалість робочого часу скорочена роботодавцем (тільки для малих і середніх підприємств).

Також продовжується виплата державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інших видів державної допомоги, пенсії по інвалідності на період карантину.

Крім того, документом визначається, що на період карантину Кабмін отримає право встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціальні товари.

Згідно з законом, на період карантину місцеві ради, їхні виконавчі комітети отримають право проводити дистанційні засідання у режимі відеоконференції або аудіоконференцій, до порядку денного яких можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін підготував постанову про максимальну самоізоляцію українців із груп ризику, - Степанов

Зазначимо, журналістам гарантується, як і раніше, безперешкодне пересування по території України, в тому числі на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186530
 
 
 Топ коментарі
 
создание видимости бурной деятельности по заботе о населении, бизнесе...
В реальности - ноль для людей.
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Стесняюсь спросить....... это надо распечатать и прикладывать к больным местам или на хлеб намазывать?
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Яким чином це до змісту новини? Чи тобі байдуже- аби повітря зіпсувати?
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закон о карантине, сокрытие позитивных тестов на вирус, друг моники, коррупция, "поддержка бизнеса" путём отмазывания от ответственности.
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шоб так оні поддєрживалі бізнес гудка лєонідовіча і каламойського, як насєлєнія.
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И что с того что лимит подняли кому что продавать покупательская способность на минимуме кроме продуктов и аптек. Вы там вообще не а теме по микробизнесу долбики трускавецкие
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Стесняюсь спросить....... это надо распечатать и прикладывать к больным местам или на хлеб намазывать?
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В мене є краще рішення- використаний туалетний папір таким бовдурам, як ви, на лоба клеїти, тим більше, що клеючий шар там вже нанесено!
Як ся маєте, казкові свідки секти 8 відсотків?)))
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выглядишь придурком. по-другому зебил выглядеть не может. всё ещё доволен прошлогодним выбором? посиди под арестом (на карантинчике) без копья. годик-другой. есть надежда (очень слабая, правда) что поумнеешь, о жертва фекально-орального пути передачи коронавируса.
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Якщо мова йде про щось анально-фекальне, а ще й кацапським суржиком, то перед тобою, безумовно, "запарєбріковоє лаптеногоє"! Як справи, тобі ще платять?)))
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Ответь на простой вопрос. Почему проблематично перевести на украинский загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? Якщо зможеш так мабуть таки манкурт-українець. Якщо ні - просто стули пельку, кацапе.
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"Лаптєногоє" завело свою улюблену шарманку! А от якщо тебе дрином перетянути, то яке око в тебе буде сіпатись?
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Так уже подержали и бизнес и населения , ломбардам разрешили работать . Или еще что то гениальное придумали ?
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Зачем подымать лимиты малому и среднему бизнесу, который закрыт и сидит дома?
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создание видимости бурной деятельности по заботе о населении, бизнесе...
В реальности - ноль для людей.
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То які твої пропозиції? Чи в тебе одна задача- повітря псувати?
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В США взрослым дают по 1200 $ ( у кого была зарплата меньше 75000 в год) и 500 на ребёнка
В Израиле самозанятые получат от государства за март и апрель 14 000 шекелей ( 3800 $ )
В Грузии граждан освободят от оплаты ЖКХ на 3 месяца

У нас можно начать хотя бы как в Грузии, на время карантина освободить граждан от оплаты коммунальных услуг.
Можно так же выплачивать определённые суммы людям, которые лишились работы в результате карантина.
Если начнётся вой, что нет денег, мы бедная страна, не можем себе позволить, то что делают Штаты или Израиль... Ответ прост - мы не бедная страна а просто разграблеваемая.
Есть золотовалютный запас - 25 млрд. долларов. Часть этих денег можно использовать на поддержку населения, пострадавшего от карантина.
Именно для форсмажорных ситуаций (война, эпидемия) и существует золотовалютный запас.
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Боюсь оказаться прав но с такими лимитами по 1-й группе запросто можно рка нахлобучить
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Мелкие и средние предприниматели не работают идиоты,какие лимиты,про ЕСВ непонятно,в налоговой сказали,шо за март и апрель ЕСВ платить не надо,если за март заплатил,то можно не платить в мае,а тут в законе пишется,шо штрафовать не будут,если не заплатил,а внятнее тупорылые депы могли прописать,надо ли будет после карантина платить это ЕСВ за март и апрель или как?
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эти поддержки как мертвому припарка! Закон про підтримку населення і бізнесу в умовах карантину набув чинності - Цензор.НЕТ 5332
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ЄСВ скасували, а єдиний податок з підприємців фізичних осіб плати навіть сидячи в карантині і де ти будеш брати гроші нікого не хвилює. З барського плеча підвищили ліміт тим, хто має можливість працювати в умовах карантину практично без конкуретів і встановлювати непомірні ціни. Аптекарі і так не в збитках а в даних умовах коли попит на ліки збільшився їм ще й ліміт підвищили. Ні для кого не секрет, що власники великих мереж аптек і супермаркетів щоб уникнути законного оподаткування "поділили" свій бізнес між липовими підриємцями і фактично є організаторами і власниками конвертаційних центрів. Тому в умовах зупинки малого бізнесу цей закон дає можливість магнатам ще більше збагатитись, а малий бізнес, не маючи змоги працювати, повинен платити податки. Кому ще не зрозуміло для кого цей
" благодійний" закон ?
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У нашего презика с его друганами всё едино: что работа, что поддержка
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Огласите предельные цены на товары и список товаров. Чтобы все знали, увидели и оценили реальную работу правительства а не бумагомарание.
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зеленский с ярмаком неплохо наварились за эту зиму на услугах отопления
забота заметна
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