EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події, Суспільство
  9135  50
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1998) Мінздоров'я (1395) Ляшко Віктор (165) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 "Будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин", - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

МОЗ буде пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин. Ми будемо пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу", - повідомив він.

За словами Ляшка, зараз МОЗ ретельно вивчає ситуацію в країнах Євросоюзу.

"Ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України. Тому ми і пропонуємо жорсткі заходи. Оскільки наші розрахунки показують: проведенням додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків, ми можемо значно зменшити кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях України перебувають 477 пацієнтів із коронавірусом, з них 16 у важкому стані на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186529
 
   
 Топ коментарі
 
А пока ввозим зараженных со всего мира, без изоляции и обсервации.
 показати весь коментар
 
Так никто не спорит что нужно возвращать .вопрос в том какого хера они шляются по гостях шашлыках и тп...
 показати весь коментар
 
От тварюки. Замість тестування туристів і заробітчан- всю країну на жорсткий карантин. А за який хер людям виживати і сидіти вдома, якщо в країні тотальна біднсть ? Вивезли з країни маски і хочуть щоб всі були в масках, штрафують тих хто без масок
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
рынки открыты, маршрутки ездят, народ по улицам шарится, в маркетах куча народу, но к слову почти все в масках. Куда уже жостче? Астанавитесь "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5041
 показати весь коментар
 
 
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии.
 показати весь коментар
 
 
Как раз очень полезно. Как раз у народа подтопится запас деньжат, люди голодные и злые - и тут "власть" их разозлит еще больше. Очень полезно... для досрочной смены власти. "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 681
 показати весь коментар
 
 
Та як ще треба з цього народу знущатися, як треба принижувати щоб він прозрів !!? 40,4% избирателей если бы выборы проходили в ближайшее время проголосовали за кандидата в президенті Владимира Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3186393
 показати весь коментар
 
 
по сути это результаты нарисованы для успокоения Зеленского,
чтобы он не стеснялся с Ярмаком на мерине кататься
 показати весь коментар
 
 
навряд чи можна запідозрити Социс Цибулька в цьому
 показати весь коментар
 
 
З понеділка, прогулюватись по вулицях без масок зможуть тільки мєнти і пси.
 показати весь коментар
 
 
А пока ввозим зараженных со всего мира, без изоляции и обсервации.
 показати весь коментар
 
 
Людей можно понять. Умереть дома и где-то на чужбине это разные вещи. Потом тело доставляй, а так на родине и душе будет спокойней, и родственникам легче "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6558
 показати весь коментар
 
 
Так никто не спорит что нужно возвращать .вопрос в том какого хера они шляются по гостях шашлыках и тп...
 показати весь коментар
 
 
"Умереть дома и где-то на чужбине это разные вещи. "-та ще й на прощання сусідів і сім'ю потягнути у могилу ,щоб не скучно було самому "відпочивати"!
Це так щиро по-українськи! "Будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9449
 показати весь коментар
 
 
Якби щось ляпати! Понавмирало їх багато дуже! Хто це вам вказав?
 показати весь коментар
 
"Якби щось ляпати! " -крім букв ,на письмі читай ще й зміст .
Підлога Макартні вище!
А привезли і розповсюджують 150 000,
 показати весь коментар
 
Предложите его себе, чтоб мы вас не видели и не слышали. Хочется от вас отдохнуть.
 показати весь коментар
 
 
А если ограничения не сработают, что тогда - в отставку ? Терапевты такие гадалки .
По моему опыту государство уже давно не беспокоит смерти своих граждан . Кто в теме , знает как менты списывают криминальные смерти на несчастный случай .
 показати весь коментар
 
 
Типичный тупорылый врачила: Одно лечит и насрать ему, что калечит раз в 100 больше. Главное, чтоб покойничек перед смертью потел! "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1096Вот чтоб такому козлизму противостоять и нужен Президент, а не преЗЕдент.
 показати весь коментар
 
 
Дурню ти, птахоїд! Санепідслужба завжди була на службі у тих. хто при владі. або була просто грмовідводом, якщо ситуація зовсім хріновою ставала! А ти про якесь протистояння говориш!
 показати весь коментар
 
дурень ты, жорик. ибо не врубился, а выступаешь.
 показати весь коментар
 
А после карантина,согласится ли власть вернуть людям их права?Это очень удобно,когда все под контролем,власть в безопасности и может вытворять,что вздумается.
 показати весь коментар
 
 
Счас какой нибудь закончик протягивать начнут, сто пудов. Тему закинули, что щимят без масок, в гидпопарке и т.д. Чего нибудь по ордло, наверное.
 показати весь коментар
 
 
У каждого отдельного государства уже есть свой уникальный опыт в борьбе с корновирусом.
Германия, например, несмотря на то, что находится среди лидеров по зараженным коранивирусом, у них рекордно низкий уровень смертности. Соотношение числа умерших к общему числу заболевших в этой стране составляет менее 1%, тогда как в Италии 10%.

Швеция же, несмотря на то, что многие ее соседи по Европейскому Союзу начали ужесточать свои карантинные меры, решила пойти более мягким путем. В стране работают предприятия, бары и рестораны, метро, общественный транспорт, итд.

Теперь и Исландия решила создать свой уникальный опыт. Воспользовавшись тем, что в стране относительно небольшое количество жителей (360 000), правительство Исландии решило протестировать как можно больше своих граждан, вне зависимости того, есть у них симптомы или нет.

Протестировано 5% населения -17 900 человек из 360 000 живущих в стране.
Менее 1% показывают положительный результат, при этом около 50% из заразившихся не чувствовали симптомов заболевания

Планируют протестировать порядка 50 000 человек, или 13% от населения страны. На основании полученных данных могут быть построены модели распространения заболевания, которые помогут другим странам бороться с пандемией.
На сегодняшний день в Исландии выявлено 1220 случаев COVID-19, два человека умерли, 236 выздоровели.
В Исландии до сих пор не введены жесткие карантинные меры, как в других странах, хотя запрещены собрания больше, чем 100 человек и закрыты школы. Власти заявляют, что дополнительные ограничения не требуются,
 показати весь коментар
 
 
"в ближайшее время нас ожидает пиковый рост"

Це тому, що ви, нарешті, почали використовувати тести?
 показати весь коментар
 
 
Кто заплатит народу за "отсутствие мобильности"? Ляшко со своим дырявым тезкой?
 показати весь коментар
 
 
Для этого нужно вводить чрезвычайное положение а не чрезвычайное состояние. Так как все это не будет иметь законной силы.
 показати весь коментар
 
 
От тварюки. Замість тестування туристів і заробітчан- всю країну на жорсткий карантин. А за який хер людям виживати і сидіти вдома, якщо в країні тотальна біднсть ? Вивезли з країни маски і хочуть щоб всі були в масках, штрафують тих хто без масок
 показати весь коментар
 
 
купіровать хвост нє сразу, а щадящім способом - по кусочку... так мона і до шеї добрацца
 показати весь коментар
 
 
Тем, кто сидит без денег, с самого начала карантина - сидите дальше, а мы завезем еще 200 тысяч заробитчан, на Пасху, как обещали пограничники.Это издевательство над людьми и здравым смыслом.
 показати весь коментар
 
 
Все ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ страны репатриируют сейчас своих граждан.
 показати весь коментар
 
"Будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3458 Vlad749bfdLozanov А что мешало завозить людей поэтапно, размещая их на обсервацию, в домах отдыха, санатории, профилактории, палаточных лагерях, наконец, ( с обогревом) ? Или Вы не понимаете, что эти люди везут сюда заболевание, в свои семьи и страну, страну, где медицина убита?
 показати весь коментар
 
Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
 показати весь коментар
 
 
Пускай мудак зеленый побольше зараженных из-за границы завозит. Своих не хватает, нужно со стороны завозить..
 показати весь коментар
 
 
что не понятного зеленскому и его друзям нужно было узаконить наворованное, теперь можно и поупражняться
 показати весь коментар
 
 
до сих пор не определены чёткие правила, нет понимания, как действовать в ситуациях, куда звонить,
например закрыли пенсионера на даче, но вдруг ему нужны какие то продукты итд,
милицыя их будет доставлять ?
зато по улицам шляются без дела стаи любителей отдыха на открытом воздухе,
короче, землю продали, а там трава не расти, увы ......
 показати весь коментар
 
 
може я і дурню мислю, але на мій розсуд, тримати в ізоляції 100-150 тис. з групи ризику, це ж набагато дешевше та легше? може краще ресурси кинути на лікувальні препарати і приладдя для них, а не робити концтабір для мільонів?
 показати весь коментар
 
Valentyn Dmytriiev Наверное, ты дурак. Завозили постепенно, а не сразу. Поэтому одинх бы завозили- другие бы вышли из изоляции. Посмотри на карту заболеваемости и все станет понятно.
 показати весь коментар
 
Что вы все, как попугаи зеленые? Завезут зараженных из-за границы, будет пандемия короногриппа, народ вымрет до корня и т.д. Это однозначно, что заболеваемость этим гриппом заграницей выше, чем в Украине? Или заболеваемость нашей недостаточной организацией массовой диагностики обусловлена? Всякий грипп имеет сезонность- зима и переходные периоды, благоприятный сезон заканчивается. Кто приобрел слишком много туалетной бумаги не огорчайтесь, она летом пригодится по прямому назначению, когда начнется "сезон" желудочно-кишечных заболеваний...
 показати весь коментар
 
Заробітчани це цінний ресурс, не треба було їх силою звозити, нехай би хто хотів , то не повертався, вони би і далі заробляли валюту, перехворіли би там, не заражаючи родичів і співітчизників, а приїхавши би сюди з імунітетом , гасили б розповсюдження своєю стійкісттю до хвороби. Вірус прийшов назавжди, його пересидіти не вдасться, і все життя не висидиш на карантині.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору