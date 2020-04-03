 "Будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин", - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин. Ми будемо пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу", - повідомив він.

За словами Ляшка, зараз МОЗ ретельно вивчає ситуацію в країнах Євросоюзу.

"Ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України. Тому ми і пропонуємо жорсткі заходи. Оскільки наші розрахунки показують: проведенням додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків, ми можемо значно зменшити кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби", - сказав він.

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