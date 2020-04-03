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 Політика України
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 МОЗ проведе перевірку і створить реєстр місць для обсервації, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України проведе перевірку всіх місць обсервації, за підсумками якої створить реєстр обсерваторів у країні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Обсерватори створюються і забезпечуються органами місцевої влади, з нашого боку були прописані чіткі критерії того, які повинні бути умови в обсерваторах. Нині МОЗ отримало доручення Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та сьогодні-завтра нашими фахівцями спільно з облдержадміністраціями буде проведена перевірка всіх потенційних місць для обсервації, сформована додаткова таблиця того, чи відповідає обсерватор певним вимогам - це буде новий реєстр всіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України", - сказав він.

Крім того, Ляшко зазначив що до кінця поточної-початку наступного тижня в Україну прибудуть 12 ампліфікаторов ПЛР-діагностики, що дозволить розширити діагностику коронавірусу на всю територію країни.

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"Ми залучаємо приватні лабораторії. Є різні способи - використовувати як обладнання, так і працівників, мобільні бригади", - додав Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186528
 
 
 Топ коментарі
 
Обсерватори створю місцева влада, маски і костюми поставляють волонтери, апарти вентиляції легенів купують меценати, міністерство займається статистикою - така у нас система протидії вірусу.
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Второй месяц глобальной пандемии, скорость принятия решений просто поражает... Хорошо что зеля в 2014 году не баллотировался, сейчас уже была бы новороссия.
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Приличных слов нет............. чем Вы вообще занимались всё это время?
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Второй месяц глобальной пандемии, скорость принятия решений просто поражает... Хорошо что зеля в 2014 году не баллотировался, сейчас уже была бы новороссия.
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Сколько еще этот Голобородько натворит всего и как это будет отрыгиваться населению?
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Обсерватори створю місцева влада, маски і костюми поставляють волонтери, апарти вентиляції легенів купують меценати, міністерство займається статистикою - така у нас система протидії вірусу.
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Наличие в сарае четвёртой стены обязательно, о великий обсератор ляшко? Минздрав проведет проверку и создаст реестр мест для обсервации, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7831
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Приличных слов нет............. чем Вы вообще занимались всё это время?
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Это через полгода после начала эпидемии? Быстро! Минздрав проведет проверку и создаст реестр мест для обсервации, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6336
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надо же! как своевременно. впустили 200 000, а теперь места для обсервации искать начали.
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нє, вони не іщут, вони розробляют дізайн таблічок "прігодно для обсєрації"
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А что минздрв делел все эти три месяца зная что нас эта беда не обойдет.В Украине уже куча больных а у нас практически нихрена нету да еще и остатки распродали за бугор.Мы страна не тетего мира а десятого.
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Зебилы превратили страну в посмешище.
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"Обсерваторы создаются и обеспечиваются органами местной власти, с нашей стороны были прописаны четкие критерии того, какие должны быть условия в обсерваторах.?????????????????????????...... за какие шиши ?
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уханьським обсєрвам создалі уют в мвд-шном санаторії с полним пансіоном і ґандонамі
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Придумывают способы, составляют таблицы, создают штабы. А где результат бурной деятельтности ?
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