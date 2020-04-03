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 У ЗСУ зафіксовано 2 випадки COVID-19, 137 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування медичних сил

У Збройних силах України зареєстровано 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом типу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 3 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 137 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 62 особи.

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У ЗСУ зафіксовано 2 випадки COVID-19, 137 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування медичних сил 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186527
 
 
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