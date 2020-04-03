 Україна поки не отримала "чорні сриньки" збитого в Ірані українського літака, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"З Іраном переговори тривають. Зараз такий час тихої дипломатії", - заявив Кулеба.
За його словами, зараз МЗС працює над тим, щоб отримати контроль над "чорними скриньками".
Кулеба зазначив, що завданнями МЗС є отримання "чорних скриньок" і узгодження з Іраном механізмів юридичної відповідальності.
"У сухому залишку скриньки в Ірані. Ми їх поки не отримали. Ми проводимо консультації з Іраном і з нашими партнерами, насамперед з Канадою. Наша мета №1 - отримати скриньки. Мета №2 - чітко прописати і узгодити з Іраном механізми юридичної відповідальності", - заявив він.
За його словами, третім кроком буде реалізація цих домовленостей.
Нагадаємо, 11 березня в ході сесії Ради ІКАО в Монреалі представник Ірану Фархад Парвареш пообіцяв невдовзі передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ Україні.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Как это? А они в курсе, что Зеле уже 42 года?
Іран просто тягне час. Бо збили не випадково. Бо стирчать вуха Москви. Бо скандал ще буде всесвітній, коли вилізе причина. Швидше за все так залякували осла оманського. Але все це папізже...