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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Іран (543) МАУ (158) Кулеба Дмитро (291)

 Україна поки не отримала "чорні сриньки" збитого в Ірані українського літака, - Кулеба

Україна продовжує вести переговори з Іраном про повернення країні "чорних скриньок" збитого в Тегерані літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"З Іраном переговори тривають. Зараз такий час тихої дипломатії", - заявив Кулеба.

За його словами, зараз МЗС працює над тим, щоб отримати контроль над "чорними скриньками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран пояснює затримку з передачею чорних скриньок літака МАУ спалахом коронавірусу

Кулеба зазначив, що завданнями МЗС є отримання "чорних скриньок" і узгодження з Іраном механізмів юридичної відповідальності.

"У сухому залишку скриньки в Ірані. Ми їх поки не отримали. Ми проводимо консультації з Іраном і з нашими партнерами, насамперед з Канадою. Наша мета №1 - отримати скриньки. Мета №2 - чітко прописати і узгодити з Іраном механізми юридичної відповідальності", - заявив він.

За його словами, третім кроком буде реалізація цих домовленостей.

Нагадаємо, 11 березня в ході сесії Ради ІКАО в Монреалі представник Ірану Фархад Парвареш пообіцяв невдовзі передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ Україні.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186525
 
 
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Украина пока не получила черные ящики сбитого в Иране украинского самолета, - Кулеба

Как это? А они в курсе, что Зеле уже 42 года?
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"Иран вам ничего не должен" - почти (с)

Україна поки не отримала "чорні сриньки" збитого в Ірані українського літака, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1361
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Якби сивочолий гетьман був на посаді, то не було б ні Оману, ні Боінга в Тегерані.
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Та кака різниця? ))
Іран просто тягне час. Бо збили не випадково. Бо стирчать вуха Москви. Бо скандал ще буде всесвітній, коли вилізе причина. Швидше за все так залякували осла оманського. Але все це папізже...
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до второго пришестя мона чекати, а там і смисла нєт
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А кому сриньки треба? Іранці давно зрозуміли, що теперішнім зебілам вони не потрібні. Оце ще Канада буде за це боротись.
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