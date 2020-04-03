 Україна поки не отримала чорні скриньки збитого в Ірані українського літака, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"З Іраном переговори тривають. Зараз такий час тихої дипломатії", - заявив Кулеба.

За його словами, зараз МЗС працює над тим, щоб отримати контроль над "чорними скриньками".

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Кулеба зазначив, що завданнями МЗС є отримання "чорних скриньок" і узгодження з Іраном механізмів юридичної відповідальності.

"У сухому залишку скриньки в Ірані. Ми їх поки не отримали. Ми проводимо консультації з Іраном і з нашими партнерами, насамперед з Канадою. Наша мета №1 - отримати скриньки. Мета №2 - чітко прописати і узгодити з Іраном механізми юридичної відповідальності", - заявив він.

За його словами, третім кроком буде реалізація цих домовленостей.

Нагадаємо, 11 березня в ході сесії Ради ІКАО в Монреалі представник Ірану Фархад Парвареш пообіцяв невдовзі передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ Україні.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.