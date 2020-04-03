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 Політика України, Суспільство
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Все про:МЗС (2167) українці (1841) Кулеба Дмитро (291)

 Понад 8,5 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв'язку з поширенням коронавірусу звернулися 13 787 громадян, з них 8538 наполягають на якнайшвидшому поверненні на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Наразі через програму "Захист" по допомогу до закордонних дипломатичних установ України звернулися 13 787 громадян… З них 8538 наполягають на поверненні в Україну якнайшвидше", - сказав Кулеба.

Він додав, що насправді українців за кордоном значно більше, але йдеться про громадян, які очікують допомоги МЗС для вирішення своїх проблем.

Кулеба також поінформував, що 140 наших співвітчизників, які тимчасово застрягли за кордоном через пандемію коронавірусу, мають проблеми з житлом.

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"Ми намагаємося їм максимально допомагати. У нас є випадки, коли вдається завдяки співробітництву з місцевим бізнесом або з церквою вирішувати питання проживання", - зазначив міністр.

У цьому контексті він розповів про випадок в Іспанії, коли завдяки взаємодії з церквою групу українців вдалося розмістити на території монастиря.

Кулеба зауважив, що ситуації, в яких опинилися наші співвітчизники за кордоном у зв’язку з пандемією коронавірусу, бувають складними, і міністерство не може допомогти всім одразу.

"Але ми намагаємося і докладаємо всіх можливих зусиль… Програма "Захист" працюватиме стільки, скільки в ній буде потреба в українських громадян", - запевнив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не дозволила Росії в ООН підкласти міну під міжнародні санкції, - Кулеба про блокування резолюції РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186524
 
 
 Топ коментарі
 
Хай там сидят. Или они хотят шоб у нас было как во Франции, полторы тыщи в день... ?
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Странно звучит на 23 день введенного карантина. За такое то время кто хотел, тот вернулся. Тем более не выезжал.
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Скористалися "горящими" дармовими путівками, відпочили, бабло закінчилось, час повертатися. "Ми готові. Присилайте за нами літак". Хай сидять, вимагальщики
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а 40 млн настаивают на прекращении дурантина! Более 8,5 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6742
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З яких це див 8 відсотків дорівнюють 40 млн? Хоча, ти ж це про нарасію, тоді це дісно так!
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Хай там сидят. Или они хотят шоб у нас было как во Франции, полторы тыщи в день... ?
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С нашими говнюками не желающими соблюдать меры предосторожности. боюсь что полторы тыщи в день скоро будет и без них.
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Так в том и дело что им сидеть не за что их просто поперли без выходного пособия. У панов с батраками разговор короткий
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Почему бы и нет!? Но только оплата "возвращения" 100% за свой счет и 100% карантин минимум 3 недели!
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Штука бакинских за билет и штука за 2 недели карантина - "любовь" к родине как рукой снимет..
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Так и есть, все кто вернулись оплачивали свои билеты сами! При чём по завышенным нашими "благодетелями" ценам! А карантин и его контроль это проблема власти и дебильных мозгов всех граждан, шастающих без масок.
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Як зараз потрібен Г.Москаль і своїм вічним:"хай сечу п'ють"
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Странно звучит на 23 день введенного карантина. За такое то время кто хотел, тот вернулся. Тем более не выезжал.
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Скористалися "горящими" дармовими путівками, відпочили, бабло закінчилось, час повертатися. "Ми готові. Присилайте за нами літак". Хай сидять, вимагальщики
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Для 140 туристов имеющих проблемы с жильем - совет. Палатки и самоизоляция. Это все. А да. Еще как проголодаетесь- кушайте безопасную флору. Она, такая флора, есть во всех странах. Настаивают на эвакуацию... Вот жеж заразники. Просто разбойники.
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Я смотрю европейские ценности уже не те.как гастерам платить в половину меньше это гуд а как беда и все останавливается пинком под зад на улицу и валите откуда приехали. Это вам не гей парады проводить
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какое вполовину? есть минималка, иначе штраф. ну, если ты нелегал и работаешь у "наших", то да - разведут всегда.
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..ну прямо перед Пасхой , как совпало ...
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Хай сидять там де працювали,або відпочивали.
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А хто їх туди посилав,і на біса ці дезертири,котрі під час бойових дій повтікали,тепер потрібні Україні?
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щоб знову матюкатися па-расєйськи, клясти Україну, народ при поверненні за наш рахунок, за рахунок платників податків??? Тобто, самі ж і оплачуємо зневагу з боку цих відпускників-відпочивальників під час пандемії, що несуть заразу в країну??? Знахабніла кодла "нєімущіх", що мають кошти на закордонні курорти, забажали повернутися додому? Люди, щось реально ми перетворюємось в людободібних хамовитих, невдячних істот...
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Что значит настаивают? Их туда никто с секретным заданием не посылал. А я знаю 5000 человек, которые требуют долива пива после отстоя и что с того?
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