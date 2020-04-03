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 У лікарнях України перебувають 477 пацієнтів із коронавірусом, з них 16 у важкому стані на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

У лікарнях України проходять лікування 477 пацієнтів з коронавірусом, з них 16 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легень проводиться 16 пацієнтам. Це люди з важким перебігом коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося раніше, загалом в Україні станом на 3 квітня підтверджено 942 випадки захворювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 547 мобільних бригад збиратимуть зразки для тестів на COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186523
 
 
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Аппараты ИВЛ, которые пожертвовала Tesla, не подходят больным с COVID-19

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что приобрел более 1255 аппаратов ИВЛ, одобренных FDA, и отправил их в Лос-Анджелес. Но это не совсем то, что нужно.

Исполнительный директор ResMed Мик Фарелл подчеркивает, что машины были разработаны пять лет назад и не являются инвазивными. Эти машины, называемые Bi-PAP, предназначены для использования пациентами с незначительными случаями пневмонии и другими заболеваниями, при которых пациент может дышать сам, пусть и при помощи машины.

Аппараты Bi-PAP используют лицевую маску для доставки воздуха - этот принцип отличается от машин, которые используются пациентами с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. Такие люди нуждаются в подаче воздуха непосредственно в их легкие, чего не могут достичь машины Bi-PAP даже после внесения модификаций.
Кроме того, дыхательные аппараты, подобные тем, которые были подарены Tesla, могут загрязнять окружающую среду вирусами. Это связано с тем, что их трубки не попадают в легкие пациента, а постоянное взаимодействие дыхания пациента с маской для лица делает возможным перенос коронавируса.
Тем не менее, как полагает руководитель ResMed, аппараты Bi-PAP могут использоваться пациентами с коронавирусом, и на самом деле они помогают профессионалам управлять ранними стадиями заболевания.https://nv.ua/techno/innovations/pandemiya-koronavirusa-tesla-kupila-ne-te-apparaty-ivl-50079835.html
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