 У лікарнях України перебувають 477 пацієнтів із коронавірусом, з них 16 у важкому стані на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легень проводиться 16 пацієнтам. Це люди з важким перебігом коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося раніше, загалом в Україні станом на 3 квітня підтверджено 942 випадки захворювань.

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