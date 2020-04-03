EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3948  85
Все про:США (6398) Єрмак Андрій (211) Дубінський (96)

 Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський

На думку нардепа від СН Олександра Дубінського, на главу Офісу Президента Андрія Єрмака за вказівкою з Вашингтона відбувається атака.

Про це заявив нардеп від СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Вся соросятська рать на чолі з світочем котлетної журналістики Мішею Ткачем одночасно накинулися саме на Єрмака саме після Мінска. Що дає підставу припустити, що за атакою стоїть не журналістська солідарність, а вказівка ​​кураторів всіх цих ГО-шок із Вашингтона. В цю ж канву лягає і колективна заява соросят-депутатів з фракції Слуг народу, також спрямоване проти Єрмака і Мінська. Якщо додати до цієї картини той факт, що записи брата Єрмака Дениса здійснювало НАБУ, яке безпосередньо звітує про роботу в по сольство США - висновок напрошується сам собою. Окремі групи впливу в американський політиці дуже хочуть Єрмака позбутися.Тепер потрібно розібратися - чому?" - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко

"Це не виключає необхідність розслідування фактів, зафіксованих на плівках. І посадки в тюрму тих, хто пиздить гроші", - додав нардеп.

Американці хочуть позбутися Єрмака, - слуга народу Дубінський 01

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186522
 
 
 Топ коментарі
 
получается я тоже американец Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4594
 показати весь коментар
 
о, навозная муха дубинский прилетело ...ну как же без него
 показати весь коментар
 
Ты ж дубина вмнсте с коломейшей тоже в розыске в США Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3335
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как следует из стенаний бородатой сепарской задницы дубинского все адекватные украинцы - это американцы.
 показати весь коментар
 
 
А от дубинского рвотный рефлекс у всех Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4971
 показати весь коментар
 
 
Я тоже 🤣🤣🤣 может нам уже можно на гражданство подавать?

God bless America 🇺🇸
 показати весь коментар
 
 
меня не возьмут . я еще и от Зели избавиться хочу . наверное я или фашист или бандеровец . мне лучше здесь остаться Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 8187
 показати весь коментар
 
 
CША подкинули Ермаку копию его брата, которого Порошенко убил на донбассе. Основная цель пиндосов, это дискредитировать лучшего лидера в мире, Владимира Ссаныча
 показати весь коментар
 
 
о, навозная муха дубинский прилетело ...ну как же без него
 показати весь коментар
 
 
Це жопакаломойского озвучила його страхи.
 показати весь коментар
 
 
Ты ж дубина вмнсте с коломейшей тоже в розыске в США
 показати весь коментар
 
 
Дубинське, поясни краще українцям чому твій шеф боїться покидати межі України.
 показати весь коментар
 
 
Єрмак - не винний. Це все американці?

"Кляті американці" - якось повіяло із-за поребрика.
 показати весь коментар
 
 
"соросята"... донедавна я чув таке лайливе визначення виключно від кацапні... чмо дубинське користується ним повсякчас!
 показати весь коментар
 
 
Москаленок, ты тут год назад рвал глотку за зелю и его ватных отбросов типа дубины.
Когда исправлять будешь, то что напаскудил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ой ....забугорний малорос !?.. Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3828
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ему за петю так обидно, так обидно.
 показати весь коментар
 
Да нет. Свидомый украинец. Но не отвлекайся, исправлять когда начнеш свое глашатайское картинковыставление за зелю и соответственно его ватных отбросов год назад?! Это и ты в том числе привел это в кресло президента.
 показати весь коментар
 
 
Отакої, а я думав то Порошенко. А виходить то американці все затіяли! А що янелох каже ?
Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1717
 показати весь коментар
 
 
Запам"ятайте: американці - наші вороги. Не кацапи, а саме піндоси - не перепутайте.
 показати весь коментар
 
 
Можливо. Але українці хочуть позбутись дубінських,коломойських і зєлєнскіх.
 показати весь коментар
 
 
Ермак, наверное, Трампу каналы незаконного обогащения отсёк.
 показати весь коментар
 
 
нет. трамп должности продавал. а это падло влезло.
 показати весь коментар
 
 
Тю, а чого він звинуватив соросят, а не порохоботів, наприклад? Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4301

І да, якщо Вашингтон дійсно проти Єрмака, значить і всі нормальні люди теж МУСЯТЬ бути проти Єрмака... Хоча Вашингтон і не може бути за Єрмака після того, як він розповідав американцям про убитого брата, а тут хопа! і брат воскрес Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4301
 показати весь коментар
 
 
В усьому винуваті піндоси! Десь ми цн вже неодноразово чули -чи не з північного -сходу вітер приніс?
 показати весь коментар
 
 
Ермак против Сороса. Битва титанов в голове Дубины.
 показати весь коментар
 
 
Как мне нравятся эти вопли: "С-А-Р-А-С-Я-Т-А!!!"
 показати весь коментар
 
 
Єрмак чмо, богдан чмо, дубинський чмо, бужанський чмо, моніка чмо. Що зміниться від перестановки доданків?
 показати весь коментар
 
 
Вирус в действии. Другого объяснения этому заявлению не вижу.
 показати весь коментар
 
 
Похоже, что в очередной раз жадность фраера сгубила. Эрмек должен был тащить в Украину руцкий мир, но слишком усердно принялся тащить добро в свой карман.
 показати весь коментар
 
 
от продажных чертей и нужно избавляться.
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда я соросенок, если жопа бени так говорит😷
 показати весь коментар
 
 
Кто бы еще от этой обезьяны избавился
 показати весь коментар
 
 
Именно после Минска набросились на бедного Елдака...А что там этот Елдак в Минске наподписывал не важно?А что они за деньги чиновников назначают тоже не важно?Действительно предвзятое отношение
 показати весь коментар
 
 
Дубинский по указке из кремля занимаеться анулированием независимости Украины.
Он еще и депутат госдуры рабсеи по совместительству?
И где действия прокуратуры за угрозы от Дубинского,массового убийства депутатов ВРУ?
 показати весь коментар
 
 
Мама сказала мириться с ***********, вот оно и старается.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дубінський-Гнида,єрмак-Зрадник,як і порошенко агенти *****.
 показати весь коментар
 
 
Зєля оточив себе малососами і зрадниками значить теж малосос і зрадник.
 показати весь коментар
 
 
Нападки на Ермака -тщетные полпытки сделатьиз мухи слона.Ермак плевал на эту платную сявоту с высокой синагоги.
 показати весь коментар
 
Нападки на Ермака -тщетные полпытки сделать из мухи котлету.
 показати весь коментар
 
 
Ты про брата Ермака? Ермак плевал на своего брата с высокой синагоги?
Об этом пишешь? Оригинальная у тебя информация!
 показати весь коментар
 
По логике Дубинского, брат Андрея Ермака является американским шпионом. Подложил мину под Минский процесс и под собственного брата. Дубинский прям на Гандона тянет!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну все, если беня выкатил свою говорящую задницу.. все понятно
 показати весь коментар
 
 
гы...кацапня уже избавляется Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6348

солома

Ну,а самыми сообразительными оказались кремлевские кураторы Ермака,которые его списали сразу после первого же опубликования пленок... Опыт не пропьешь,однако))

Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3439
 показати весь коментар
 
 
О и у этого во всем виноват Госдеп.Кого то мне это напоминает😂
 показати весь коментар
 
 
не Кизди!
Каждый украинец не может видеть
Рожи Ермака-Мудака и Дубинского-Говномета
 показати весь коментар
 
 
д'єрмак це черговий громовідвід від полоумного шута-президента. бєня ще не отримав запланований дефолт, тому клоуна треба зберегти при владі будь-яким способом
 показати весь коментар
 
 
Ще одна мерзота відгукнулась! Ми знаємо для кого США перший ворог, для **********. За те що Ермак утворив у Мінську, його треба знищити.
 показати весь коментар
 
 
Ото, як швайноросскіх підстілок ковбасить.
США созник України.
Россія ворог України.
Все, що потрібно знати.
God bless USA !
Рашка, гори у пеклі.
 показати весь коментар
 
 
Ну що, нарід? Бачите як перевернулось? Корупція не просто подолана, а отримала процвітання, олігархи тепер вже внаглу керують державою, кацапи вже наші друзі, а американці - вороги. І хто ж це зробив разом? ЗІ Про економіку я вже мовчу.
 показати весь коментар
 
 
Если Дубинский защищает Єрмака то они одного поля Ягоды
 показати весь коментар
 
 
Прямо дежавю какое-то. Прошел всего год, а в Украине снова прикацапленные головы подняли и рассказывают нам про плохих пиндосов и хороших срусских.
 показати весь коментар
 
 
"злой госдеп ползёт на офис
точит свой кинжал"
 показати весь коментар
 
 
Щось ушльопок з прізвищем Дубинський говорить так саме як російські окупанти з кремля... "Совпадєніє"? не думаю! Дубинського за грати. Це зрадник разом з Єрмаком!
 показати весь коментар
 
 
лично я за то, чтобы избавиться от этой кучерявой ******
 показати весь коментар
 
Усі, хто проти Америки - на 99% вата або кацапські шпійони (1% - просто дурники)!
 показати весь коментар
 
 
Упоротим ЗЕдебілам нічого не доведеш : у них все ЗЕгуд- ЗЕнайс -і все ЗЕОКЕЙ!
 показати весь коментар
 
Поддерживаю Госдеп,коррупционера на нары!
 показати весь коментар
 
И от коломоского, которого уже ждут в Делавэре. А значит и от дубинского. Так что все нормально. Не волнуйся и наберись терпения.
 показати весь коментар
 
а чому від агента ФСБ і зрадника України, бажають позбавитись американці, а не наші СБУ, ДБР і ГПУ?
 показати весь коментар
 
Значит соросята все правильно делают, пожелаем им в этом успехов
 показати весь коментар
 
То есть, американцы заставляли Ермака торговать госдолжностями? Какие изверги! Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 911
И все в стиле рашки, если зашкварился, то вали все на американцев)
 показати весь коментар
 
шавка коломойши рассказывает про "заказы" Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 757 да ты уже политический и журналистский 0.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору