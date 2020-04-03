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 Суспільство
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Все про:Турчинов (954) Коростельов Олег (2)

 За успішну розробку ракетних комплексів генеральний конструктор КБ "Луч" Коростельов має отримати звання Героя України, - Турчинов

За розробку в неймовірно складних умовах у найкоротші терміни найсучасніших протитанкових ракетних комплексів, ракет "Вільха", "Вільха-М" та мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" Олег Коростельов має отримати звання Героя України.

Про це написав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 31 березня відбулися вдалі випробування нової української ракети "Вільха-М".

"Це не просто модернізація керованої української ракети "Вільха", яка не так давно була прийнята на озброєння. "Вільха-М" - нова потужна українська зброя, яка здатна точно знищувати ціль на відстані 120 км, виконуючи широкий спектр бойових оперативно-тактичних завдань. За своїми бойовими характеристиками українська ракета значно краща за російські аналоги. Вона надконкурентна та має колосальний попит на міжнародних ринках озброєння. Але головне - нова ракетна зброя здатна ефективно знищувати ворогів України, які не припиняють свої провокації проти нашої держави", - зазначив він.

Турчинов додав, що 2 квітня наші конструктори та військові досягли ще одного важливого результату - українські крилаті ракети "Нептун", "виконавши складне польотне завдання, точно вразили морські цілі під час випробувань на півдні нашої країни". За його словами, це ключовий етап підготовки ракетного комплексу "Нептун" для прийняття на озброєння. "Тому найближчим часом українські крилаті ракети зможуть надійно захистити Чорноморське та Азовське узбережжя нашої держави", - написав екссекретар РНБО України.

"Хочу щиро подякувати всім науковцям, конструкторам, виробничникам та військовим, які взяли участь у створенні та випробуваннях нової української зброї.

На моє глибоке переконання, генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Петрович Коростельов за розробку в неймовірно складних умовах у найкоротші терміни найсучасніших протитанкових ракетних комплексів, ракет "Вільха", "Вільха-М" та мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" має отримати звання Героя України", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186518
 
   
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Лол, при зебилах он получит дырку от бублика. Тут голод у малоросов намечается...
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Тебя это радует?
Как задолбала кацапня, у вас то все замерзнут без раССейского газа, а теперь с голода сдохнут.
Переживай за свою ботексную моль, чтобы ласты от короновируса не склеил.
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Меня не радует такое количество идиотов (зебилов) в стране, все остальное следствие.
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Ну ок, посмотрим как зебилы завоют после того как несколько месяцев посидят дома... хорошо что наступил конец эпохи бедности. Порох мудак, не нужно было помогать земразям - они за год докерувались до дефолта. Дальше будет веселее.
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Я смотрю у тебя радости полные штаны.
Тебе чем хуже - тем лучше?
Ты ГДЕ живешь. Задница на первой табуретке страны меняется каждые 5 лет, а Украина остается, была и будет.
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Звання Героя України дискредитоване різними підрахуями та богуслаєвими.
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треба запровадити орден Степана Бандери, заодно й консєрви комуняцькі розкриються у разі відмови))) а звучатиме як! кавалер ордену Степана Бандери За успішну розробку ракетних комплексів генеральний конструктор КБ "Луч" Коростельов має отримати звання Героя України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4426
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Как бы он уголовное дело не получил от Венедиктовой и компании.
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для конструктора самой лучшей наградой будет принятия этих систем на вооружение и начало серийного призводства . ну и конечно заказы на разработку новых ракетных комплексов
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Ну и почему ты стеснялся, сдерживал себя, давно бы наградил, а не трындел теперь.
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тому що тоді справа була недороблена. І нагороджує таким високим званням, не він
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Вася в квадраті не знає що нагороджує президент.
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Указ подписывает президент, представление оформляет профильная организация.
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Испьітания прошли 2 апреля 2020 года.
Кто сегодня Турчинов, чтобьі кого-то награждать?
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По-моему Нептун с января 2018 года испытывают.
Ольха 10 апреля 2018 года прошла госиспытание.
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Дело успешно ЗАВЕРШЕНО в 2020.
Нужно бьіло награждать ДО получения результата?
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Оно будет завершено когда на дежурство станет первый дивизион, а так это пока разработки и планы.
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Вообще-то Турчинов только весной 2014-го года мог кого-то награждать, будучи и.о. президента. И да, пока он был секретарем СНБО, мне было не стыдно за работу этого органа власти. И нет, у Турчинова не было никаких обоссанных Сивох в советниках.
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А все-таки был головнокомандувачем, это когда Крым без единого выстрела просрали?
О-о-очень круте досягнення.
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А что, было кому стрелять, в том Крыму? То-то большинство командного состава из Крыма сейчас в России продолжают служить. И по 90% ментов, сбушников, судей и прокуроров оказались элементарными предателями. Политика - искусство возможного, а не шашкой махать с голой сракой.
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Херней страдают, как всегда хотят дешево откупиться побрякушками, если его вклад в обороноспособность действительно значителен (как об этом заявляют), то ЗАПЛАТИТЕ из военного бюджета (за труды) премию соответствующую выполненный задачи!
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Звание "ГЕРОЯ" в древности давали действительно за выдающиеся заслуги перед НАРОДОМ, слава и доблесть ГЕРОЯ должна быть признана всеми (а не чинушами), привилегий и наградой ГЕРОЕВ было ПОЖИЗНЕННОЕ ХАРЧЕВАНИЕ за счет народных средств (из бюджета государства), на современный лад - это пожизненная пенсия в размере достаточном для нормального проживания (но не более того)!
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премія для людини і родини, звання героя - повага від інших
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Да ну, что вы. При этой власти Героя Украины может получить только брат Ермака. За недорого.
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Санек, возвращайся во власть! лучше тебя врагов не уничтожит ни одна Вiльха-М!
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Вот что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать !!!

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
_________________________________________________________
Інструкція
про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) приймає роботи для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) щорічно до 1 квітня.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Державна премія є державною нагородою України, яка присуджується за:.........

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/instrukciya-pro-poryadok-visunennya-ta-oformlennya-dokumentiv-robit-yaki-podayutsya-dlya
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как зачем? для розжига ваты, естественно......
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А за что героя?За то что просто исполняет свои прямые обязанности?И не он создал етот комплекс а гуппа инженеров и конструкторов.
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Самому то дурчинову за оборону Крыма награду вручили?
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