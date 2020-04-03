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 На ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 51 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;
▪️Донецька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 19 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;
▪️Кіровоградська область — 7 випадків;
▪️м. Київ — 160 випадків;
▪️Київська область — 64 випадки;
▪️Львівська область — 11 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 14 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 19 випадків;
▪️Сумська область — 26 випадків;
▪️Тернопільська область — 106 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 6 випадків;
▪️Чернівецька область — 143 випадки;
▪️Черкаська область — 54 випадки;
▪️Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

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На ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр, - МОЗ 01

Графік розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Україні

На ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр, - МОЗ 02
На ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186516
 
 
 Топ коментарі
 
Такая дурь везде творится - нас в Мельбурне тоже намерились всех запереть по домам, безо всяких причин (по всей стране лишь 27 смертных случаев). Причём обещано что этот арест будет продолжаться много месяцев.

К сожалению, у нас в штате правительство, называемое "лейбористским", состоит, похоже, из ультра-левых коммунистов-полпотовцев. Идеальной схемой организации общества они считают концлагерь.

Это предупреждение всем жителям планеты: "лейбористские" и "социал-демократические" партии - лютые враги человечества. Помните, что они сделали с Украиной, Россией, Китаем и другими странами. Сто миллионов мёртвых - вот счёт чёрной книги коммунизма.
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19 выздоровели, 23 умерли... Получается, что формируется мнение про опаснейшую болезнь с 60% смертности.
С другой стороны имеем данные, что в самой опасной зоне риска - старше 80 лет, публиковался уровень смертности До 10%.
Вопрос: Не служат ли приведенные цифры жалким оправданием нелогичного карантина?
Это говорит только о понимании ошибочного решения введения "карантина". Почему в кавычках? Карантин - это форс-мажор, приостановление ВСЕХ договоров, выплат, обязательств. Ответственность берёт на себя Государство. Можно не платить за коммуналку, ипотеку, и т.д. Иначе - простое самозатворничество.
Ведь от сидения в квартирах иммунитет не повышается. Запрет гулять на свежем воздухе, фобии масок, перчаток...
Но из "карантина" прийдётся выходить... И ослабленное тело попадёт в агрессивную среду. Ведь работать надо. И если не будет предпринято мер реабилитации, всплеск заболеваемости резко возрастёт!
Судя по нынешним действиям правительства, они Неспособны просчитывать грядущее. Иначе - не вводили бы карантин. Просто повысили бы меры индивидуальной защиты.
Вывод: Реабилитацию - подготовку к активной жизни, надо начинать уже! Даже в случае болезни это будет профилактикой и усилением иммунной системы.
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Если попадаешь под апарат ивл то 90 процентов труп.
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Вишь как Авакова с Кличко поприжало-то, уже заболевших по подозрениям считают, иначе какая же это эпидемия, еси мрёт так мало.
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Вот что смущает - по другим странам обычно летальных таки в основном меньше выздоровевших(((
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это иллюзия. просто статистика по выздоровевшим запаздывает
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нет никакого смысла вообще смотреть на показатель выздоровевших. все, кто не умер рано или поздно выздоровеют. смотрите только количество умерших от общего количества заболевших. я вот, предположим подхватил какой-то вирусняк и хожу кашляю уже 3й месяц, никак не выздоровею окончательно, но помирать не собираюсь. так и тут - болезнь довольно затяжная, выздоровление фиксируют при отрицательном результате 2 тестов, но люди уже задолго до такого результата вполне здоровы, так покашливают иногда
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Если в среднем в мире 1/4 только умирает, то в Украине больше умирает чем нет. Уровень медицины в Украине за 29 лет
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У нас умирают все 50+ а по этих самая плохая статистика ... Да й по честности многих стран сомнения ведь это 1/4 по миру но в Италии изначально выше данные но медицина сильна
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заражения идут по линейной а не геометрической прогрессии, значит карантин и тепло делают своё дело, после пасхи всё рассосётся
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Отсутствие тестирования делает свое дело, а так же привычка наших людей ни в коем случае не обращаться к врачу при инфекциях (особенног если они протекают в легкой форме) - мало того что все равно поставят левый диагноз и выпишут кучу ненужных медикаментов, так еще и есть риск загреметь в инфекционку, в которой ты таки подхватишь инфекцию.
То, что статистика врет явно свидетельствует статистика по Николаеву и количество заразившихся медработников, что свидетельствует, что через них прошло гораздо большее количество зараженных
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Я конечно понимаю, что вас в больнице №1 тестируют ежедневно, но это не те тесты, поверьте!
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Не выходи из комнаты,
не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце,
если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё,
особенно - возглас счастья.
Только в уборную -
и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты,
не вызывай мотора.
Потому что пространство
сделано из коридора
и кончается счётчиком.
А если войдёт живая милка,
пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты;
считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда,
куда вернёшься вечером
таким же, каким ты был,
тем более - изувеченным?
О, не выходи из комнаты.
Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело,
в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой
и мазью лыжной.
Ты написал много букв;
ещё одна будет лишней.
Не выходи из комнаты.
О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь.
И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме
в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты!
На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком!
Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты!
То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями.
Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса,
эроса, расы, вируса.
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Бцж в совке,кто сделал,тот не помрет,и где статмстика по Николаеву?
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Такая дурь везде творится - нас в Мельбурне тоже намерились всех запереть по домам, безо всяких причин (по всей стране лишь 27 смертных случаев). Причём обещано что этот арест будет продолжаться много месяцев.

К сожалению, у нас в штате правительство, называемое "лейбористским", состоит, похоже, из ультра-левых коммунистов-полпотовцев. Идеальной схемой организации общества они считают концлагерь.

Это предупреждение всем жителям планеты: "лейбористские" и "социал-демократические" партии - лютые враги человечества. Помните, что они сделали с Украиной, Россией, Китаем и другими странами. Сто миллионов мёртвых - вот счёт чёрной книги коммунизма.
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В Киеве есть только 2 аппарата ИВЛ. Остается только молится, а про что говорить о глубинке, а эти твари у власти уже почти под 30 лет только обворовывают и уничтожают эту страну, клоун некомпетентен вообще,а что же олигархи? тот же Коломойский - когда покажет пример,может продаст один самолет и купит аппараты ИВЛ.?
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Если попадаешь под апарат ивл то 90 процентов труп.
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Taким образом в Италии и Испании казнят пенсионеров из домов престарелых.
Зачистка там идёт. Как были фашистами, так и остались.
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"В Киеве есть только 2 аппарата ИВЛ"
и где вы только это чушь находите?
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19 выздоровели, 23 умерли... Получается, что формируется мнение про опаснейшую болезнь с 60% смертности.
С другой стороны имеем данные, что в самой опасной зоне риска - старше 80 лет, публиковался уровень смертности До 10%.
Вопрос: Не служат ли приведенные цифры жалким оправданием нелогичного карантина?
Это говорит только о понимании ошибочного решения введения "карантина". Почему в кавычках? Карантин - это форс-мажор, приостановление ВСЕХ договоров, выплат, обязательств. Ответственность берёт на себя Государство. Можно не платить за коммуналку, ипотеку, и т.д. Иначе - простое самозатворничество.
Ведь от сидения в квартирах иммунитет не повышается. Запрет гулять на свежем воздухе, фобии масок, перчаток...
Но из "карантина" прийдётся выходить... И ослабленное тело попадёт в агрессивную среду. Ведь работать надо. И если не будет предпринято мер реабилитации, всплеск заболеваемости резко возрастёт!
Судя по нынешним действиям правительства, они Неспособны просчитывать грядущее. Иначе - не вводили бы карантин. Просто повысили бы меры индивидуальной защиты.
Вывод: Реабилитацию - подготовку к активной жизни, надо начинать уже! Даже в случае болезни это будет профилактикой и усилением иммунной системы.
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Да не имеет это отношения ни к какому вирусу, неужели вы не понимаете ?
По всему миру идёт попытка установления ультрафашистской диктатуры.
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Дык все переболеем,кто не умрет,тому повезло,всем полпотам назло!
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К сожалению, мировая война неминуемо перерастёт в горячую фазу, в которой "лейбористы" и "социал-демократы" будут удалены с этой планеты. Вопрос лишь - сколько сотен миллионов людей погибнут на этот раз.
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У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих.

В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих.

Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, ****, нас не бере?
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