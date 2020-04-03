 На ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 51 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;
▪️Донецька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 19 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;
▪️Кіровоградська область — 7 випадків;
▪️м. Київ — 160 випадків;
▪️Київська область — 64 випадки;
▪️Львівська область — 11 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 14 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 19 випадків;
▪️Сумська область — 26 випадків;
▪️Тернопільська область — 106 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 6 випадків;
▪️Чернівецька область — 143 випадки;
▪️Черкаська область — 54 випадки;
▪️Чернігівська область — 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.
Графік розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Україні
То, что статистика врет явно свидетельствует статистика по Николаеву и количество заразившихся медработников, что свидетельствует, что через них прошло гораздо большее количество зараженных
==
Лай тупой собаки.
не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце,
если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё,
особенно - возглас счастья.
Только в уборную -
и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты,
не вызывай мотора.
Потому что пространство
сделано из коридора
и кончается счётчиком.
А если войдёт живая милка,
пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты;
считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда,
куда вернёшься вечером
таким же, каким ты был,
тем более - изувеченным?
О, не выходи из комнаты.
Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело,
в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой
и мазью лыжной.
Ты написал много букв;
ещё одна будет лишней.
Не выходи из комнаты.
О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь.
И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме
в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты!
На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком!
Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты!
То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями.
Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса,
эроса, расы, вируса.
К сожалению, у нас в штате правительство, называемое "лейбористским", состоит, похоже, из ультра-левых коммунистов-полпотовцев. Идеальной схемой организации общества они считают концлагерь.
Это предупреждение всем жителям планеты: "лейбористские" и "социал-демократические" партии - лютые враги человечества. Помните, что они сделали с Украиной, Россией, Китаем и другими странами. Сто миллионов мёртвых - вот счёт чёрной книги коммунизма.
Зачистка там идёт. Как были фашистами, так и остались.
и где вы только это чушь находите?
С другой стороны имеем данные, что в самой опасной зоне риска - старше 80 лет, публиковался уровень смертности До 10%.
Вопрос: Не служат ли приведенные цифры жалким оправданием нелогичного карантина?
Это говорит только о понимании ошибочного решения введения "карантина". Почему в кавычках? Карантин - это форс-мажор, приостановление ВСЕХ договоров, выплат, обязательств. Ответственность берёт на себя Государство. Можно не платить за коммуналку, ипотеку, и т.д. Иначе - простое самозатворничество.
Ведь от сидения в квартирах иммунитет не повышается. Запрет гулять на свежем воздухе, фобии масок, перчаток...
Но из "карантина" прийдётся выходить... И ослабленное тело попадёт в агрессивную среду. Ведь работать надо. И если не будет предпринято мер реабилитации, всплеск заболеваемости резко возрастёт!
Судя по нынешним действиям правительства, они Неспособны просчитывать грядущее. Иначе - не вводили бы карантин. Просто повысили бы меры индивидуальной защиты.
Вывод: Реабилитацию - подготовку к активной жизни, надо начинать уже! Даже в случае болезни это будет профилактикой и усилением иммунной системы.
По всему миру идёт попытка установления ультрафашистской диктатуры.
В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих.
Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, ****, нас не бере?