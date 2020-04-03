 На ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 51 випадок;

▪️Волинська область — 10 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;

▪️Донецька область — 7 випадків;

▪️Житомирська область — 6 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 19 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;

▪️Кіровоградська область — 7 випадків;

▪️м. Київ — 160 випадків;

▪️Київська область — 64 випадки;

▪️Львівська область — 11 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 14 випадків;

▪️Полтавська область — 5 випадків;

▪️Рівненська область — 19 випадків;

▪️Сумська область — 26 випадків;

▪️Тернопільська область — 106 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 4 випадки;

▪️Хмельницька область — 6 випадків;

▪️Чернівецька область — 143 випадки;

▪️Черкаська область — 54 випадки;

▪️Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Графік розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Україні



