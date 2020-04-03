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  2014  4
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 На Тернопільщині підтвердили ще одну смерть від коронавірусу

У Тернопільській області від коронавірусу померла ще одна людина - 57-річна жінка із селища Козова.

Про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьбі з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"Померла жінка 57 років із Козови. У Козівську центральну районну лікарню пацієнтка поступила 30 березня. Далі у неї підтвердили COVID-19", - повідомили в штабі.

Зазначається, що перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані.

"За словами директора лікарні Богдана Маркевича, у пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким з-за кордону жінка не контактувала. Померла пацієнтка о 20 годині 2 квітня", - повідомили в штабі.

Зазначається, що загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 2 людини: 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови.

У Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19, 1 - летальний. Двоє пацієнтів проходять лікування в Козівській лікарні, ще 5 - в лікарнях Тернополя.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186515
 
 
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У меня практически нет шансов выжить при короне. Радует то, что мучаться в больнице не придется, сутки, и отправляешься к тем, кто там тебя должен встречать по твоей вере.
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Да если бы. Я сорвал джекпот, потому что и так почти нет легких из-за давней пневмонии, и в придачу диабетик с пороком сердца. А переболеют у нас все, для этого и власть, и "мудрый украинский нарид" прикладывают просто неимоверные усилия.
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