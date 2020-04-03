 На Тернопільщині підтвердили ще одну смерть від коронавірусу

Про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьбі з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"Померла жінка 57 років із Козови. У Козівську центральну районну лікарню пацієнтка поступила 30 березня. Далі у неї підтвердили COVID-19", - повідомили в штабі.

Зазначається, що перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані.

"За словами директора лікарні Богдана Маркевича, у пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким з-за кордону жінка не контактувала. Померла пацієнтка о 20 годині 2 квітня", - повідомили в штабі.

Зазначається, що загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 2 людини: 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови.

У Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19, 1 - летальний. Двоє пацієнтів проходять лікування в Козівській лікарні, ще 5 - в лікарнях Тернополя.

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