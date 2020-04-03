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 Політика України
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 Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко

Глава офісу ОП Андрій Єрмак запевнив, що його брат діяв за власною ініціативою, а він ніколи з ним не обговорював призначення на будь-які посади.

Про це глава ОП заявив на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" в партійному офісі в КВЦ Парковий, пише ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

Заступник голови фракції СН Галина Янченко зазначила, що за підсумками зустрічі почула інформацію, яка багато чого прояснила для неї. "Я отримала підтвердження, що жодне з призначень, про які йдеться на плівках, не мало місця. Це була спроба брата Єрмака показати те, чого немає в реальності", - повідомила вона.

Читайте також: Єрмак знав про записи з братом і до нього зверталися з пропозиціями щодо їх викупу, - "слуга народу" Янченко

"За словами Єрмака, він з братом про жодні призначення ніколи не говорив", - розповідає Янченко.

За її словами, на зустрічі у Єрмака не питали, чи говорив він з братом після того, як дізнався про записи.

Єрмак запевнив нардепів, що не уповноважував брата на переговори.

"Він сказав, що брат понтувався і прикривався прізвищем. Сказав, що у брата з дитинства був авантюрний склад характеру. Але Андрій не вірить, що брат брав участь у корупції. Також заявив, що брат по вісім годин на день проводить на допитах", - повідомив співрозмовник видання в керівництві фракції.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186514
 
 
 Топ коментарі
 
Это не мой брат !
Мне его подкинули !
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В нормальной стране этого обормота уже бы посадили в камеру вместе с сивухой и главзебилом!!!! Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7332
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А мерседеса за 3.2 млн тоже наверно нету, это нам показалось? Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8621
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История эта чрезвычайно напоминает историю с сыном Авакова....
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Это невинно убиенный брат Порошенко мутит. Брат **** два Но нелохам без разницы совершенно. Один х...й зельц, скоро малят кушать...
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Он сказал, что ... Сказал, что ... Но Андрей не верит.... Источник: https://censor.net.ua/n3186514
це каже "народний", бляха, "депутат".
це і є рівень сьогоднішньої недолугої "влади", коли їм достатньо пустопорожніх слів.
щоправда є істотна умова - вірити можна виключно словам "зе"-людей чи людей-"зе", навіть не знаю як це деградаційне утворення назвати.
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Он своего брата определил к людям с психическими проблемами, мол живет в несуществующей реальности, должностями торгует.
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