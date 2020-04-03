 Глава МЗС Польщі Чапутович звинуватив РФ у використанні пандемії коронавірусу для дезінформації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVP info.
"Дезінформація і загроза з боку Росії в часи пандемії непокоїть НАТО" - сказав Чапутович за підсумками відеоконференції глав МЗС країн НАТО.
"Росія використовує кризу. Дезінформаційна активність Росії дуже виразна. Вона має пропагандистський характер і це непокоїть членів Альянсу. Прикладом може бути використання дезінформації щодо нашої країни" - зазначив він, нагадавши про поширені Кремлем фейки про те, що Польща заблокувала проліт над своєю територією російського літака з допомогою для Італії.
За словами міністра, союзники підкреслили необхідність співпраці та єдності проти дезінформації, зокрема з боку РФ.
Раніше в ЄС заявили, що Росія продовжує використовувати глобальну коронавірусну кризу для поширення пропаганди та дезінформації.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!