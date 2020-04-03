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Все про:дезінформація (92) карантин (1998) НАТО (2333) Росія (26789) МЗС Польщі (111) Чапутович (74) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 Глава МЗС Польщі Чапутович звинуватив РФ у використанні пандемії коронавірусу для дезінформації

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович звинуватив Москву у використанні коронавірусної кризи для поширення дезінформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVP info.

"Дезінформація і загроза з боку Росії в часи пандемії непокоїть НАТО" - сказав Чапутович за підсумками відеоконференції глав МЗС країн НАТО.

"Росія використовує кризу. Дезінформаційна активність Росії дуже виразна. Вона має пропагандистський характер і це непокоїть членів Альянсу. Прикладом може бути використання дезінформації щодо нашої країни" - зазначив він, нагадавши про поширені Кремлем фейки про те, що Польща заблокувала проліт над своєю територією російського літака з допомогою для Італії.

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За словами міністра, союзники підкреслили необхідність співпраці та єдності проти дезінформації, зокрема з боку РФ.

Раніше в ЄС заявили, що Росія продовжує використовувати глобальну коронавірусну кризу для поширення пропаганди та дезінформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186511
 
 
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Лаптеногие просто перепутали дезинформацию и дезинфекцию.
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а єто не удивительно. если даже училки тупьіе у них.
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Потерпіть трішки - скоро Наросія буде міняти нафту на попоїсти.
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А як вони її поміняють, якщо її нікуди дівати? Тільки з простягнутою рукою, на колінах, повертаючи захоплене і награбоване.
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Поляки кацапню бачать навскрізь. І ненавидять не менше, ніж українці.
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МАКАРОНИКИ, ЗАХІДНА ЄВРОПА ЩЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ ЩО ТА "ДОПОМОГА" ТО Є ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ. ВИ ЩЕ ПОПЛАЧЕТЕСЬ, КРОВ'Ю ХАРКАТИ БУДЕТЕ ВІД ТАКОЇ ДОПОМОГИ. УКРАЇНІ ТЕЖ ДОПОМАГАЛА ШІСТЬ РОКІВ НЕ МОЖЕМО ВІДХАРКАТИСЬ ВІД "ДОПОМОГИ"
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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