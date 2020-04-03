 7,2 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибули понад 3 тис. осіб. Для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.
Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 4,7 тис. осіб, у тому числі майже 2,2 тис. іноземців.
За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я більш ніж 8,7 тисячі осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.
Вот это попадос !
А идти к врачу , зарплата которого меньше , чем они в месяц тратят на содержание любимой собачки , им просто страшно !
Чтоб они все здохли ...