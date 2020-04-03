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 Суспільство
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 7,2 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

За добу прикордонники здійснили понад 13,5 тис. контрольних операцій. Загалом за минулу добу в Україну повернулися майже 7,2 тис. українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибули понад 3 тис. осіб. Для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 4,7 тис. осіб, у тому числі майже 2,2 тис. іноземців.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я більш ніж 8,7 тисячі осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники готові до третьої хвилі повернення українців, - Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186508
 
 
 Топ коментарі
 
Как такое возможно, если главзебил еще вечером прошлой пятниці закріл границу на замок????????? 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6267 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4066 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 813
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Смысл в карантине если у нас проходной двор? Дыбилы, б-дь
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И хоть одного с признаками вируса изолировали или отпустили под честное слово?
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Как такое возможно, если главзебил еще вечером прошлой пятниці закріл границу на замок????????? 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6267 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4066 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 813
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ну там же написано - померяли температуру, раздали памятки, перекрестили и отпустили с богом под честное слово.
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Снова Нелох облажался, объявил же, что только обязательная обсервация для въезжающих.
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та вы шо, хто там ж от бабла на таможне откажется...бабло побеждает любой карантин..
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А турьістьі знов подались в мандри по гарячим турам і пофігу мороз. Потім верещатимуть спасітє-памагітє.
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Когда это кончится так мы никогда не выйдем из карантина когда у этой власти появятся извилины в том месте чем они думают а точнее в жопе 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6012
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ну ихние жопы чем то думают за неимением голов 7,2 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2233
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Странно... Президент давал 3 дня на возвращение с времени введения карантина 12 марта.. ( наверное шутил по привычке)
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Смысл в карантине если у нас проходной двор? Дыбилы, б-дь
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Пишут , что сбылась мечта миллионов украинцев - Обконченная-Заспа мало того , что поголовно зараженна вирусом , привезённым из Куршавеля и других курортов для сверх-людей , так эти сверх-люди теперь должны пользоваться услугами не Шарите , не швейцарскими и израильскими клиниками , а той медициной , которую они готовили и реформировали для нас , простых украинцев !
Вот это попадос !
А идти к врачу , зарплата которого меньше , чем они в месяц тратят на содержание любимой собачки , им просто страшно !
Чтоб они все здохли ...
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подождите , ещё не Пасха - ото попрут так попрут на обсервацию ...
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Я понимаю,украинцы бегут из стран в которых эпидемя но там есть хоть какая-то медицина.А куда будут бежать из Украины где медицина на нуле а эпидемия только начинается?
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Влада організувала безперебійний потік потенційних інфікованих в країну. Щоб знищита якомога більшу кількість хохлів, і остаточно добити економіку. Все по плісняво- кацапському плану
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З тисяч - жодного з підвищеною температурою???
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Ага,у путешествующих пешеходов,оказывается,есть Родина?
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изолировать такую толпу не реально. А вот действительно закрыть границу нужно было давно.
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такое ощущение, что власть сознательно все делает, что бы "карантин" не закончился никогда.
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Из 7,2 тысячи минимум 4тысячи инфицированных.
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Нихрена не понимаю. Они же поехали на заработки - их что, поувольняли?
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