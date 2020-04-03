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 У США сенаторка Максаллі звинуватила гендиректора ВООЗ у "покриванні" Китаю і вимагає його звільнення

Сенаторка-республіканка від Арізони Марта Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус сприяв тому, щоб Китай міг приховувати справжні дані про поширення коронавірусу. Сенаторка вимагає звільнення глави ВООЗ.

Про це повідомляє South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не довіряла комуністам. І те, що вони приховували цей вірус, який виник у них, призвело до непотрібних смертей в Америці і в усьому світі", - сказала Максаллі.

"ВООЗ повинна припинити покривати їх. Я думаю, що доктор Тедрос має піти у відставку. Нам потрібно вжити якісь заходи для вирішення цієї проблеми. Це просто безвідповідально, це безсовісно те, що вони зробили, в той час як люди вмирають по всьому світу", - додала вона.

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Сенатор також заявила, що Пекін, який винен у пандемії, "мусить як мінімум пробачити США їхні борги Китаю".

Раніше сенатор Рік Скотт закликав Конгрес провести розслідування діяльності ВООЗ і зауважив, що Сполученим Штатам вартоутриматися від фінансування організації за "допомогу комуністичному Китаю в приховуванні даних".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186506
 
   
 Топ коментарі
 
Похвальны попытки США прижучить китайских коммуняк. Только вот надо и на возможную роль российской чекистни в распространении и/или инициировании эпидемии тоже расследовать.
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Краснозадых воров - мандаринов и их 1,5 млрд. рабский скот и так можно послать нах. US не обязаны оплачивать долги неправительственных организаций , фирм, частных лиц. Без US рынка - этому цельнотянотому типо экономическому чуду, основанному на воровстве всего и вся , на тотальном засирании природы ,рабском труде и политрепрессиях - пестес наступит очень быстро.
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ВОЗ давно і планомірно працює відділом реклами у фармо- і косметологічних мегамонстрів. Пандемія беззаперечно довела ,що наука не те щоб другорядна, але так , ну не основна форма діяльності в цій пафосній конторі. То прикриває вона більше не нашкодившу чіну, а самую себе.
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Похвальны попытки США прижучить китайских коммуняк. Только вот надо и на возможную роль российской чекистни в распространении и/или инициировании эпидемии тоже расследовать.
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Ага , я помню , как он говорил "Не стоит прекращать ездить в Китай". Ну что, доездились.
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Все верно говорит! Если бы китайцы сказали правду что у них в сутки дохнет по 5000комуняк то границы были бы моментально перекрыты!
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Краснозадых воров - ********** и их 1,5 млрд. рабский скот и так можно послать нах. US не обязаны оплачивать долги неправительственных организаций , фирм, частных лиц. Без US рынка - этому цельнотянотому типо экономическому чуду, основанному на воровстве всего и вся , на тотальном засирании природы ,рабском труде и политрепрессиях - пестес наступит очень быстро.
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ВОЗ давно і планомірно працює відділом реклами у фармо- і косметологічних мегамонстрів. Пандемія беззаперечно довела ,що наука не те щоб другорядна, але так , ну не основна форма діяльності в цій пафосній конторі. То прикриває вона більше не нашкодившу чіну, а самую себе.
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Яка відствака.. Якщо він дійсно винен, то повинен понести кримінальну відповідальність... Люди ж загинули... багато людей загинуло...
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Комуністи брешуть. ЗАВЖДИ. Така їхня сутність. Глава ВООЗ - представник корумпованої держави не вселяє довіри. Американці праві.
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В одном они правы точно. В ВОЗ не отреагировали должным образом в самом начале. Даже не провели инспекцию в Ухани.
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мда, добрые сша создали этот коронавирус еще в 2015, выпустили под новый год в китае, видимо в подарок, и оказалось что океан не может сдержать простуду !
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Если бы США выпустили вирус, то они бы первыми перекрыли авиасообщение в Китай, не дожидаясь "санкций" ВОЗа. Но странно другое: правительства практически ВСЕХ стран совершили преступную халатность по отношению к здоровью своих граждан, в то время, как даже из новостей ещё в январе было понятно, что пора перекрывать границы...
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Не просто в отставку, а на нары. Ещё недавно этот урод вещал, что никакой пандемии нет и закрывать авиасообщение с Китаем не надо
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В отставку мало. Вся организация должна быть разогнана за пособничество вирусу
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