 У США сенаторка Максаллі звинуватила гендиректора ВООЗ у "покриванні" Китаю і вимагає його звільнення

Про це повідомляє South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не довіряла комуністам. І те, що вони приховували цей вірус, який виник у них, призвело до непотрібних смертей в Америці і в усьому світі", - сказала Максаллі.

"ВООЗ повинна припинити покривати їх. Я думаю, що доктор Тедрос має піти у відставку. Нам потрібно вжити якісь заходи для вирішення цієї проблеми. Це просто безвідповідально, це безсовісно те, що вони зробили, в той час як люди вмирають по всьому світу", - додала вона.

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Сенатор також заявила, що Пекін, який винен у пандемії, "мусить як мінімум пробачити США їхні борги Китаю".

Раніше сенатор Рік Скотт закликав Конгрес провести розслідування діяльності ВООЗ і зауважив, що Сполученим Штатам вартоутриматися від фінансування організації за "допомогу комуністичному Китаю в приховуванні даних".