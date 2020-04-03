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 Політика України
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 Єрмак знав про записи з братом і до нього зверталися з пропозиціями щодо їх викупу, - "слуга народу" Янченко

2 квітня стало відомо, що близько 60 "слуг народу" зажадали зустрічі з президентом через корупційний скандал, до якого може бути причетний брат глави ОП Андрія Єрмака Денис.

Офіс президента відгукнувся на прохання нардепів і зустрівся з керівництвом фракції в партійному офісі в КВЦ Парковий. На зустрічі були присутні Зеленський, Єрмак і близько 40 нардепів, частина з яких були на зв'язку з Zoom, пише ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"У президента питали, що він думає про це, чи буде робити якусь заяву. У Єрмака питали, що це взагалі і звідки вона взялася", - розповів нардеп Микита Потураєв.

В цілому зустріч тривала близько півтори години. Зеленський був хвилин 20-30, як розповідають присутні на зустрічі. "Я ніколи не бачив президента таким злим. Для нього це удар", - зазначив співрозмовник видання.

Читайте також: Зустріч "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з "плівками Лероса", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Янченко

"Спочатку президент обурювався, чому партія не захищає своїх, а намагається якісь зустрічі з ним вимагати. Потім сказав, що у нього нульова терпимість до корупції. Він сказав, що "все, що у мене є - це моя репутація чесної і порядної людини ", - розповів один з присутніх на зустрічі нардепів.

"Президент сказав, що до свого оточення він ставиться максимально ретельно і людей, які можуть його дискредитувати, біля себе не тримає", - повідомила заступник голови фракції Галина Янченко.

За її словами, Єрмак знав про існування записів до їх появи.

"За словами Єрмака, він знав про плівки і до нього зверталися з різними пропозиціями щодо цих плівок: показати, викупити і так далі. Він говорив, що йому нема чого приховувати і він не веде ніякої корупційної діяльності для того, щоб викуповувати будь-які записи", - зазначила Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

"Для нас критично важливо, щоб в цій ситуації розібралися правоохоронні органи. Ми вважаємо, що якщо мало місце якісь корупційні дії, то винні мають бути притягнуті до відповідальності", - заявила Янченко.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186504
 
   
 Топ коментарі
 
Чому Єрмак відразу не звернувся до правоохоронних органів про шпнтаж? Постфактум такі заяви звучать як галімі відмазки.
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По моему у Клоуна когнитивный диссонанс. Он должен определиться: или "защищать своих" или "нулевая терпимость коррупции"
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С таким лицом быть честным человеком просто невозможно ...
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Либо харант уволит ХЕРмака либо от него отвернутся много порядочных людей как внутри Украины так и снаружи . Оочень похоже на реакцию Петруччо к свинарчукам - до самого последнего не хотел сдавать его .Вовка не пачкаяся в дерьме уволь его !
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Так чего же при "правильном" "***********" не сидит не только "Петруччио", но и "Свинарчуки"?!!! Ведь обещал!!! "Свой" Генпрокурор, "свой" Баканов, "своё" "монобольшинство в Раде... "Сажай - не хочу!...". Что, "порохоботы" мешали?...
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Так а шо Єрмаку хвилюватись? В прокуратурі та ДБР свої люди, судами рулить Портнов, а з ним домовитись прокацапленому чму - як два пальці об асфальт...
Але оце:
Он сказал, что "все, что у меня есть - это моя репутация честного и порядочного человека" Источник: https://censor.net.ua/n3186504

Аж на регіт перейшов!
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Тобі легше... Я трохи не захлинувся, коли прочитав, бо якраз снідав...
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та шо там гадать это опять порох виноват!
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про яку честь і порядність зельмана можна говорити, кщо він призначив міністром ОЗ людину, яка, ще не ставши міністром, вже запустила корупційні схеми для дерибану державних коштів.
Уляна Супрун вичистила міністерство від корупції, а зельман призначає осіб, які ці схеми повертають.
Те саме і єрмаком.Коли другові зельмана припекло, зельман заступився за нього.
Т саме з розбійником аваковим та його сином.
Дружина кесаря поза підозрою.
Такий принцип єврейської влади, яка вже сьомий рік проводить Геноцид України.
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єРмак вирішив не піддаватись на шантаж, а викрити корупцію в найвищих ешелонах влади. Здавши власного брата. Павлік, блін, морозов. Плять. Літературні слова закінчуються. Ці "слуги" реально тупі, чи вважають, що весь світ тупий
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этому малоПИД,,,росу бояться не чего, сАбаков крышует всю контрабанду, баканов билетер 95 квартала, половой партнер богдана портнов на свободе и крышует суды и тупой ваЗЕлин в доле......если Украина не избавиться от этого Сброда (любыми путями) будет конец.....
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Не СБУ не ГБР ермаку не помогут в Кремле уже его слили...
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Хотели душу и мошонку, поэтому Ирмак гордо отказался и не стал обращаться в полицию ДБР и ГБР, но вот потом как только опубликовали он быренько роняя кал помчался рассылать заявы. Ну не смешно разве с этих идиотов которые думают что умнее всех?
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..а маму и папу держали в заложниках.. Єрмак знав про записи з братом і до нього зверталися з пропозиціями щодо їх викупу, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 7097
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Зеля! Скажи кто твой друг и я сказал- кто есть ты!
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Представляете,фирмой Маска руководит уборщица?
Нет?
Зато прекрасно представляете, как Украиной руководит секретарша Зеленскага
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Ермака уже списали его кремлевские кураторы, явно раздражённые тем, что вместо агентурной работы резидент занялся более актуальными для него вопросами. «Похоже, Андрею Ермаку придётся уйти в отставку - скандал с его братом Денисом, уличённым в торговле доходными должностями, ставит крест на его дальнейшей карьере. Сменив Андрея Богдана, особых успехов Ермак не снискал, хотя российская сторона на переговорах в Минске выдала ему высокий кредит доверия. Но доверия Ермак не оправдал - сорвал договорённости по подаче днепровской воды в Крым, не смог отвести националистов с линии соприкосновения на Донбассе и без боя «сдал» миротворца Сергея Сивохо»
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Похоже, Берия вышел из доверия. И те силовики, которые по окрику Ермака так ретиво побежали за Леросом, первым крикнувшим, что Ермак-то голый (но с пачкой долларов в одной руке и российским флажком в другой), теперь испытывают смешанные чувства. Зеленский пять дней сидел в теплой информационной ванне, приготовленной главой его Офиса после провала, и слушал про антигосударственный заговор. Но потом как-то стало подпекать. Высунул голову за борт, и оказалось, что это не ванна, а котел. И вчерашнее заседание у президента впервые прошло без Ермака. Совпадение? Не думаю, сказал бы Богдан, устранение которого началась ровно с таких же знаков.
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Сначала президент возмущался, почему партия не защищает своих, а пытается какие-то встречи с ним требовать. Источник: https://censor.net.ua/n3186504

Зеленский в пылу эмоций просто "проколося". Он пытается дистанциироваться от неудобных проблем (на которых можно быть загнанным в угол и потерять рейтинг). И вишенка на торт "все, что у меня есть - это моя репутация честного и порядочного человека". А ответственность за людей , которых ТЫ привел за собой во власть? Боится брать, так как гнилье вокруг него.
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Никаких официальных обращений от Ермака генпрокурору не поступало, как и другим правоохранителям. Только заявление Ермака в СМИ. И на основании сообщений в прессе прокурор «самостоятельно выявляет криминальное правонарушение» и инициирует расследование. Извините, а вот как раз сегодня уволенный министр Уманский говорит о коррупции на скрутках НДС - ежемесячно на 5 млрд грн, которую, по его словам, крышует ни много ни мало премьер Шмыгаль и глава Налоговой Верланов. Где же генпрокурор? Наверное, просто не подписана на «Левый берег», где вышло интервью Уманского
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вона туди прийшла не за законністю наглядати, а зводити політичні рахунки із тим, на кого вкажуть.
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никто не заставлял братьев торговать государством и брать взятки. А во-вторых, никаких нарушений законов, угрожающих национальной безопасности, в публикациях нет. На видео мы видим частное лицо - Дениса Ермака, который ведет переговоры опять-таки с частными лицами. О чем, собственно, Ермак-младший и сказал, кстати, сам. Фигуранты записей не являются представителями украинской власти, и поэтому публикация видео априори не может наносить ущерба государству. Она может наносить ущерб самому Ермаку-младшему. Но проблемы частного лица не должны быть предметом интереса Генпрокурора, ведь правда? И если Ермак-младший чем-то недоволен, то он может обратиться в суд с иском к тем, кто его записал, либо в правоохранительные органы. Но он почему-то этого не делает.
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Но проблемы частного лица не должны быть предметом интереса Генпрокурора, ведь правда? Ні не правда. Тільки повний лицемір може подібне заявляти. Брат Єрмака ніхто, і розмову прокупівлю посад з ним ведуть виключно, через наявність брата.
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Усе з твоїм оточенням зрозуміло, залишилось почекати, коли народ зрозуміє, що це оточення не випадкове і хто ти такий, насправді...
https://www.youtube.com/watch?v=xCH_WVnaM9Y
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когда пророссийское ГБР расследует дело Лероса, проамериканское НАБУ расследует дело Ермака. Такая коррупционная демократия, которая с одной стороны предохраняет от диктатуры, а с другой - от развития. И именно поэтому, когда в Украине власть вдруг решает выглядеть, как в России, страшно, то она начинает выглядеть стыдно.
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є тільки одне але - Росія наш ворог, а США ні. паРаша нас тягне у середньовіччя, а США до цивілізації.
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Мало не так,не кацапія нас тягне а наші чиновники у яких є свої шкурні інтереси в кацапії і самі знаєте що на думку народу вони на...ли.
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В связи с этим, почему-то вспоминается, один самоуверенный и наивный артист,который влез не в свое дело, который, возможно, в целом, и неплохой человек, который возомнил себе всё это разрулить..но, как пить дать, о делается...уже в который раз
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Зюзя лох. Он еще не понял, что его близкое окружение рассматривает его президентство как их очередной бизнес-проект. А если он это знает, то он поц.
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Он сказал, что "все, что у меня есть - это моя репутация честного и порядочного человека", - рассказал один из присутствующих на встрече нардепов. Источник: https://censor.net.ua/n3186504


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ХОВАНКИ ЄРМАКА:
ТАЄМНІ ЗВЯЗКИ ТА ПРИХОВАНІ КОНТАКТИ ГЛАВИ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА
|| СХЕМИ №253


«Схеми» давно спостерігали за тією діяльністю Єрмака, про яку не знайдеш згадок у офіційних звітах Банкової.
Чиїми чартерами він пересувається? Та з ким таємно проводить зустрічі?


https://www.youtube.com/watch?v=fUfkNmkhz64
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Янченко, это та, которой на заседании "малой фракции" все стало ясно? Єрмак знав про записи з братом і до нього зверталися з пропозиціями щодо їх викупу, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 3728
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Вон ,нахер ,с госслужбы на нары,коррупционеры.
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"Сначала президент возмущался, почему партия не защищает своих" коррупционеров.Источник: https://censor.net.ua/n3186504
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