 Кабмін підготував постанову про максимальну самоізоляцію українців із груп ризику, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Право на владу" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Документ буде опубліковано найближчими днями, ймовірно сьогодні, 3 квітня.

"Саме питання обсервацій і самоізоляції викладені в постанові, яка буде, маю надію, вже завтра опублікована. Йдеться саме про групи ризику, люди 60+. Вони стосуються громадян, які мають хронічні захворювання, цукровий діабет або серцево-судинні захворювання. Нам потрібно, щоб саме вони були самоізольовані і саме це ми будемо робити", - пояснив Степанов.

Очільник МОЗ запевнив, що наразі уряд спільно з місцевою владою докладають максимально зусиль, аби літні люди, які є у групі найбільшого ризику, якнайменше перебували серед громадян і виходили на вулицю. Зокрема, організовано цій категорії людей доставку ліків та продуктів першої необхідності.

"Ми робимо все можливе, щоб вони залишалися вдома. Для цього і служби доставки, і органи місцевого самоврядування організовують доставку ліків та їжі... Те, що стосується питань обсервації, ці пункти детально викладено в постанові, яку ми ухвалили", - розповів Степанов.

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