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 Суспільство, Здоров'я
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 Кабмін підготував постанову про максимальну самоізоляцію українців із груп ризику, - Степанов

Для запобігання поширенню нового коронавірусу в Україні уряд підготував постанову, в якій містяться пункти про максимальну самоізоляцію людей похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Право на владу" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Документ буде опубліковано найближчими днями, ймовірно сьогодні, 3 квітня.

"Саме питання обсервацій і самоізоляції викладені в постанові, яка буде, маю надію, вже завтра опублікована. Йдеться саме про групи ризику, люди 60+. Вони стосуються громадян, які мають хронічні захворювання, цукровий діабет або серцево-судинні захворювання. Нам потрібно, щоб саме вони були самоізольовані і саме це ми будемо робити", - пояснив Степанов.

Очільник МОЗ запевнив, що наразі уряд спільно з місцевою владою докладають максимально зусиль, аби літні люди, які є у групі найбільшого ризику, якнайменше перебували серед громадян і виходили на вулицю. Зокрема, організовано цій категорії людей доставку ліків та продуктів першої необхідності.

"Ми робимо все можливе, щоб вони залишалися вдома. Для цього і служби доставки, і органи місцевого самоврядування організовують доставку ліків та їжі... Те, що стосується питань обсервації, ці пункти детально викладено в постанові, яку ми ухвалили", - розповів Степанов.

Також читайте: Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186503
 
 
 Топ коментарі
 
У тебя, доктор липовый, там рядом ни одной медсестры настоящей нет? Да? Она бы тебе рассказала, что пожилые живут пока гуляют и общаются. Для них одиночная камера - кердык! Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 8197
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По тем же самым, что и медицинские маски. С хорошим наваром для "слуг народа".
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На время карантина -

В США взрослым дают по 1200 $ ( у кого была зарплата меньше 75000 в год) и 500 на ребёнка

В Израиле самозанятые получат от государства за март и апрель 14 000 шекелей ( 3800 $ )

В Грузии граждан освободят от оплаты ЖКХ на 3 месяца

...
В Украине - хер. Подыхайте с голоду, без работы во время карантина и самоизоляции
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У многих пенсионеров единственная радость была выйти на улицу, поболтать на лавке, теперь они будут умирать взаперти одни
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Вони мають можливість дивитися карпатського ренжера.
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У нас например в доме некоторые бабки общаются через балконы. Бывает перекрикиваются в другими подъездами.
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Лучше сидеть дома, чем лежать и задыхаться в больнице.
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У тебя, доктор липовый, там рядом ни одной медсестры настоящей нет? Да? Она бы тебе рассказала, что пожилые живут пока гуляют и общаются. Для них одиночная камера - кердык! Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 8197
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Хто буде доставляти продукти і по яким цінам?
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По тем же самым, что и медицинские маски. С хорошим наваром для "слуг народа".
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фирма жены степашкина... по одуренным, вестимо.... Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 3730
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да никто ничего поставлять не будет, только бандиты пойдут по домам под шумок
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ну десь так. А що може запропонувати ця проФФесійна влада?
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Степанов, тебе неймется сегодня? Я могу на расстоянии тебя обездвижить самоизоляцией ввиду инфаркта.Думай-те. Ушлепок.
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Продуктовые наборы, гуманитарку, нагибают разносить по адресам сотрудников детских дошкольных учреждений во всяком случае у нас в городе, скорее всего и учителей.
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Шо это вообще такое-степанов.при порошенке он был во власти,щас опять с повышением
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На время карантина -

В США взрослым дают по 1200 $ ( у кого была зарплата меньше 75000 в год) и 500 на ребёнка

В Израиле самозанятые получат от государства за март и апрель 14 000 шекелей ( 3800 $ )

В Грузии граждан освободят от оплаты ЖКХ на 3 месяца

...
В Украине - хер. Подыхайте с голоду, без работы во время карантина и самоизоляции
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Лучше бы богослужения московского патриархата позакрывали или вообще запретили бы кацапским священникам заморачивать голову прихожанам,плевали они на указания этих горе-руководителей страны и продолжают службы,сейчас там на Пасху начнут святить,будут толпы,а там как раз большинство зазомбированных старушек и дедушек ходит и священники втирают,шо "всё в руках Божьих",позапускали туристов ,депутатов и заробитчан без тестирования и обсервации,теперь люди должны ныкаться и терять работу из-за тупых правителей!
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Московский патриархат давно уже не служит. А вот униаты и католики продолжают толпами собираться в костелах
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так уже пьітались уничтожить єту секту. живуча, падла. Дарвин им в друзья.
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Интересное решение.А то,что большенство санитарок, уборщиц пенсионного возраста то это не страшно. Подумаешь за больными некому будет ухаживать, все равно им скоро выходить на конечной остановке. А то, что кабинеты и сральники не кому будет убирать, так кацапам не привыкать, дерьмо привычная среда их обитания. Вообще то принимая те или иные решения адекватные руководители вникают в суть вопроса, а не игнорируют тот факт, что очень большой процент работников жизнеобеспечения города, страны люди пенсионного возраста.
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Das ist fantastisch!
А может чтоб не угробить Украину с Швеции пример брать будем.
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Это чтобы без карантина? Ну Италия уже попробовала обойтись без карантина. Так была такая вспышка, что не было места даже в коридорах больниц. И большинство заболевших осталось без медицинской помощи вообще. То же и в Испании. Поэтому они срочно ввели жесточайший карантин.
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Нічого страшного.По телефону будуть ще більше розмовляти хіба що.Дивитимуться свій телевізор та готуватимуть собі смачненьку їжу.А хтось займеться творчими заняттями та наведенням порядку зі своїми речами , проведе інвентаризації шаф та комодів.Вдома знайдеться дуже багато занять .Ну а інтернетчики - користувачі будуть взагалі щасливі.Здоров"я всім пенсіонерам та їхнім дітям!
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"отуватимуть собі смачненьку їжу" - из чего? Купить не зачто и негде.
"інтернетчики - користувачі будуть взагалі щасливі" - много видел(а) стариков в инете?

ЗЕдебил(ка) ПНХ!
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95 квартал - лучшие. Смешат не хуже чем 10-15 лет назад!
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Коли воно займеться лікарнями? В лікарнях немає найнеобхіднішого, ліків і обладнання, лікарі звільняються. А від цих покидьків щодня заяви кому і що вони забороняють, і плювати вони хотіли, що порушують закони і Конституцію.
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У нас в Мариуполе городская власть закупила продукты и развозит пенсионерам старше 75 лет. Многие знакомые и родственники уже получили и очень довольны . И большая моральная поддержка, что власть не забыла. В паек входит: сахар, гречка, тушенка, макароны, чай,масло подсолнечное и еще что-то, не помню
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