 547 мобільних бригад збиратимуть зразки для тестів на COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Про це головний санлікар Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Алгоритм тестування змінений. На сьогодні створено 547 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря, рішенням бригад екстреної медичної допомоги виїжджають на місця, відбирають зразки біологічного матеріалу, аби доставити їх у вірусологічну лабораторію на дослідження та встановлення діагнозу", - розповів він.

За словами Ляшка, хворим або людям, які підозрюють що заразилися коронавірусом, не треба їхати в лікарню.

Також він повідомив, що біля кожної з 240 лікарень, що визначені базовими для прийому першої хвилі пацієнтів, розгорнуто мобільні точки ДСНС, котрі дозволяють проводити санітарне сортування хворих, аби до стаціонарів не потрапляли здорові люди, у яких немає підозри на COVID-19.

"Це дозволить нам запобігти внутрішньолікарняному інфікуванню", - зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що до тестування долучаться приватні лабораторії, і для проведення досліджень будуть використовуватися їхні пункти прийому зразків.

Окрім того, вірусологічні лабораторії отримають нове обладнання - протягом двох днів в Україну прибудуть 12 ампліфікаторів, за допомогою яких буде проводитися ПЛР-діагностика зразків. Це дозволить збільшити кількість тестувань в кожній лабораторії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вік і супутні захворювання стали основними предикаторами смерті від COVID-19, - Ляшко