EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  1671  10
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1998) Ляшко Віктор (165) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 547 мобільних бригад збиратимуть зразки для тестів на COVID-19, - головний санлікар Ляшко

В Україні створено 547 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря або фахівців екстреної медичної допомоги будуть на місці відбирати зразки біологічного матеріалу на COVID-19.

Про це головний санлікар Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Алгоритм тестування змінений. На сьогодні створено 547 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря, рішенням бригад екстреної медичної допомоги виїжджають на місця, відбирають зразки біологічного матеріалу, аби доставити їх у вірусологічну лабораторію на дослідження та встановлення діагнозу", - розповів він.

За словами Ляшка, хворим або людям, які підозрюють що заразилися коронавірусом, не треба їхати в лікарню.

Також він повідомив, що біля кожної з 240 лікарень, що визначені базовими для прийому першої хвилі пацієнтів, розгорнуто мобільні точки ДСНС, котрі дозволяють проводити санітарне сортування хворих, аби до стаціонарів не потрапляли здорові люди, у яких немає підозри на COVID-19.

"Це дозволить нам запобігти внутрішньолікарняному інфікуванню", - зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що до тестування долучаться приватні лабораторії, і для проведення досліджень будуть використовуватися їхні пункти прийому зразків.

Окрім того, вірусологічні лабораторії отримають нове обладнання - протягом двох днів в Україну прибудуть 12 ампліфікаторів, за допомогою яких буде проводитися ПЛР-діагностика зразків. Це дозволить збільшити кількість тестувань в кожній лабораторії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вік і супутні захворювання стали основними предикаторами смерті від COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186502
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Священники, которые служат а храме Матроны Московской Покровского монастыря, организовали крестный код на Таганке. На кадрах видно, как священнослужители идут по улице с кадилами и иконами. Очевидец прокомментировала запись и отметила, что представители церкви не соблюдают дистанцию. Девушка также возмутилась, что ход проводят несмотря на режим самоизоляции в столице.
 показати весь коментар
 
А по сколько мобильных бригад на область будет, чего не написано? Или это все для киевлян?
 показати весь коментар
 
это бригады в мобильном телефоне. "Собери 547 бригад - открой доступ к инвестиционной няне." Жыжытализация жы.
 показати весь коментар
 
 
Украинский врач-инфекционист, эксперт по медреформе призвал американского изобретателя Илона Маска обсуждать предоставление аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с президентом Владимиром Зеленским, а не с бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун.

Ну и как назвать этого врача?
 показати весь коментар
 
 
А обеспечены ли эти бригады средствами защиты? Судя по ситуации с госпитализацией больного в Борисполе, то - нет.
 показати весь коментар
 
Там где то было сообщение что лечение одного человека от корона вируса стоит около 3000 гривен?
https://pravda.if.ua/3500-gryven-na-odyn-den-marczinkiv-ozvuchyv-skilky-u-ivano-frankivsku-koshtuye-likuvannya-vid-koronavirusu/

Это в день!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору