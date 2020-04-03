EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
  8396  51
Матеріали за темою:
Все про:МЗС РФ (563) Росія (26789) мінські угоди (1784)

 У МЗС РФ звинуватили Париж і Берлін у зриві створення Консультативної ради з ОРДЛО

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Німеччину і Францію в зриві Консультативної ради з участю представників ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

"На жаль, після прориву, який став прявлятися, почали відбуватися дивні речі. В ході телефонних переговорів помічники "нормандських" лідерів Берлін і Париж під різними приводами уникали підтримки домовленостей Києва та Донбасу. Слідом за цим на зустрічі Контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ. Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні. Подібний відкат назад від досягнутих і зафіксованих домовленостей перекреслює позитивну динаміку, яка було намітилася", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ також заявили, що всі ці події нібито "скидаються на добре скоординовану лінію".

"Всі ці події скидаються на добре скоординовану лінію. Не хочеться вірити, що за нею ховається спроба торпедувати зрушення на переговорах з подолання внутрішньоукраїнського кризи і одночасно перекласти відповідальність за створений тупик на Росію і на Донбас", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея Консультативної ради далі розглядатиметься після консультацій із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, - Єрмак

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186500
 
 
 Топ коментарі
 
Ще є в когось питання, на кого працює дЄрмак? В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6016
 показати весь коментар
 
Сорвали это патриоты, ценой своей свободы опрокинувшие сивуху
Всего одного падения алкаша оказалось достаточно
 показати весь коментар
 
потому что поняли что этот совет дичь дичайшая, тем более с зашкварившемся ермаком
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надо больше масок что бы "совет" состоялся, пуйло шо не в курсе?
 показати весь коментар
 
 
ВСЕМ рекомендую посмотреть это видео!
об особой "любви" Макрона к Путину:
https://www.youtube.com/watch?v=gvTOeTYr0VU
 показати весь коментар
 
 
лаптеногие попутали берега )))
все вопросы к сивохе )))
 показати весь коментар
 
 
сцивоха вже ніхто.... тепер хіба в попучлєнци дамбаса може записатися В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3111
 показати весь коментар
 
 
Ще є в когось питання, на кого працює дЄрмак? В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6016
 показати весь коментар
 
 
Так "торпеда" під назвою "плівки Лероса", якраз і була для цього запущена! Саме вчасно... "Дредноут", що був "локомотивом руху" "мінсько-паризької зради" - Єрмак, "отримав у борт топеду", "запарив", "втратив хід" і змушений відмовиться від наступу, щоб "залишиться на плаву"... Ситуація, аналогічна тій, що сталася після торпедування капітаном Луніним лінкора "Тірпіц"... Після торпедування "Тірпіц" сховався у фьйордах і не показував звідти носа, поки британці його не розхерачили бомбами, в 1944 році...
 показати весь коментар
 
 
Сорвали это патриоты, ценой своей свободы опрокинувшие сивуху
Всего одного падения алкаша оказалось достаточно
 показати весь коментар
 
 
Агент Ермак поопаснее Сивохи будет.
 показати весь коментар
 
 
Тому його не треба перечеплювати - його треба опустити з 9 поверху з прискоренням 9,8 м\с2
 показати весь коментар
 
 
Або g) Прискорення вільного падіння)
9.81, якщо точно
 показати весь коментар
 
 
потому что поняли что этот совет дичь дичайшая, тем более с зашкварившемся ермаком
 показати весь коментар
 
 
Забрехавшомуся в світовому масштабі. Одне фото "вбитого" брата чого тільки вартує.
 показати весь коментар
 
 
Нифиг вы теперь всрались без денюх тем Парижам и Берлинам.
 показати весь коментар
 
 
І з дешевою нафтою від саудитів. А далі і "газова голка" зламається.
 показати весь коментар
 
 
не всех кацапов еще выкосил коронавирус раз они в такое время беспокоятся за ордло
 показати весь коментар
 
 
Так санкції разом з ціною на нафту дуже яйця прищемили, крутяться як гадюка під вилами.
 показати весь коментар
 
 
В России в связи с повальной коррупцией Путин ставит на место глав обл.администраций бывших военных с надеждой, что хоть эти будут воровать только на бухло и баню. ОРДЛО руководят действующие военные Кремля. Какого х. с ними проводить переговоры?
 показати весь коментар
 
 
"внутриукраинского кризиса"??? за эту херню Ермаку должны вручить гос измену и работу на врага!!!
 показати весь коментар
 
 
йітіть калатіть... ох у них і сленг... кацапи хабал вивели в статус офіційного язига...
тварі, нє паріж і нє бєрлін, бубочку МИ присадили!!!
 показати весь коментар
 
 
смахівают В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 827
як втому анекдоті про ковбоїв:
- джо, ти са сваєй сігарєткай смахіваєш на пдрса
- ізвіні, буду смахівать в другую сторону
 показати весь коментар
 
 
Нет ни какого Киева и Донбаса. Есть Украина. Пусть кацапы идут на х......
 показати весь коментар
 
 
Та якось пох, що там мекають рогаті, нехай там повиздихають виродки!!
 показати весь коментар
 
 
"...украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне"
Источник: https://censor.net.ua/n3186500

И зачем этот "никто" Порошенко продолжает разъезжать по миру?...
 показати весь коментар
 
 
Продолжает срывать Бубочке планы по окончанию войны.
 показати весь коментар
 
 
вчергове є за що подякувати Франції та Німеччині.
 показати весь коментар
 
 
рашистская много ходов очка под кодовым названием "ермак-сивуха" провалена!
 показати весь коментар
 
 
" договоренностей Киева и Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/n3186500" - во як спритно (ловко) москалики все обернули. Продешевив ярмак, за свою послугу з рашки мож було і 2шт Lexus LFA та квартирку на Арбаті взяти. Про примирення краще почути адекватних розумних людей з Донбасу, Асєєва з Козловським, Героя Жемчугова. Ігор Козловський: Росія загрожує Україні більше, ніж коронавірус,
 показати весь коментар
 
 
Черговий випадок коли керманичі інших держав більші патріоти України ніж цирковий зброд обраний до влади 73%безголових дебілів.
 показати весь коментар
 
 
Москва, как обычно, сдала своих рабов. Где те суки из "слуги народа", которые нам рассказывали, что этот совет создается под давлением немцев и французов, и что так написано в минских соглашениях? Вас всех Москва кинула.
Оказывается Макрон и Меркель бóльшие патриоты Украины, чем офис президента Украины и больше пекутся об её интересах, чем зеленый президент Украины.
 показати весь коментар
 
 
У кацапів немає претензій до "української" влади. Плісняві старанно виконують накази фуйла. Нікакойкапитуляции. Это мирлюбойценой. Звіздець. Вибрали, с...
 показати весь коментар
 
 
Кто-то кроме зелени, которой сцут в глаза, сомневался кому этот "консультативный совет" нужен, чтоб увильнуть от санкций и репараций?
 показати весь коментар
 
 
нада апять папробавать наладить кантакты.
 показати весь коментар
 
 
по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и на Донбасс", - добавили в ведомстве.Источник: https://censor.net.ua/n3186500

Занавес!
 показати весь коментар
 
 
К сожалению по последним соцопросам за комика-до 40% опрошенных,что для меня,например-совершенно не понятно
 показати весь коментар
 
и что парадоксально - Украина в этом обвинена не была... что это? значит, ермак четко проводил кацапскую линию, а немцы с французами сорвали кацапоиндый замысел... вопрос - почему до сих пор ермак не уволен с волчьим билетом... или это и политика Зеленского?
 показати весь коментар
 
 
Поспішають кацапи... Бояться, що зраднику на посаді президента не довго залишилось...
 показати весь коментар
 
 
сразу видно чьи уши торчат за этим "советом" раз парашка так печется... а падлы зеленые втирают таничегострашного. зе-брехуны
 показати весь коментар
 
 
А як вам формулювання "... домовленості Києва і Донбасу...."!? Донбас вже виступає як сторона переговорів, московіти возвели Даунбас в ранг суб'єкта міжнародних договорів. Многоходовочка ЗЕ-ОРДИ і Кремля. Москва не причому, "іх там нєт". Зрозуміло, Зебіли. Наступний крок буде зміни в конституцію, автономія, фінансування України відновлення розграбованого терористами і Московією ДАНБАСУ, признання Моторолу, Гіві ... героями України, кримінальні преслідування патріотів, захисників України, волонтерів (до речі переслідування вже розпочались). Ось така логіка Єрмаків, п'ятої колони Зепризедента.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору