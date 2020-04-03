 Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за вчорашній день зареєстровано в Чернівецькій області, - ДСНС. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України станом на 22 годину 2 квітня протягом доби лабораторно підтверджено 93 випадки захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область - 25, м. Київ - 20, Вінницька область - 10, Тернопільська область - 8, Кіровоградська область - 6, Одеська область - 4, Рівненська область - 4, Київська область - 3, Запорізька область - 3, Львівська область - 2, Дніпропетровська область - 2, Чернігівська область - 2, Хмельницька область - 1, Черкаська область - 1, Донецька область - 1 та Івано-Франківська область - 1 .

Також повідомляється, що протягом доби померли 2 людини, а саме: у Волинській області - 1 особа та Київській області - 1 особа. Виписано після лікування 6 осіб (Запорізька - 3, Київська - 2 і Львівська - 1).

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Загалом на території України зафіксовано 897 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, загинули 22 людини, а саме: м Київ - 180, Чернівецька область - 168 (5 померло), Тернопільська область - 114 (1 помер), Івано-Франківська область - 75 (5 померло), Київська область - 67 (4 померло), Вінницька область - 61, Черкаська область - 55, Сумська область - 26 (2 померли), Рівненська область - 23 (3 померло), Запорізька область - 22, Одеська область- 18, Львівська область - 13, Кіровоградська область - 13, Дніпропетровська область - 12 Волинська область - 10 (1 помер), Донецька область - 8, Хмельницька область - 7, Житомирська область - 6 (1 померлий), Полтавська область - 5, Чернігівська область - 5, Херсонська область - 4, Луганська область - 3, Закарпатська область - 1 і Харківська область - 1.

Виписано після лікування 19 осіб (Чернівецька - 7, Запорізька - 6, Київська - 3, Львівська - 2 і Дніпропетровська - 1).