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 За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Кількість жертв коронавірусу у Франції протягом останньої доби зросла відразу на 1335 через включення до підрахунку смертей літніх людей у так званих "будинках відпочинку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон заявив, що протягом останніх 24 годин у Франції від коронавірусу в лікарнях померла 471 особа. Однак додав, що загальна кількість смертей стала на 884 випадки більшою - через включення до статистики будинків літніх людей.

Таким чином, загальна кількість жертв у Франції збільшилася до 5387. При цьому кількість жертв може бути більшою, оскільки не всі будинки літніх людей передали свої дані.

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Також у будинках літніх людей зафіксовано 14 638 випадків захворювання на коронавірус.

Саломон повідомив, що наразі у Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби. З них 6399 – у реанімації, це на 382 більше, ніж попереднього дня і в цьому випадку спостерігається зменшення темпів зростання кількості важких пацієнтів.

Від початку епідемії видужали після коронавірусної хвороби майже 12,5 тисячі людей.

Як повідомили напередодні, у будинках для літніх людей лише одного регіону Франції від коронавірусу загинули вже 570 осіб. Загалом у Франції у будинках для літніх людей перебувають близько мільйона осіб.

За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186497
 
 
 Топ коментарі
 
Таких екстрасексів на базарі по 3 гривні відро.
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Жоден лядський екстрасенс не спрогнозував ні війни в Україні, ні епідемії корони... ШАРЛАТАНИ За сутки во Франции зафиксировали 1335 смертей от коронавируса - наибольшее количество с начала эпидемии в стране - Цензор.НЕТ 4804
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Это просто наглая манипуляция статистикой для нагнетания паники.
США, Италия, Франция всех инфицированных COVID19 и умерших от любых причин (инфаркт или инсульт), причисляют к общей статистике умерших от короновируса. Корректно считать только умерших от пневмонии, вызванной короновирусом.

ВВС еще пытаются соблюдать стандарты журналистики и вчера на эту тему написали хорошую статью
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ

At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.
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Рекорд однако. Ждем информации по США... жесть одним словом
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жаль людей, а китайці брешуть (накшталт, всі інші померли від хронічних хвороб)
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Я склонен доверять китайцам. Вы хотя бы в одной другой стране мира такое видели7 такие меры карантина? да нив одной такого нет. Тем более после вспышки января-марта - у них все отточено.
Запросто могло быть, что после въезда новых граждан - бах - моментом зараженные (ибо контакты), тут же все купируется и вычисляется.
Вы в магаз в Китае за продуктами пойдете, вас срисуют соседи, доложат руководителю ячейки, на выходе из дома проверят темпер, наличие маски, перчаток, потом в магазин, там патрули - разграничение по тротуарам, пункты контроля температуры и взятие мазка повсеместно, проверят бумажку на выход из дому (не дай Бог дальше пойдешь чем нужно!), опять законтрят темпер, потом магаз, в магазе - проверят темпер, наличие ьумажки и где живешь, могут заставить выбросить маску и перчатки и выдыть свои, дистанция обязательно, потом домой, по пути пункт опять проверят темпер, на входе в дом проверят твой документ (вдруг ты в гости пришел и здесь не живешь?), проверят темпер, только тогда заходи.
А теперь скажите мне - сложно в такой стране соблюдать карантин?
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Они вначале марта арестовывали людей "за панику из за несуществующего вируса". Как потом оказалось, вирус таки существует и скрывать это невозможно.
И карантин, мы видим как организовали, что 180 стран заражено, тоже скрывали и медлили с введением...
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Естественно. Вы не забывайте, что это страна с коммунистической идеологией и своеобразным (очень ***********, это отдельная тема) тоталитарным строем. та мнет такого понятия - как свобода слова в шикроком понимании. Сказали - нет заразы - значит нет заразы. НО! нет ее в СМИ и для масс. А в то же время пока они успокаивали внимающих китов по телеку и инету - войска перекрывали города и устраивали жесткий карантин.
нарушение прав человека? безусловно. нарушение свободы слова?.естественно. эффективно? абсолютно. Причем под замес попадали не просто паникеры - а люди которые видя своими глазами и заснявшие записавшие видосики пересылали другим - их тоже в молотилку репрессии.
Жестоко? Да. но эффективно и без паники.
П.С, Азиаты вообще в этом плане напоминают муравьев. они живут социумом, индивидуальность не нужна.
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и все равно, они виноваты. во-первых, это у них вирус выскочил из лаборатории (то, что американцам нельзя было доверять китайцам такую технологию - другое), во-вторых, они действительно долго замалчивали и позволили 5 миллионам уханьцам покинуть город. Инфекцию разнесли по всему Китаю. Потом они взялись и победили эпидемию. Но сейчас им завезли уже из Европы. Они теперь думают, что делать с зарубежными студентами. Более миллиона китайцев обучаются за рубежом. И к ним возвращается бумеранг.
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Скільки ти часу провів в Ухані в цьому році ?
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кто верит в экстрасенсов...?
вот вам чтиво...

https://www.obozrevatel.com/astro/news/zelenskij-ujdet-dollar-budet-po-50-grn-rossiya-razvalitsya-a-mir-zhdet-bolshaya-vojna-ekstrasens.htm

Зеленский уйдет, доллар будет по 50 грн, Россия развалится, а мир ждет большая война - экстрасенс

За сутки во Франции зафиксировали 1335 смертей от коронавируса - наибольшее количество с начала эпидемии в стране - Цензор.НЕТ 7528
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Таких екстрасексів на базарі по 3 гривні відро.
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Жоден лядський екстрасенс не спрогнозував ні війни в Україні, ні епідемії корони... ШАРЛАТАНИ За сутки во Франции зафиксировали 1335 смертей от коронавируса - наибольшее количество с начала эпидемии в стране - Цензор.НЕТ 4804
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Іде жоден екстрасєкс не передбачив епідемію коронавіруса... Це все, що треба знати про цю передачу))))
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Если рашка развалится, то войны не будет. Она главный провокатор на планете.
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А, что же мсье Макрон скажет по этому поводу? Ну, или его бабушка, пардон, жена. Помнится он, в свое предвыборной компании, вещал, - Я СКАЖУ ПУТИНУ, - УБИРАЙСЯ ИЗ УКРАИНЫ! И, что? Поцелую в засос (скорее всего с языком) и французские поцелую, которые он исполняет путину, что то дали в этом вопросе? Так пускай скажет - коронавирус убирайся из Франции. И сразу к плешивому хорьку, целовать его дальше. Да простят меня умершие французы.
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Им там щас не до пуйла, они даже санкции могут снять и крысм простить, если благодетель всего мира, победители фашистма и богоизбранная нацикая алкашей вынайдет миксуру от ковида и спасет мир За сутки во Франции зафиксировали 1335 смертей от коронавируса - наибольшее количество с начала эпидемии в стране - Цензор.НЕТ 2604
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Таки да. Помнится, когда в Карлсхосте, в зал где подписывалась капитуляция гитлеровской Германии, вошёл генерал-фельдмаршал В.Кейтель и увидев на столом французом со смехом спросил, - а, что эти то же нас победили? За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні - Цензор.НЕТ 744
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Мда.. Возрастная структура в Европе подкорректируется в ближайшие месяцы.
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Это просто наглая манипуляция статистикой для нагнетания паники.
США, Италия, Франция всех инфицированных COVID19 и умерших от любых причин (инфаркт или инсульт), причисляют к общей статистике умерших от короновируса. Корректно считать только умерших от пневмонии, вызванной короновирусом.

ВВС еще пытаются соблюдать стандарты журналистики и вчера на эту тему написали хорошую статью
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ

At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.
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бoльше всегo чтo их даже не вскрывают для устанoвления причины смерти,
если смерть вызвана пневмонией (пневмoкoкками) при вирусе все равoнo напишут чтo oт
вируса
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А мне кажется наоборот, Китай недосчитывает статистику и там в десятки раз больше умерших. А тут досчитали. В китае +- пару миллионов - это не в счет, и как раз полная картина видна из Испании, Франции и Италии...
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"Это просто наглая манипуляция статистикой для нагнетания паники, ВВС еще пытаются соблюдать стандарты журналистики и вчера на эту тему написали хорошую статью​" -- тут почитай : https://www.wsj.com/articles/italys-coronavirus-death-toll...


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Вы искренне не понимаете, что Wall Street Journal рупор бенефициаров этой паники?
ВВС приводят факты, а WSJ превращается в желтую прессу.
А знаете у скольких людей этот вирус бессимптомно проходит? У 80%.
А знаете средний возраст умерших в ЕС? 80+лет
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Непонятно, резкий рост из-за включения в список умерших в домах престарелых, а от вируса ли они умерли а если да то почему их раньше не считали. Больше похоже на то что просто нагнетают панику приписывая смерти от всего что можно в общий список.
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Може це тому, що Макрон більше любить емігрантів зі сходу, ніж болгарських і українських "бандитів"?
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Недооценивать угрозу нельзя,но и в панику впадать также не нужно.К этой табличке нужно добавить колонку,смертность за предыдущий период.Тогда информация будет читаться лучше.Люди умирали раньше и будут умирать в будущем.Прирост по смертности в общем по стране в период эпидемми до 5 %.
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5% То есть раньше во Франции умирали 20-30 тыс чел в день? Где такая статистика?
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А що іще могло чекати Францію, очолювану ********** Макроном, що ******** обійматися з кримінальними неграми з 5 "ходками" за згвалтування і грабіжництво? Макрона - дружбана педофіла *****? Те саме чекає й на нас з нашим сонцесяйним Блазнем.
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Кетайцы могут праздновать победу. Конкуренты уничтожены, территории освобождены. Теперь экономика кетая взлетит на новый уровень. Я то думаю, почему в европе 99 % туристов из поднебесной. Оказывается это была разведка территорий. Теперь нас ждет глобальная кетаизация.
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