 За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон заявив, що протягом останніх 24 годин у Франції від коронавірусу в лікарнях померла 471 особа. Однак додав, що загальна кількість смертей стала на 884 випадки більшою - через включення до статистики будинків літніх людей.

Таким чином, загальна кількість жертв у Франції збільшилася до 5387. При цьому кількість жертв може бути більшою, оскільки не всі будинки літніх людей передали свої дані.

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Також у будинках літніх людей зафіксовано 14 638 випадків захворювання на коронавірус.

Саломон повідомив, що наразі у Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби. З них 6399 – у реанімації, це на 382 більше, ніж попереднього дня і в цьому випадку спостерігається зменшення темпів зростання кількості важких пацієнтів.

Від початку епідемії видужали після коронавірусної хвороби майже 12,5 тисячі людей.

Як повідомили напередодні, у будинках для літніх людей лише одного регіону Франції від коронавірусу загинули вже 570 осіб. Загалом у Франції у будинках для літніх людей перебувають близько мільйона осіб.