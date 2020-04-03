 За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Глава Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон заявив, що протягом останніх 24 годин у Франції від коронавірусу в лікарнях померла 471 особа. Однак додав, що загальна кількість смертей стала на 884 випадки більшою - через включення до статистики будинків літніх людей.
Таким чином, загальна кількість жертв у Франції збільшилася до 5387. При цьому кількість жертв може бути більшою, оскільки не всі будинки літніх людей передали свої дані.
Також у будинках літніх людей зафіксовано 14 638 випадків захворювання на коронавірус.
Саломон повідомив, що наразі у Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби. З них 6399 – у реанімації, це на 382 більше, ніж попереднього дня і в цьому випадку спостерігається зменшення темпів зростання кількості важких пацієнтів.
Від початку епідемії видужали після коронавірусної хвороби майже 12,5 тисячі людей.
Як повідомили напередодні, у будинках для літніх людей лише одного регіону Франції від коронавірусу загинули вже 570 осіб. Загалом у Франції у будинках для літніх людей перебувають близько мільйона осіб.
Запросто могло быть, что после въезда новых граждан - бах - моментом зараженные (ибо контакты), тут же все купируется и вычисляется.
Вы в магаз в Китае за продуктами пойдете, вас срисуют соседи, доложат руководителю ячейки, на выходе из дома проверят темпер, наличие маски, перчаток, потом в магазин, там патрули - разграничение по тротуарам, пункты контроля температуры и взятие мазка повсеместно, проверят бумажку на выход из дому (не дай Бог дальше пойдешь чем нужно!), опять законтрят темпер, потом магаз, в магазе - проверят темпер, наличие ьумажки и где живешь, могут заставить выбросить маску и перчатки и выдыть свои, дистанция обязательно, потом домой, по пути пункт опять проверят темпер, на входе в дом проверят твой документ (вдруг ты в гости пришел и здесь не живешь?), проверят темпер, только тогда заходи.
А теперь скажите мне - сложно в такой стране соблюдать карантин?
И карантин, мы видим как организовали, что 180 стран заражено, тоже скрывали и медлили с введением...
нарушение прав человека? безусловно. нарушение свободы слова?.естественно. эффективно? абсолютно. Причем под замес попадали не просто паникеры - а люди которые видя своими глазами и заснявшие записавшие видосики пересылали другим - их тоже в молотилку репрессии.
Жестоко? Да. но эффективно и без паники.
П.С, Азиаты вообще в этом плане напоминают муравьев. они живут социумом, индивидуальность не нужна.
вот вам чтиво...
https://www.obozrevatel.com/astro/news/zelenskij-ujdet-dollar-budet-po-50-grn-rossiya-razvalitsya-a-mir-zhdet-bolshaya-vojna-ekstrasens.htm
Зеленский уйдет, доллар будет по 50 грн, Россия развалится, а мир ждет большая война - экстрасенс
США, Италия, Франция всех инфицированных COVID19 и умерших от любых причин (инфаркт или инсульт), причисляют к общей статистике умерших от короновируса. Корректно считать только умерших от пневмонии, вызванной короновирусом.
ВВС еще пытаются соблюдать стандарты журналистики и вчера на эту тему написали хорошую статью
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.
если смерть вызвана пневмонией (пневмoкoкками) при вирусе все равoнo напишут чтo oт
вируса
ВВС приводят факты, а WSJ превращается в желтую прессу.
А знаете у скольких людей этот вирус бессимптомно проходит? У 80%.
А знаете средний возраст умерших в ЕС? 80+лет