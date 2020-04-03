 Україна не дозволила Росії в ООН підкласти міну під міжнародні санкції, - Кулеба про блокування резолюції РФ

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Глава МЗС пояснив, що в тексті за цією шляхетною назвою є багато правильних речей і одна маніпуляція, що може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки. А саме - запуск процесу скасування міжнародних санкцій.
Кулеба зазначив, що ніщо не заважає співпраці держав для боротьби з коронавірусом і подолання його наслідків.
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"На цьому тлі намагання зловживати гуманітарними цілями, щоб підкласти міну під міжнародні санкції, застосовані у відповідь на грубі порушення міжнародного права, у тому числі під санкції за російську агресію проти України, є очевидною маніпуляцією Росії", - написав міністр.
Кулеба підкреслив, що Україна підтримує кожне міжнародне зусилля, спрямоване на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, ми підтримаємо іншу резолюцію ГА ООН на цю тему, що не містить маніпуляцій, і користується підтримкою абсолютної більшості держав-членів ООН.
"Отже, процедура умовчання перервана. Російська резолюція не буде ухвалена. Ми і надалі блокуватимемо зусилля Росії зруйнувати санкційний режим", - написав глава МЗС.
Как там нефть уже упала ниже 10 уе😀😀😀
https://youtu.be/6-Nbz-R_Afw
У них совсем земли нет
ПОРА И УКРАИНСКИМ ПОЛИТТЕХНОЛОГАМ И ПОЛИТИКАМ НАЧАТЬ ОБСУЖДАТЬ КАК РАЗДАТЬ РАШКУ НА ЧАСТИ И КОМУ - тролить рашку ежедневно !!!!
и она развалиться
«Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики (...) не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами », - пишет агентство со ссылкой на российское постпредство. Речь идет о США, Евросоюзе, Великобритании, Украине и Грузии: именно они отказались снимать ограничения.
Визгом и хрюканьем ************* тварей удовлетворен