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 Політика України
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 Україна не дозволила Росії в ООН підкласти міну під міжнародні санкції, - Кулеба про блокування резолюції РФ

Увечері 2 квітня Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проєкту резолюції Генасамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", у результаті чого ця резолюція не буде ухвалена.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС пояснив, що в тексті за цією шляхетною назвою є багато правильних речей і одна маніпуляція, що може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки. А саме - запуск процесу скасування міжнародних санкцій.

Кулеба зазначив, що ніщо не заважає співпраці держав для боротьби з коронавірусом і подолання його наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19

"На цьому тлі намагання зловживати гуманітарними цілями, щоб підкласти міну під міжнародні санкції, застосовані у відповідь на грубі порушення міжнародного права, у тому числі під санкції за російську агресію проти України, є очевидною маніпуляцією Росії", - написав міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна підтримує кожне міжнародне зусилля, спрямоване на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, ми підтримаємо іншу резолюцію ГА ООН на цю тему, що не містить маніпуляцій, і користується підтримкою абсолютної більшості держав-членів ООН.

"Отже, процедура умовчання перервана. Російська резолюція не буде ухвалена. Ми і надалі блокуватимемо зусилля Росії зруйнувати санкційний режим", - написав глава МЗС.

Також читайте: Україна заблокувала в ООН маніпулятивну резолюцію Росії щодо COVID-19, яка пропонувала скасувати санкції, - Кислиця

Україна не дозволила Росії в ООН підкласти міну під міжнародні санкції, - Кулеба про блокування резолюції РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186495
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё больше санкций хороших и нужных сделают росею очень миролюбивой и уважающей международное право ...учитывая конечно сегодняшние цены на нефть ... Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8686
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кто за то, чтобы начать делить парашку???
Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 4907
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отмена санкций? без проблем! вон с Крыма, Донбасса, репарации, а потом мы подумаем.....
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Ещё больше санкций хороших и нужных сделают росею очень миролюбивой и уважающей международное право ...учитывая конечно сегодняшние цены на нефть ... Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8686
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***** плешивое думает самое умное-- хрен там . свинособаки идите на
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Кулеба, Лерос, Рябошапка, а есть всетаки порядні люди в зешоблє
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Единственное достижение уЗеленских и стали хорошими?
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Опять поставили членоголовое Куйло раком. Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8840 Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8840 Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8840
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Дивно. Для Унітазії ж санкції тільки на користь, а вона намагається їх відмінити. Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 5567
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отмена санкций? без проблем! вон с Крыма, Донбасса, репарации, а потом мы подумаем.....
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Рашку надо развалить на мелкие страны
Как там нефть уже упала ниже 10 уе😀😀😀
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Есть только одна проблема - забирать ли Украине Кубань ? Там столько кацапов с больной головой !!!!

https://youtu.be/6-Nbz-R_Afw
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Забирать. Тока т.н. кизяков выпороть на площадях
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Японцы согласны 😀😀😀
У них совсем земли нет
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Распространённое заблуждение. Япония, без малого, 400 тыс кв. км. (это больше чем, например, Германия или Польша) и почти 130 млн. человек жителей.
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КОГДА ТО ЖИРИНОВСКИЙ со всей своей юридической наглостью рассказывал как надо разделить Украину
ПОРА И УКРАИНСКИМ ПОЛИТТЕХНОЛОГАМ И ПОЛИТИКАМ НАЧАТЬ ОБСУЖДАТЬ КАК РАЗДАТЬ РАШКУ НА ЧАСТИ И КОМУ - тролить рашку ежедневно !!!!
и она развалиться
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Кстати - всех кто имеет руцкие паспорта ВЫГНАТЬ НА ИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ
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Именно так Российская империя и её продолжатели - большевики кроили территории для будущих конфликтов, но это так, к слову, не для обсуждения...
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хочешь к себе в белуюрашу забери.... нам не жалко.
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Ясный пень. Если бы не решительный отпор Кулебы макшаням то ООН снял бы санкции с Мордора. А по чьему указанию действовал Кулеба? По указанию Осла Оманского. Стратега и мыслителя всех времен.
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интерпритация козломордых свиней:

«Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики (...) не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами », - пишет агентство со ссылкой на российское постпредство. Речь идет о США, Евросоюзе, Великобритании, Украине и Грузии: именно они отказались снимать ограничения.

Визгом и хрюканьем ************* тварей удовлетворен
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Московія після коронавіруса і ціни на нафту більше не буде такою, якою була. Фундамет підмило, пора відвалюватися кусочки будівлі. Перша біде Ічкерія. Друга Татарстан.
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