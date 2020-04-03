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 Суспільство, За кордоном
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 Понад 2300 медиків і кваліфікованих доглядальниць інфіковані коронавірусом у Німеччині

У Німеччині понад 2300 медиків і доглядальниць у будинках для літніх людей ФРН інфіковані коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в Інституті імені Роберта Коха у відповідь на запит німецьких телеканалів NDR, WDR та газети Süddeutscher Zeitung.

При цьому в установі зазначили, що це лише лабораторно підтверджені випадки, і реальна кількість інфікованих може бути вищою.

Тим часом темпи поширення коронавірусу в країні досі значно перевищують показники, яких прагне досягти уряд країни. Так, станом на четвер у ФРН зафіксовано 73 522 підтверджені випадки коронавірусу, що на 6156 випадків більше, ніж у звіті за попередню добу. Такі дані наводить Інститут імені Роберта Коха. Кількість померлих за добу збільшилася на 140 людей - до 872 осіб.

За даними інституту, зростання добової кількості померлих свідчить про те, що коронавірусом інфікується дедалі більше людей старшого віку. Наразі 86% летальних випадків припадає на людей віком понад 70 років.

При цьому американський університет Джонса Гопкінса, який використовує інакший метод підрахунку, станом на день четверга зафіксував у Німеччині понад 81 000 випадків інфікування та 997 смертей. За його даними, понад 19 000 людей вже одужали, тоді як Інститут імені Роберта Коха повідомляє про понад 21 000 тих, хто знову здоровий після коронавірусу.

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Також повідомляється, що наразі час подвоєння кількості інфікованих становить вісім з половиною днів. Тоді як німецький канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) напередодні, 1 квітня, заявила, що поширення вірусу треба скоротити настільки, щоб подвоєння кількості випадків зараження відбувалося лише кожні 12, 13 чи 14 днів.

Поширення інфекції у різних федеральних землях Німеччини дуже нерівномірне. Наразі кількість хворих найшвидше зростає у Баварії, Бранденбурзі та землі Саар. Натомість у Гамбурзі, де ще кілька днів тому фіксували найбільшу кількість інфікованих з розрахунку на 100 тисяч жителів, швидкість поширення коронавірусу знизилася.

Водночас у Німеччині змогли збільшити кількість лікарняних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії з близько 28 тисяч до близько 40 тисяч. При цьому від 15 до 20 тисяч таких ліжок залишаються вільними, заявив очільник Німецького лікарняного товариства Геральд Гасс (Gerald Gaß) виданню Rheinischen Post. За його словами, кількість ліжок, обладнаних апаратами штучної вентиляції легень, збільшилася з близько 20 000 до близько 30 000.

Німеччина вже прийняла на лікування понад 100 важкохворих на COVID-19 пацієнтів з інших країн ЄС.

Нагадаємо, 1 квітня німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул - щонайменше до 19 квітня, та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на свята.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186494
 
 
 Топ коментарі
 
Такая работа ,ничего не поделаешь ...
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Хватит выдумывать про топ медицину Германии! Поголовных тестов всем не делают. Надо иметь, очень выраженые симптомы и ждать потом очереди на тест. С защитой медиков большие проблемы, масок и других средств очень мало. На начало эпидемии было 40000 ИВЛ. Хотят увеличить до 60000,вот только когда это будет.
Вообще-то странно, что так мало умирает. Но ещё не вечер (:
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Не мудрено, они же контактируют с прокаженными инфицированными...
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А что не так? В зеркало присмотрись для начала. Или ты думал, что медики не заболеют леча больных? Вытащи бревно из глаза
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ему слово не понравилось. одно. и сразу полезла учительская совковая норма - обида на слово.
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кстати, один родитель пожаловался, что учитель физики дистанционного школьного обучения поставил 1 за отлично вьіполненную работу только потому что ему не поравился ник и название мейла.
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Койки интенсивной терапии ,оснащённые всем необходимым,а не просто аппараты ИВЛ,спасают жизнь пациенту и персоналу.И в этом фишка немецкой медицины.А также практически поголовное тестирование.Немецкие врачи не стоят перед тяжёлым выбором -кого лечить,а кого оставить умирать.Судя немецким данным наихудшее положение в Зап Евр.у Англии.2 койки интенсивной терапии против 10 у ФРГ на единицу населения.О Украине вообще речи нет.Нам на будущее ещё придётся попотеть.
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Хватит выдумывать про топ медицину Германии! Поголовных тестов всем не делают. Надо иметь, очень выраженые симптомы и ждать потом очереди на тест. С защитой медиков большие проблемы, масок и других средств очень мало. На начало эпидемии было 40000 ИВЛ. Хотят увеличить до 60000,вот только когда это будет.
Вообще-то странно, что так мало умирает. Но ещё не вечер (:
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так в Україні теж є протокол, по якому теж не всім показаний тест. але Ляшко сказав, дзвоніть на у полцію, якщо відмовляють. роблять тесть - негативний. усьо.
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Вам видней,но важность не просто ИВЛ ,а именно наличие кроватей интенсивной терапии..И тут ФРГ -впереди планеты всей.Ну и народ в большинстве своём более законопослушный.И охват населения более серьёзный ,чем в Украине.
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А ось у Італії нашіх людей даже без візи та дипломів пропонують працювати у лікарнях...
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