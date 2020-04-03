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 У Міносвіти пояснили, як подати документи на зарахування до першого класу в умовах карантину

Школи зможуть приймати документи для зарахування до першого класу в режимі онлайн або переносити терміни їхнього прийому залежно від термінів карантину.

Відповідне роз'яснення оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Закон, ухвалений заради запобігання епідемії COVID-19, дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину – це стосується і закладів освіти. Тобто прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, у тому числі – онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування до перших класів", – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

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Рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може ухвалити засновник закладу загальної середньої освіти. Зокрема, засновник може дозволити подавати документи в сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, отримані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника і адресата.

Згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, терміни прийому документів для зарахування до закладу визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. При цьому термін прийому заяв не може бути меншим за один місяць.

"Терміни прийому документів для зарахування визначають на місцях. Однак через епідеміологічну ситуацію ми рекомендуємо організувати цей процес після карантину. Також нагадуємо, що під час зарахування до першого класу заборонено проводити конкурси та заходи для перевірки знань і компетенцій дитини. Це допустимо лише для приватних закладів освіти та спеціалізованих закладів системи культури та спорту", – наголосила Любомира Мандзій.

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Інформацію про терміни прийому документів та способи їхнього подання має бути оприлюднено впродовж двох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення. Заклади освіти або їхні засновники мають опублікувати її на власних вебсайтах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186492
 
 
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