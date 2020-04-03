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 Політика України, За кордоном
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 ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19, ініціаторами якої виступили Гана, Індонезія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сінгапур і Швейцарія, а співавторами - 188 держав, зокрема й Україна.

Про це повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна підтримала резолюцію, яка підтверджує міжнародну єдність і визнає центральну роль системи ООН у координації глобальних дій проти поширення COVID-19", - зазначив дипломат.

Він додав, що українська сторона привітала заклик генсека ООН до урядів зосередитися на вирішенні надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я та докласти зусиль для послаблення негативних соціальних та економічних наслідків пандемії.

Ухвалена резолюція, зокрема, підтверджує відданість міжнародній співпраці й центральній ролі ООН у глобальній відповіді на пандемію. У ній підкреслюється необхідність дотримання всіх прав людини, уникнення дискримінації та ксенофобії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує на меморандум з МВФ і $165 млн від ООН на боротьбу з коронавірусом, - Зеленський

Документ закликає міжнародну спільноту ділитися інформацією, науковими знаннями й досягненнями задля боротьби з коронавірусом.

Україна заблокувала проєкт резолюції Генасамблеї, внесений Росією, який, зокрема, пропонував скасування міжнародних санкцій, запроваджених за порушення норм міжнародного права і Статуту ООН.

27 березня повідомлялося, що Росія запропонувала Генасамблеї ООН ухвалити так звану "декларацію про солідарність" у боротьбі з коронавірусом, яка зобов'язує країни-члени відмовитися від міжнародних санкцій, якщо вони запроваджені не під егідою Ради Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ввечері 2 квітня Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проєкту резолюції Генасамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", у результаті чого ця резолюція не була ухвалена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186491
 
 
 Топ коментарі
 
Рашкин дeмарш не прокатил - вот и хорошо. Слава Украине!
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Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Мертвому припарки. Бесполезная организация...
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А я вот ни как не солидарен. Ни с Китаем, ни с Российской Педерацией.
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Рашкин дeмарш не прокатил - вот и хорошо. Слава Украине!
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Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Мертвому припарки. Бесполезная организация...
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Угу - пуйлов гумконвой, разьезжающий по Италии, если чем и поделится, то только пропагандой и дезинформацией с крокодильими слезами на глазах.
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Младшеклассник исполнил со сцены песню «Владимир Путин молодец», в которой поется о «кровожадной орлице», влетевшей в Россию с Запада при перестройке, и Путине, который «страну поднял» и «Россию не предал». При Путине, говорится в композиции, Россия «взяла курс на возрожденье после божьего затменья».
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епта, да этому баяну сто лет в обед! С подключением тебя к интернету, дядя. ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 - Цензор.НЕТ 2527
Я когда видео посмотрел, чуть с кресла не упал. это такой зомбаж и трэшак!
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Ти з ким "у спілкування увійшов"? З двома "батраками лахтинськими"? Один під прапорцем "подлой англичанки", а другий - під "піндосовським"... Їм дана зараз команда - "не виступать агресивно против "хахлов", а "сеять недаверие к любой власти в Украине...", чтобы ани сами себе верить перестали...". Їм навіть дозволили Путіна "ху.лом" називать, і "на Расею "бочку катить..."
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где вас носит, по каким инфопомойкам! Надышались чёрти где и нам тут счихиваете... ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1404
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А я вот ни как не солидарен. Ни с Китаем, ни с Российской **********.
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НРК то тебе что сделала, зольдат? резинка на русах лопнула, которые Сунь-Вынь в подвале пошил? так ты бери фабричные ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 - Цензор.НЕТ 7250
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Вы, как Ватник, ни чего не перепутали? Например буквы местами в названии, точнее в аббревиатуре страны? Удивительно низкий уровень умственного развития у вас и ваших соотечественников - парашников. Я уже молчу о вашей элементарной грамотности. ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 6834
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P.R.C
Видите ли, я тут очень часто живу, у меня автопилотом привычка так писать и говорить даже на русском языке ( в разговоре поправляюсь, а в писанине редко исправляю), типа Пиплз Репаблик оф Чайна - Народная Республика Китай.
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Это не оправдание. И привычка скверная. Безграмотно писать - пускаться до уровня стадного парашного быдла.
А с чувством юмора у меня, в принципе, не плохо.
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Ога, вы еще напишите, что после нескольких лет за рубежом, люди районы дистриктами не кличут. однозначно стадное парашное быдло
проехали.
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а с юмором у вас проблемы. натуральный зольдафонен
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кстати ,Кислица про это и говорил - типа хрена ращка рыло сует, уже все обговорено. Молоток мужик, работу знает .
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ЕСли счас вынайти в Украине действенную вакцыну на держ ривни, запатентовать ее и барыжить ею по всему миру, то мы можем стать сверхдержавой. НЕ благодарите за стартап, а ноги в руки и вперед
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мысль так себе. барыжить на таком...не по-людски. Но это чисто ИМХО
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а когда весь мир всего лишь выражает озабоченность за то что кацапы творят на нашей територии: на лугандоне и на крыму, то эта па люцки? ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3756 ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1923
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нет конечно. даже по-скотски. Но я за светлые идеалы и веру в человечность. не нужно уподобляться им и старой совковой поговорке - с волками жить - по волчьи выть. нужно людьми оставаться
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ну не уподобляться же пуйловым бл*дям.
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ню-ню. когда припечет посмотрю какими вы будете людяными гуманистами. каждый сам за себя будет. И 73 % узнают, когда маховик коронавируса достигнет пика, кто такие настоящие мародеры, а не какой-та мифический Порошенко
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уже и мифический? ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3229 Ваш мародер - эпический! ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 493
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вот кстати, я сегодня как раз хотел эту тему здесь затронуть. Может пора топор войны между адептами Зе и Потрошенко зарыть на время? Вирус уйдет и дальше будем мочить друг друга? Хорошая мысль ИМХО. А то помимо короны еще и в ОРДЛО пострелушки каждый день
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>>будем мочить <<
І кого ти "мочиш", кацапе?
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Классический пример поговорки - "Дурень думкой багатіє"
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А "держрівень", знаєш, де в Україні зараз знаходиться? На рівні кишень тих, хто смикає "ЗЕ-шоблу" за ниточки...
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Снова ООН!
Вчера я что-то читал про рекомендации этой организации.
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- Глупые Вы, «хахлы»… Не панимаете, что с Россией жить выгоднее : «русские сваих не брасают…» - это «не для красного словца…» говорится…
- Це як?
- Ну, вот, для примера: Ваше правительство, с падачи «косоглазых», «пиндосов» и «гейропейцев» , карантин объявило, в связи с коронавирусной эпидемией, никуда не выпускают, магазины, рынки кабаки пазакрывали «на шашлыки» ездить нельзя, без масок штрафуют… А наш президент, наоборот, народ уважаить - абъявил выхадные - атдыхай - не хочу…»!!!...
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За спробу ввести в оману міжнародну організацію, додатково ввсести санкції проти засрашки.
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Обязательно нужно вспомнить и проявить обеспокоенность!!!
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Общие фразы. Трамп правильно назвал ООН дорогостоящей и бесполезной организацией, где люди собираются для приятного времяпрепровождения. ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 9752
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