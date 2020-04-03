 ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19

Про це повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна підтримала резолюцію, яка підтверджує міжнародну єдність і визнає центральну роль системи ООН у координації глобальних дій проти поширення COVID-19", - зазначив дипломат.

Він додав, що українська сторона привітала заклик генсека ООН до урядів зосередитися на вирішенні надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я та докласти зусиль для послаблення негативних соціальних та економічних наслідків пандемії.

Ухвалена резолюція, зокрема, підтверджує відданість міжнародній співпраці й центральній ролі ООН у глобальній відповіді на пандемію. У ній підкреслюється необхідність дотримання всіх прав людини, уникнення дискримінації та ксенофобії.

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Документ закликає міжнародну спільноту ділитися інформацією, науковими знаннями й досягненнями задля боротьби з коронавірусом.

Україна заблокувала проєкт резолюції Генасамблеї, внесений Росією, який, зокрема, пропонував скасування міжнародних санкцій, запроваджених за порушення норм міжнародного права і Статуту ООН.

27 березня повідомлялося, що Росія запропонувала Генасамблеї ООН ухвалити так звану "декларацію про солідарність" у боротьбі з коронавірусом, яка зобов'язує країни-члени відмовитися від міжнародних санкцій, якщо вони запроваджені не під егідою Ради Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ввечері 2 квітня Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проєкту резолюції Генасамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", у результаті чого ця резолюція не була ухвалена.