 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Перемогли хворобу за цей час 211 615 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 53 069 летальних випадків, на ранок вчорашнього дня було 47 235.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих перевищила 6053 особи, тільки в Нью-Йорку померли 1562 особи. Кількість осіб, які видужали, досягла 9148, хворих - 245 540.
В Італії за цей час захворіли 115 242 особи. Водночас померли 13 915, вилікувалися 18 278 осіб.
Іспанія повідомляє про 112 065 інфікованих. Серед них 26 743 одужали, 10 348 осіб померли.
Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції. Китай змістився на п'яту позицію.
Так, у Франції померли 5398 осіб, у Німеччині - 1107, у Великій Британії - 2926, в Ірані - 3160, у Нідерландах - 1341, у Бельгії - 1011, у Туреччині - 356.
Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
или я считаю как то не правильно....?
вот по этому аргументу...
COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА
вы на предположениях - я на четких фактах .... умерли - выздоровели..
ну да ладно...
якщо почекаєте - скину Вам кілька посилань
Если из популяции в 1000 человек заболело 300, а умерло из их числа 100 человек, то
смертность от заболевания будет составлять 10 %, а летальность - 33 %.
Если же в другой популяции из 1000 человек заболело 50 человек, а умерло 40, то
смертность будет составлять лишь 4 %, а летальность - 80 %.
В первом случае от заболевания умерло больше людей, но
во втором случае заболевание оказалось более тяжёлым и опасным !
тому що це терорістична "вірусна
нейтронабомба" .
Одной из самых популярных страшилок в 80-е годы прошлого века была нейтронная бомба.
Согласно легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием:
она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем
может присвоить жестокий и циничный агрессор.
Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера» ...
При существующей на текущий момент динамике вируса за пределами Китая
к концу года китайцы будут заселяться в вымершие опустевшие города в Европе и Америке .
КИТАЙЦЫ БУДУТ ЗАСЕЛЯТЬСЯ В вымершие опустевшие ,
но НЕРАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА в Европе и Америке .
со всеми сохранившимися в полной пригодности
производственными площадями и мощностями , имуществом , материальными ценностями ,
курортами , театрами , ресторанами ...
достаточно обратиться к своему личному опыту .
маленькому ребёнку мама и родители поясняют что :
огонь это опасно;
край обрыва это опасно; автомобиль который едет по улице это опасно ; итд ...
исходя из срача , который разводят боты про панику с вирусом ,
десятки миллионов людей на планете
объясняя своим детям , что огонь-обрыв-автомобиль-газ- ... представляет опасность
должны были
нагнать столько истерии и паники
что человечество всем скопом
уже десять раз должно было бы утопиться и сто раз застрелиться
из-за паники и истерики .
любой адекватный
человек понимает , что НЕОБХОДИМО ОСОЗНАВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ вируса ,
и наоборот,
деформация реальности многократно увеличивает угрозу заболевания и смерти !