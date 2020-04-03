EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
  3281  29
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1998) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 квітня в усьому світі зареєстрували 1 016 128 випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 211 615 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 53 069 летальних випадків, на ранок вчорашнього дня було 47 235.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих перевищила 6053 особи, тільки в Нью-Йорку померли 1562 особи. Кількість осіб, які видужали, досягла 9148, хворих - 245 540.

В Італії за цей час захворіли 115 242 особи. Водночас померли 13 915, вилікувалися 18 278 осіб.

Читайте також: На Закарпатті у 23 осіб підтверджено діагноз COVID-19, - ОДА

Іспанія повідомляє про 112 065 інфікованих. Серед них 26 743 одужали, 10 348 осіб померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції. Китай змістився на п'яту позицію.

Так, у Франції померли 5398 осіб, у Німеччині - 1107, у Великій Британії - 2926, в Ірані - 3160, у Нідерландах - 1341, у Бельгії - 1011, у Туреччині - 356.

COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис 01

Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186489
 
 
 Топ коментарі
 
Журналистское расследование о возможном российском происхождении Covid-19.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
 показати весь коментар
 
Так померлі від тубіка нікуди не дінуться.
 показати весь коментар
 
Неправильно, ви рахуєте від тих, хто вилікувався, тобто з 750 000 активних хвороб, ви 150 000 поховали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Журналистское расследование о возможном российском происхождении Covid-19.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
 показати весь коментар
 
 
От туберкулёза за год умирает 1.6 млн. И никаких завываний.
 показати весь коментар
 
 
Так померлі від тубіка нікуди не дінуться.
 показати весь коментар
 
 
не факт, что часть из них не идёт сейчас по статье "корона-вирус"
 показати весь коментар
 
 
Частина йде безумовно, якщо туберкульозний схопив корону, в нього шансів майже немає.
 показати весь коментар
 
 
здесь есть большой простор для "волевых решений". допустим смерть вызвана совокупностью двух факторов А и Б. При этом ни один из них в отдельности не является смертельным. Кого назначим убийцей?
 показати весь коментар
 
Так біда корони в тому що він провокує начебто зупинені хвороби.
 показати весь коментар
 
От туберкулёза можно умереть за несколько дней ? То есть заболел в понедельник - в четверг умер ?
 показати весь коментар
 
я правильно понимаю что смертность 20%....% COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис - Цензор.НЕТ 7631
или я считаю как то не правильно....?
 показати весь коментар
 
 
Неправильно, ви рахуєте від тих, хто вилікувався, тобто з 750 000 активних хвороб, ви 150 000 поховали.
 показати весь коментар
 
 
я считал по чистому результату...
вот по этому аргументу...

COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА
 показати весь коментар
 
Тут справа в тому що одужання від корони забирає більше часу ніж грип, померти можна і на 7-й день, а от для одужання треба в середньому 20. Десь через 10-15 вся ца маса хворих почне масово одужувати, тоді цифри зміняться.
 показати весь коментар
 
не убедили...
вы на предположениях - я на четких фактах .... умерли - выздоровели..
ну да ладно...
 показати весь коментар
 
 
уже прошло достаточно времени, чтоб не манипулировать циферками и рассказывать, что всё прекрасно. Выздороветь можно и за 8 дней тоже. Вот среднестатистические данные по выжившим и не очень.
COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис - Цензор.НЕТ 1817
 показати весь коментар
 
ви розумієте правильно .
якщо почекаєте - скину Вам кілька посилань
 показати весь коментар
 
http://Летальность не является синонимом смертности

Если из популяции в 1000 человек заболело 300, а умерло из их числа 100 человек, то
смертность от заболевания будет составлять 10 %, а летальность - 33 %.

Если же в другой популяции из 1000 человек заболело 50 человек, а умерло 40, то
смертность будет составлять лишь 4 %, а летальность - 80 %.

В первом случае от заболевания умерло больше людей, но
во втором случае заболевание оказалось более тяжёлым и опасным !

 показати весь коментар
 
Скільки в день помирає людей від голоду,наркотиків,спіду,туберкульозу і іншого?
 показати весь коментар
 
Не понятные цифры, заболело - 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. Т.е. хотите сказать, что 1 млн. заразился за 10-15 дней и из них выздоровели только 211,6 тыс. Что с остальными? Выздоравливают? Бред какой то. По сути 1 млн. заболевших должен быть за весь период, а это немало, если учесть что в Китае зараза гуляла еще до нового года и некоторые люди хрен могут выздороветь уже минимум 3-й месяц, ну или наоборот.
 показати весь коментар
 
правильно писать - выявили, а не заболелo.
 показати весь коментар
 
 
коронавірус COVID-19 не є інфекційним захворюванням
тому що це терорістична "вірусна нейтрона бомба" .

Одной из самых популярных страшилок в 80-е годы прошлого века была нейтронная бомба.
Согласно легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием:
она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем
может присвоить жестокий и циничный агрессор.
Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера» ...

При существующей на текущий момент динамике вируса за пределами Китая
к концу года китайцы будут заселяться в вымершие опустевшие города в Европе и Америке .

КИТАЙЦЫ БУДУТ ЗАСЕЛЯТЬСЯ В вымершие опустевшие ,
но НЕРАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА в Европе и Америке .
со всеми сохранившимися в полной пригодности
производственными площадями и мощностями , имуществом , материальными ценностями ,
курортами , театрами , ресторанами ...

 показати весь коментар
 
 
чтобы понять суть деформации которую насаждают, вдабливают в сознание обывателю
достаточно обратиться к своему личному опыту .

маленькому ребёнку мама и родители поясняют что :
огонь это опасно;
край обрыва это опасно; автомобиль который едет по улице это опасно ; итд ...

исходя из срача , который разводят боты про панику с вирусом ,
десятки миллионов людей на планете
объясняя своим детям , что огонь-обрыв-автомобиль-газ- ... представляет опасность
должны были
нагнать столько истерии и паники
что человечество всем скопом
уже десять раз должно было бы утопиться и сто раз застрелиться
из-за паники и истерики .

любой адекватный
человек понимает , что НЕОБХОДИМО ОСОЗНАВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ вируса ,
и наоборот,
деформация реальности многократно увеличивает угрозу заболевания и смерти !

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору