 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 211 615 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 53 069 летальних випадків, на ранок вчорашнього дня було 47 235.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих перевищила 6053 особи, тільки в Нью-Йорку померли 1562 особи. Кількість осіб, які видужали, досягла 9148, хворих - 245 540.

В Італії за цей час захворіли 115 242 особи. Водночас померли 13 915, вилікувалися 18 278 осіб.

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Іспанія повідомляє про 112 065 інфікованих. Серед них 26 743 одужали, 10 348 осіб померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції. Китай змістився на п'яту позицію.

Так, у Франції померли 5398 осіб, у Німеччині - 1107, у Великій Британії - 2926, в Ірані - 3160, у Нідерландах - 1341, у Бельгії - 1011, у Туреччині - 356.

Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.