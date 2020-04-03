 За добу в Китаї виявлено 31 новий випадок зараження коронавірусом, 29 з них - у людей, які прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров’я КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров’я КНР на своєму офіційному сайті.
За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли чотири людини, всі в провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції.
З грудня від коронавірусу в країні померли 3322 особи, зареєстровано 81 620 випадків захворювання, з них 870 ввезених з-за кордону.
За минулу середу було виявлено 60 випадків безсимптомного протікання викликаного коронавірусом захворювання, сім із них "імпортовані".
На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування 1727 осіб, стан 379 хворих оцінюється як важкий.
Водночас понад 76 тис. осіб одужали і покинули медустанови.
На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 1182 випадки захворювання: у Гонконзі - 802 (чотири смертельні випадки), у Макао - 41, на Тайвані - 339 (п'ять випадків смерті).
Твари конченые, добродетели херовы...
Ну, зате зелень тепер зможе виправдати свої ;успіхи; в економіці.
850 000 человека х 4 человека = 3 400 000 человека.
3 400 000 чел.х 3 чел. = 10 200 000 чел.
10 200 000 чел. х 2 чел. = 20 400 000 чел.
ВОПРОСЫ ЕСТЬ? Особенно у ЗеДятлов?