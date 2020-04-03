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 За добу в Китаї виявлено 31 новий випадок зараження коронавірусом, 29 з них - у людей, які прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров’я КНР

На материковій частині Китаю за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок зараження коронавірусом, 29 - у людей, які прибули з-за кордону, два (провінції Ляонін і Гуандун) - всередині країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли чотири людини, всі в провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції.

З грудня від коронавірусу в країні померли 3322 особи, зареєстровано 81 620 випадків захворювання, з них 870 ввезених з-за кордону.

За минулу середу було виявлено 60 випадків безсимптомного протікання викликаного коронавірусом захворювання, сім із них "імпортовані".

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На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування 1727 осіб, стан 379 хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 76 тис. осіб одужали і покинули медустанови.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 1182 випадки захворювання: у Гонконзі - 802 (чотири смертельні випадки), у Макао - 41, на Тайвані - 339 (п'ять випадків смерті).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186488
 
 
 Топ коментарі
 
В першу чергу треба владу ізолювати від народу.Дебіли не мають право жити серед людей.
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Зелена сопля звезла сюди звідусіль всю заразу заради піару.
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А ми десятки тисяч людей завезли і розпустили їх по домах.

Ну, зате зелень тепер зможе виправдати свої ;успіхи; в економіці.
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о чем это говорит ? что все население планеты уже зааражено из 31/29 заразных
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Из-за какого зарубежа? Не из Пуйлостана ли?
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С 28 марта - полный запрет на въезд иностранцам на территорию Китая! Для китайцев въезд в Китай свободный! А теперь подумай сколько китайцев бегут из США , Италии и тд к родственникам домой. У которых возможно есть гражданство других стран или они там работают. Сейчас все китайцы ломанулись учитывая что ситуация в Европе , США ужасная. Вот из-за них постоянно залётные больные. Их отправляют на карантин.
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нулёвко - спецЫалист по размалёвыванию тИжОлой ситуацЫЫ в Европе и США? Почему на Цензоре, а не на рассийскам зомбоящике?
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це говорить про те, що китайські комуняки маніпулюють цифрами...
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Это говорит о том что не...уй было их сюда тянуть....
Твари конченые, добродетели херовы...
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В першу чергу треба владу ізолювати від народу.Дебіли не мають право жити серед людей.
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Пропонуєш не пускати слуг народа в Ізраїль?
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А ми десятки тисяч людей завезли і розпустили їх по домах.

Ну, зате зелень тепер зможе виправдати свої ;успіхи; в економіці.
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И кто бы сомневался. Сколько там писюанист запустил из очагов зараження в Украину? 150 или 170 000? А со сколькими они контактировали? Предположив фантастический вариант. 170 000 человека х 5 человек = 850 000 человек.
850 000 человека х 4 человека = 3 400 000 человека.
3 400 000 чел.х 3 чел. = 10 200 000 чел.
10 200 000 чел. х 2 чел. = 20 400 000 чел.
ВОПРОСЫ ЕСТЬ? Особенно у ЗеДятлов?
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Зелена сопля звезла сюди звідусіль всю заразу заради піару.
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вчера было 1600 по-моему новых, а сегодня только 31. Даже не надо быть вирусологом чтобы понять, что идет какая-то дичайшая манипуляция цифрами.
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***ну вот вы только посмотрите что эти животные продолжаю творить в китае!!!!!читайте..и смотрите!бедные соки и пухнастики котики которых они убивают и жрут скоты...пишу а одной рукой держу своего котика 6 месяцев на груди...он мурчит...такая прелесть тёпленькая.....перед новым годом похоронил британца своего..прожил 17.2 года.умер от сердечной недостаточности....на моих руках...слёзы и воспоминания о нём...как можно их убивать и жрать до меня просто не доходит....вот уже дикари заразы...так ещё и их такие же китайозные соплеменники других национальностей тоже такие же животные а не люди...
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