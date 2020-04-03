 Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Для того, щоб у нас не було італійського або іспанського сценаріїв, нам потрібно посилювати карантин. Іншого шляху просто не існує. В чому будуть полягати ці заходи, які ухвалив уряд і коли ця постанова буде оприлюднена. Вони стосуватимуться обмеження щодо часу пересування людей на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені масові ходіння, перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо з тобою дитина або ти комусь допомагаєш. Це необхідно ввести. Я вважаю, що Італія та Іспанія, де дуже розвинута медицина, зіткнулися з проблемою, з якою не стикалися. Я вважаю, що вони інколи зволікали з введенням таких заходів. Я сподіваюсь, що Україна встигла з такими заходами", — зазначив він.
Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.
угроза здоровью и жизни есть всегда. разумные люди разумно взвешивают риски. Вы лично сколько готовы сидеть без денег под домашним арестом, ради...? а ради чего, собссно?
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Вы лично сколько готовы сидеть без денег под домашним арестом, ради...? а ради чего, собссно?))) . Ради жизни , и даже не столько своей , сколько своих близких . Этого достаточно ? .
Це взагаді що за єресь)?
теперь нельзя пребывать в средствах защиты, дети должны передвигаться исключительно сами.
Ах, да - И еще никому нельзя помогать...
Зеленая логика - она такая зеленая
Із серії "Здєсь можно нєплохо прібарахлітся"
Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой
"Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса...."
Источник: https://censor.net.ua/n3186486
1. Нельзя ходить по двое РЯДОМ
Расстояние должно быть не менее 2 метров
Так сейчас делают в Италии и других странах
2. В авто можно ехать двоим , но СИДЕТЬ НАДО ПО ДИАГОНАЛЕ , то есть соблюдать дальнее растояние
3. Пейте люди самогон более 65 градусов
Вот сказали , что во время эпидемии необходимо держать дистанцию 2 метра.
Ширина кровати 1,8 метра
Жена отказывается спать на полу ,
Что делать ?