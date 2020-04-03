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 Суспільство, Здоров'я
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 Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов

Уряд підготував нові обмеження в пересуванні людей під час загальнонаціонального карантину через коронавірус, щоб уникнути поширення хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Для того, щоб у нас не було італійського або іспанського сценаріїв, нам потрібно посилювати карантин. Іншого шляху просто не існує. В чому будуть полягати ці заходи, які ухвалив уряд і коли ця постанова буде оприлюднена. Вони стосуватимуться обмеження щодо часу пересування людей на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені масові ходіння, перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо з тобою дитина або ти комусь допомагаєш. Це необхідно ввести. Я вважаю, що Італія та Іспанія, де дуже розвинута медицина, зіткнулися з проблемою, з якою не стикалися. Я вважаю, що вони інколи зволікали з введенням таких заходів. Я сподіваюсь, що Україна встигла з такими заходами", — зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186486
 
 
 Топ коментарі
 
Где вы раньше были, когда тысячами турЫстов-разносчиков этой заразы сюда завозили обратно под честное слово самоизолироваться Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 8279
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запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь

Це взагаді що за єресь)?
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для тебя что важней конституция или жизнь? Подумай хорошо над этим
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Ты тупо манипулируешь в холопско-паникёрском стиле. Думаешь, мало людей умрёт от идиотского карантина без эпидемии? Или ты считаешь, что высшая мудрость и трусость - это одно и то же? А, Глебушка?
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Нужно . Когда есть угроза здоровью и жизни человека , тут не до громадянских прав . Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 9944 .Права подождут до лучших времён . Сказано - карантин , значит карантин .
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тот кто.... не получает ни здоровья ни свободы...
угроза здоровью и жизни есть всегда. разумные люди разумно взвешивают риски. Вы лично сколько готовы сидеть без денег под домашним арестом, ради...? а ради чего, собссно?
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Меня всегда забавляют людишки которые считают себя умней учёных и медиков столкнувшихся РЕАЛЬНО с проблемой , и пытающихся её решить . Вот они говорят что -нужен строгий карантин , просят , умоляют , показывают на примере других стран , к чему приводит пох.изм ,, и тут вылезают на цензоре чуваки , которые считают себя умней их , и начинают спрашивать - а пачаму низзя гулять на улице, начинают впаривать какую то туфту о громодянськых правах , Конситуции и прочее . Я в шоке !!
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Вы лично сколько готовы сидеть без денег под домашним арестом, ради...? а ради чего, собссно?))) Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 5923 . Ради жизни , и даже не столько своей , сколько своих близких . Этого достаточно ? Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 7253 .
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А у нас даже по ОРВИ такая картинка получается Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 5938
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запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь

Це взагаді що за єресь)?
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А что собственно Вам не понятно???
теперь нельзя пребывать в средствах защиты, дети должны передвигаться исключительно сами.
Ах, да - И еще никому нельзя помогать...

Зеленая логика - она такая зеленая Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8560
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Ещё один "спаситель" от гриппа. Тубик, рак, гепатиты ABC, СПИД, инфакркты-инсульты - всё пох. Вот грипп-это ...лядь, болезнь!!!
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Где вы раньше были, когда тысячами турЫстов-разносчиков этой заразы сюда завозили обратно под честное слово самоизолироваться
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Болячки болячками,а обід-за розкладом.
Із серії "Здєсь можно нєплохо прібарахлітся"
Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой

"Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса...."
Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 253
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Я так понял, что всем оставшимся без работы можно подыхать? За что лекарство от других болезней покупать? Главное спасем от коронавируса, ...лять!!!
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Любимейший приём всех мухлевал... Есть большое количество стратегий. Чтоб пропихнуть самую скотскую степашка просто тупо заявляет "Другого пути просто не существует". Ты просто наглое брехло, которому насрать на всё кроме своего места у корыта. Ты не степашка ты Хрюша. Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 2664
Источник: https://censor.net.ua/n3186486
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Ізолювати треба хворих,та їх лікувати.Якщо влада бажає висіти на гиляках,нехай спробує протидіяти народу. Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8090
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Замість того щоб зараз глибоко всратись за свої шкури, краще б за 2 місяці готувались.
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Ну що,треба вже міняти міністра МОЗ.Досить бидло, накеровалось.
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Ага,давай.До конца месяца о вас можна будет забыть .Вы ж такие же вирусологи как и экономисты,таможенники,доктора,транспортники.Вы ж е просто кретины,которые очень любят воровать государственные деньги.
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ЗЕля пропхнув чергового дебіла. Скажи мені , хто твої друзі, і скажу хто ти.(с)
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дык... научно доказано, что нужно просто перестать дышать...
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И паралельно завозите ещё гастеров и турыстов, и померяв им температурку распускайте по домам, как вы ЗЕбильный скот любите делать...А потом визжите про карантин и вирусы по Г+Г..
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Италия живет в условиях жесткого карантина с 10 марта. Т.е прошло 22 дня с момента жесткого карантина. Кол- во новых выявленных заболевших не падает, кол-во умерших каждый день 700-800. Что то не складывается картина.
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Просто Степанов слышал звон , да не знает откуда он
1. Нельзя ходить по двое РЯДОМ
Расстояние должно быть не менее 2 метров
Так сейчас делают в Италии и других странах
2. В авто можно ехать двоим , но СИДЕТЬ НАДО ПО ДИАГОНАЛЕ , то есть соблюдать дальнее растояние
3. Пейте люди самогон более 65 градусов
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😀😀😀

Вот сказали , что во время эпидемии необходимо держать дистанцию 2 метра.
Ширина кровати 1,8 метра
Жена отказывается спать на полу ,
Что делать ?
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Цей дебіл в 2019 році задержував виплату добавок пенсій пенсонерам на Одещіні.Деякі пенсіонери недождалися виплат.Невже ця гидота буде думати за людей?На гиляку мерзоту.
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