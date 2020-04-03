 У Чернівецькій області 28 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 171 випадок інфікування, - голова ОДА Осачук

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей після 55 років.
Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 171 особу.
У місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 і 134 хворих - у районах області.
У кого есть кредиты - не спешите отдавать, у Вас скоро появится возможность кинуть банк... #COVID19 Вам в этом поможет.... Аминь!
Испания: 7,947 , Германия: 6,813 , Италия: 4668, Великобритания: 4 244 , Турция: 2456 , Франция: 2116 , Бельгия: 1384 , Швейцария: 1128 , Нидерланды: 1,083....
Кто-то с Вас еще верит нашим подсчетам заболевших в Украине !?
Я б мамі сказала, їй треба імунітет підвищити теж.
Дякую.
А Кацахол мені був сказав теж полоскати горло водою з йодом (кілька крапель).
Коли восени минулого року приїхала, то простудилася.
Допомагає теж.
Не хворійте !
Напишу все мамі, вона подзвонить знайомим - дістане.
І той амізон купить.
Я завжди за такі речі, а не таблетки.
Як добре, що отак спілкуємося, то хоч взнати можна стільки нового і цікавого.
Та ще й корисного.
Від цієї картинки одразу згадав "Кайдашеву сім'ю" - оцей доволі довгий епізод, коли до старого Кайдаша прийшла вивірка. Там delirium tremens в усіх подробицях.
Знайшов тут ось таке. Цікава тема... навіть з ухилом в містику:
...примерно то же самое видели и видят миллионы алкоголиков, больных белой горячкой. Ошибается Набоков в одном: он называет эти «глюки» традиционно русскими, хотя чертей видят алкоголики не только России, и не только Беларуси, Украины и других славянских стран, но и везде в Европе, Америке, Африке, Азии.
Западноевропейские гравюры средневековья изображают чертей, донимающих пьяниц. Это те же черти, что на рисунках современных больных белой горячкой и в клиниках России, и в клиниках США, и в клиниках Китая. Больному белой горячкой в подавляющем большинстве случаев являются черти. Это закон, это факт. И этот факт до сих пор наука никак не объясняла. Чёрт - существо фольклорное. И попало оно в фольклор (и в представления об аде) именно из галлюцинаций алкоголиков.
Во всех галлюцинациях чёрт одинаков (как функционирующий организм) и представляет собой помесь человека и козла. Странно, но медиков в клиниках не удивляет схожесть чертей в этих галлюцинациях. В СССР давали такое тому объяснение: мол, все читали Пушкина и видели иллюстрации к его сказке о Балде, отсюда у каждого алкоголика и появляется образ чёрта. На самом деле далеко не всякий алкоголик читал сказки Пушкина (в которых, замечу, про алкоголизм ничего не сказано), и уж вовсе нелепо такое предположение по отношению к алкоголикам XIX века, основная масса которых за свою жизнь вообще ни одной книги не видела.
Среди ученых было и мнение, что появление чертей как главных персонажей галлюцинаций алкоголиков объясняется специфическим разрушающим влиянием алкоголизма на мозг. Наркоманы не видят чертей, им приходят «глюки» более масштабные. А в этом случае, как считали некоторые ученые, черти становились особой реакцией мозга на излишек алкоголя.
Это мнение кажется поверхностным, слишком общим. Опьянение вызывает не сам алкоголь, а его соединения, разные для разных алкогольных напитков. Алкогольное опьянение имеет совершенно разный характер при употреблении коньяка, водки, вина, пива, самогона и прочего. Все эти напитки имеют разную химическую формулу, отсюда и разное воздействие. Но черти являются всем: и тем, кто пьёт коньяк, и тем, кто пьёт самогон. Но больше смущает другое. Медики упустили или не придали значения главному различию между галлюцинациями наркоманов (ЛСД) и чертями больных белой горячкой. У первых галлюцинации, по сути, сон сознания, они отключаются от реальности; этот сон, как и любой сон, индивидуален, у каждого свой и всегда новый. Они засыпают и спят. А вот у больных белой горячкой нет отрыва от реальности, они в полном сознании.
Но всегда и постоянно у каждого в реальность вклиниваются черти. Набоков, судя по его рассказу, писал свои вещи, смахивая со стола чертей. Но всё остальное было абсолютно нормально, реально. По сути, белая горячка - это только одно: появление в быту чертей, которых, кроме алкоголика, не видит никто. Это загадка, нерешённая загадка. Наука тут молчит, так как сказать пока ничего не может, только собирает факты, хотя это специалистам страшно интересно, мне об этом они и говорили. Но вот в прессе, в обществе эта загадка никого не интересует. Слишком уж мерзки алкоголики, чтобы непредвзято изучать их галлюцинации. Поэтому для общества и для той его части, которая интересуется паранормальными феноменами, этой загадки как бы не существует. То есть тут некое табу.
Один на один алкоголиков с чертями оставляет и то обстоятельство, что они одиноки в своих видениях. Никто, кроме них, этих чертей не видит.
Погуглив - виявляється, не єдине спостереження... Деякі езотерики припускають, що деліріум тременс супроводжується змінами у діяльності моску, внаслідок якого люди починають бачити парфумів.
"Давно уже многие эзотерики и исследователи паранормальных явлений считают, что белая горячка это понижение частот вибраций, в результате чего можно наблюдать сущностей тонкого мира из нижних уровней. Это примерно то же самое, что делают некоторые практики, т.е. целенаправленно понижают вибрации. Вот только они готовы к этому, а алкоголики в состоянии делирия - нет!
Один раз в жизни побывал я на Чукотке и уже несколько лет вспоминаю те удивительные края. Если отдалиться от поселка километров на 50 в тундру - такое впечатление, что ты попал, может быть, на 200, а может, на 1200 лет назад.
В стойбище, куда я попал, царил переполох. С одним из охотников-русских приключилась, как я понимаю, белая горячка. Этот человек лежал связанный, кричал и бился в судорогах. Зрелище страшное.
Уж не знаю как, но из другого стойбища приглашен был шаман. Он приехал при мне. Нормальный человек, ничем, на мой взгляд, от других чукчей не отличающийся. Его встретили подчеркнуто почтительно, а на "камлание" (т.е. на сам процесс колдовства) собрались все в большой чум. Позвали и меня.
Шаман бил в бубен и пел (или, скорее, говорил нараспев что-то). Впечатление чего-то сверхъестественного это никак не производило. Но больной (его тоже перенесли в этот большой чум) успокаивался на глазах и к концу "камлания" уже просто спал.
Потом мы пили чай, и я спросил шамана, вылечил ли он этого человека. Шаман ответил, что от пьянства вылечить трудно, а он в данном случае просто "отогнал зверей" (говорил он на ломаном русском, передать это очень трудно).
Я спросил, что это за звери. Ответ меня поразил. Есть такие звери, говорил мне шаман, которые приходят к тем, кто от водки заболел. Просто так их увидеть нельзя. Их видят только больные и шаманы. Звери эти пугают и мучают больных. Вот их-то он и отогнал.
Что это за звери? Шаман сначала не хотел, но потом все-таки описал их: длинная живая веревка, которая ползет без ног, маленький зверь с длинным тонким хвостом и очень острыми зубами, ужасно злой, и человек с хвостом, как у волка, и рожками, как у молодого теленка-оленя, человек маленького роста.
В этих описаниях нетрудно было узнать змею и крысу. Ни та, ни другая на Чукотке не живут. Ну и черта, конечно… Чукча в белой горячке видит те же "глюки", что и европеец. С той лишь разницей, что в реальной жизни он их не мог видеть. (Кстати, черт отсутствует в чукотской мифологии.)
Однако же они к нему приходят. Откуда? Этого шаман объяснить не мог. Как мне показалось, он и в городе-то никогда не был…"
Аж поки їх не "приручили" ніштяками цивілізації. А потім - споїли горілкою. Зі статті на лурці:
...чукчи - довольно суровый народ с ахрененно богатой воинской историей, оригинальными боевыми разработками и стрёмными боевыми эпосами. Ещё в дорусскую эпоху они умудрились вконец запугать окружавшие их народы, куда более мирные и спокойные - почти как чеченцы на Кавказе, - и остальные боялись их как огня. Чего только стоит название чукчей в старых русских документах: "свирепые чюкчи". Именно чукотский беспредел привёл к тому, что коряки, ительмены и юкагиры с радостью и облегчением приняли русское подданство и ходили вместе с русскими в походы на чукчей.
Алсо, чукчи масштабно воевали с… эскимосами через Берингов Пролив. Каждую зиму они садились на собачьи упряжки и отправлялись по льду с визитом вежливости в Аляску, а летом, когда льды таяли, к ним в гости приплывали эскимосы на каяках. И те и другие создали весьма оригинальные крылатые доспехи. Доставляет, что оные в основном использовали в перестрелках из луков, а когда стрелы кончались и воины шли врукопашную, громоздкий доспех нередко скидывали, а в лёгкий мороз - и толстую меховую одежду, дабы не стеснять движений. Алсо, считалось нормой, будучи в полном доспехе, с места перепрыгнуть с копьём в руке через упряжку. Кроме того, тру-чукотский воин был обязан уметь догнать оленя (спойлер: отличная дыхалка позволяла догнать рогатого, когда тот выдыхался после быстрого бега).
Покорение чукотских племён царской Россией вылилось в полноценную войну наподобие Кавказской, которая длилась 150 лет с переменным успехом. Причём собственно войну чукчи практически выиграли. В 1765 году имперский Сенат постановил ликвидировать военный форпост в Анадыре, ибо война с чукчами "бесполезна и народу тягостна". Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России. Воспользовавшись этим, чукчи перешли в контрнаступление и отхватили немало земельки у соседей-коллаборационистов - коряков и юкагиров.
Колонизация и приведение гордых чукчей к российскому подданству завершились только при Екатерине II мирным путем: чукотской илите раздали сотни
нефтижелеза, а самих тундросамураев приучили к потреблению Огненной Воды. Организм аборигенов оказался уязвим для расово верного российского пойла, и только благодаря циррозам с неврозами операция принуждения к миру увенчалась успехом.
Вообще воинский дух чукчей внушает уважение и напоминает одновременно викингов, самураев и маори:
Первые русские путешественники отмечали, что в бой чукчи шли под грохот бубнов, на которые была натянута человеческая кожа.
После победы над врагом чукчи татуировали свое тело. Как правило, победитель татуировал точку на задней стороне правого запястья. У опытных воинов такие точки сливались в одну сплошную линию, идущую от запястья по направлению к локтю.
Чукотские женщины носили нож, которым в случае победы врага убивали своих детей, а потом и себя. Отсюда ясна и многочисленность данного народа.
Метод воспитания детей был основан на внезапной атаке. К ребёнку подкрадывались и обжигали его острым раскаленным предметом. В результате юный чукча от малейшего шороха или прикосновения отскакивал в сторону. Заканчивалось обучение тем, что отец отправлял сына с каким-нибудь заданием, а сам крался следом. Выждав удобный момент, он выпускал из лука стрелу, целясь в сына. Выдержавший экзамен оставался в живых, вовремя отпрыгнув в сторону. Проваливший - падал замертво (да, это СПАРТААА!).
Если ребенок после наказания долго плакал, то считалось, что он плохо воспитан. Кодекс чести требовал от чукчи встречать боль, голод, смерть и прочие невзгоды смехом.
Любимой игрушкой чукотских детей был лук, а высшей оценкой мастерства лучника - выстрел стрелы, расщепляющий воткнутый в землю прут.
Суровые законы жизни на Крайнем Севере выработали у чукчей презрение к смерти. Побежденный в поединке не просил пощады, а просил смерти. Выработалась формула - равнодушное обращение к противнику с просьбой о смерти: «Что ж, если я стал для тебя диким оленем, торопись!» - то есть убей. Самоубийство было в порядке вещей, даже, например, от досады за продешевлённую сделку.
Отряд корякских воинов численностью в 50 человек не решался оказать сопротивление чукчам, если у тех в отряде было 20 бойцов.
Ви ж працюєте з дому.
Маєте бути very busy.
Нема коли пити.
Пам'ятаю, році у 2011 був у мене досить довгий період роботи з дому (щось подібне до нинішньої самоізоляції) - і якраз збіглося із курінням канабісу практично ЩОВЕЧОРА. Через певний час помітив, що вночі починався якийсь сюр - тобто до нашої реальності "присусідилося" ще декілька вимірів, така собі "доповнена реальність", яку я міг спостерігати шляхом онейроїдних галюцинацій (приблизно як "внутрішнім зором"). А також ще й чути, якщо прислухався. Будинок перетворився на щось складне і з хитрою структурою. І мешканці... Можна було за мотивами знімати містику або жахи )))
Потім зрозумів, що канабіс + перевтома - не дуже й добре... перестав курити - все прийшло до норми )))
и тебе
P.S. так уж и быть, кацапчик, тебе тоже здоровья железного. Вам пукля на месяц карантин продлил, смотри не спейся!
"Киевская область в условиях пандемии рискует обеднеть на медицинские кадры. Из-за низкой зарплаты, огромные нагрузки и риск заболеть коронавирусом из больниц начали увольняться врачи и младший персонал. Чтобы как-то уравновесить тревожную тенденцию, местная власть обещает работникам здравоохранения премии и дополнительное финансирование. Пока баланс удается сохранять, но угроза массовых увольнений остается", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 апреля 2020 года, по данным Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации, в области насчитывается 30410 медицинских работников. Из них врачей - 5741, в том числе 268 анестезиологов, 643 семейных врачей, 5 эпидемиологов, 7 бактериологов и 83 инфекционисты.
Однако ситуация в отдельных районах разная. Для примера, в Киево-Святошинском районе уверяют, что сдерживают ситуацию.
"Согласно информации от руководства ЦРБ и учреждений оказания первичной медицинской помощи, никаких увольнений и массовых отпусков из-за эпидемии коронавируса среди медицинских работников в Киево-Святошинском районе не было. Что касается поощрений для медиков, то в Киево-Святошинском районе действует Программа "Местных стимулов для медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", которая дает возможность избежать оттока кадров в медицинских учреждениях района. Согласно Программе, медики из местного бюджета ежемесячно получают премию, размер которой составляет 140% от должностных окладов без учета всех надбавок к ним", - говорит председатель Киево-Святошинского райсовета Дмитрий Гусятинський.
В некоторых районах медики все же начали писать заявления на увольнение, в других пока удается сдерживать ситуацию, но через низкие зарплаты и недостаточное количество средств защиты, представители самоуправления не исключают, что специалисты начнут уходить.
А вот в Васильковском районе медицинские работники массово писали заявления на увольнения, поскольку не хотели рисковать жизнью.
К главному врачу центральной больницы поступают заявления на увольнение от работников - врачей, медсестер, санитарок. Их нельзя осуждать, мы понимаем, что зарплата маленькая, не каждый готов рисковать. Некоторые семьи настаивают на увольнении. Особенно те, кто в высокой группе риска. Я думаю, такая проблема актуальна для всей Украины. Но стараемся уговаривать не увольняться, искать средства для надбавки. Надеемся, что все будет хорошо. Пока речь не идет о сотнях таких случаев, но десятки - так. Некоторым на период сложной ситуации предоставляем отпуска. Но в больнице есть "костяк" персонала, которые сказали, что до последнего будут стоять и лечить пациентов. Мы общаемся, контролируем ситуацию", - говорит председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович.
https://112.ua/zdorovie/v-kievskoy-oblasti-iz-za-koronavirusa-uvolnyayutsya-vrachi-smi-531620.html
Коронавирус в Украине: чем лечить и где взять лекарства
Сьогодні о 03:02•Подробности
В четверг, 2 апреля, в Минздраве приняли единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине.
Протокол прописывает стандарт лечения, который был разработан с учетом опыта других стран. которые уже достигли результатов по борьбе с инфекцией.
Также в протоколе прописан алгоритм действия врачей и список препаратов, которые могут быть применены при лечении коронавируса.
Так, при госпитализации пациенту делают:
ЭКГ,
анализ мочи,
анализ крови,
измеряют уровень глюкозы в крови.
В зависимости от противопоказаний и течения болезни взрослым назначают такие лекарства и их комбинации:
Гидроксихлорохин (противомалярийный препарат),
Хлорохин (противомалярийный препарат),
Лопинавир (используется против ВИЧ-инфекций),
Ритонавир (лекарство для лечения ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита С),
Ремдесивир (новый противовирусный препарат),
Тоцилизумаб (иммунодепрессант, препарат от артрита).
Для детей такой список возможных препаратов:
Гидроксихлорохин,
Хлорохин,
Лопинавир,
Ритонавир,
Осельтамивир.
Также могут использоваться антибиотики, антигрибковые препараты в случае необходимости.
Есть ли лекарства в аптеках и сколько они стоят:
Цены на препараты кусаются. Например, "Тамифлю" в среднем стоит от 560 до 800 грн за упаковку в 10 капсул.
Препараты, содержащие Лопинавир, Ритонавир - в среднем от 1780 до 3000 грн за 60 капсул в зависимости от торговой марки.
Препараты с действующим веществом Тоцилизумаб обойдутся в среднем до 6000 грн.
Лекарства с действующим веществом Гидроксихлорохин стоили около 500-600 грн.
Однако сейчас их практически не найти в аптеках и на сайтах по продаже лекарств. На это же жалуются и на странице МОЗ в Facebook под постом о протоколе лечения.
Украинцы задаются вопросом, где искать эти лекарства, в случае Covid-19.
В Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса, но по факту людям приходится платить. Нужно вносить "благотворительный взнос", закупать за свои деньги списки лекарств и прочее. Цифры могут быть разные - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в сутки.
Сдается мне, что постарались спекулянты.барыги, одним словом. Мрази, наживающиеся на людском несчастье. не дай Бог заболеешь, и тут же кто-то участливо сообщает, что знает как и где приобрести лекарство по цене в разы дороже.