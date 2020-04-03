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 Політика України
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 Україна заблокувала в ООН маніпулятивну резолюцію Росії щодо COVID-19, яка пропонувала скасувати санкції, - Кислиця

Україна заблокувала в ООН проєкт російської резолюції, який під виглядом "декларації про солідарність" у протидії COVID-19 містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН, який під виглядом боротьби з новим коронавірусом відкривав вікно можливостей для політичних маніпуляцій, зокрема, скасування санкцій", - зазначив український дипломат.

У цьому зв'язку, він навів низку ґрунтовних причин, чому російська ініціатива виходила за рамки міжнародних норм, тож не могла бути затверджена Генасамблеєю ООН.

"По-перше, зняття торговельних бар’єрів та заходів економічного захисту має обговорюватися в спеціалізованій установі ООН – Світовій організації торгівлі, а не на полях Генасамблеї", - зауважив Кислиця.

По-друге, за його словами, запропонований росіянами пункт про скасування санкцій "руйнує логіку відповідальності за грубі порушення Статуту ООН", а також інших норм міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш закликав зняти санкції з Росії та інших злочинних режимів

"Експлуатувати горе мільйонів людей, щоб отримати власний зиск і добитися скасування санкцій – це і є прикладом політичної маніпуляції. У Кремлі прекрасно розуміють, що міжнародні санкції не зачіпають гуманітарної допомоги, необхідної для протидії COVID-19", - наголосив український постпред.

Він підкреслив, що Україна всіляко підтримує відкриття гуманітарних коридорів для надання допомоги у місцях, де вона найбільш потрібна.

По-третє, Кислиця назвав ініціативу Росії класичним прикладом пропагандистського прикриття власної агресивної зовнішньої політики: "З одного боку, росіяни на весь світ заявляють, що турбуються про допомогу іншим державам у часи пандемії, а з другого - блокують транзит гуманітарного вантажу для України на своїй території. До того ж вони закривають окуповані території на Донбасі для міжнародних спостерігачів і гуманітарної допомоги, не реагують за загрози зараження українських політичних в'язнів у тюрмах у тимчасово окупованому Криму або на території Російської Федерації".

По-четверте, Україна виходить із того, що послаблення або скасування санкцій має відбуватися не коштом боротьби з пандемією, а "шляхом припинення агресором порушень міжнародного права та притягнення його до відповідальності".

Також читайте: Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Як зауважив дипломат, маніпулятивний російський текст підриває зусилля генерального секретаря та широкого кола держав-членів ООН, які прагнуть реальної солідарності в боротьбі проти COVID-19.

Кислиця нагадав, що Україна приєдналася як основний співавтор до проєкту універсальної резолюції, внесеної Сінгапуром, Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном, Індонезією та Ганою, яку підтримали вже 187 держав. "Така широка підтримка і є справжнім прикладом глобальної солідарності", - зазначив він.

Постійний представник України при ООН зазначив, що слоганами та політичними деклараціями вірусу не здолати: "Потрібні реальні дії без прихованих планів особистої вигоди".

Дипломат також наголосив, що Україна почала привертати увагу іноземних партнерів в ООН до російських авантюр одразу, тільки-но в Москві завели розмову про необхідність скасування міжнародних санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186482
 
   
 Топ коментарі
 
Миду- респект, Кислице -уважуха.. Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица - Цензор.НЕТ 6961
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Слава Богу хоть одна инстанция в нашей стране ещё успешно работает...! РЕСПЕКТ!!!!
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Біле сонце пустелі, де заважають санкції.
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порохоботским зрадогонам - щелчок по носу.
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как раз порохоботы, в силу своей большей адекватности и сообразительности, в отличие от зебилов, умеют отличать и правильно оценивать где защита государственных интересов (от кого бы она ни исходила, даже от политических оппонентов), а где откровенный слив в интересах росии или коломойского
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склонность к фейкалометанию в Зеленского заменяет в них и патриотизм и понимание государственных интересов, и аналитические способности, да и просто человеческий облик порой - судя по поведению на Цензоре.
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какие фейки метают в зєлєнского? зачем в него метать фейки, если он и так эталон невежества, безкультурия, жлобства, малороства? фейки были в отношении Порошенко - алкоголик, обогатился в 82 раза, панамские офшоры, липецкая фабрика, убитый брат, роттердам+, свинарчуки и прочая чушь собачья. фейк на фейке и фейком погоняет, сплошные манипуляции
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Не согласен, но пережевывать в 100500-й раз нет смысла. Конкретно в вашем посте, на который я ответил, был порохоботский фейк про Коломойского. Для меня это - конец дискуссии.
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Все твои,,факты,,из кацапского телевизора действительно давно обсосаны и разобраны на атомы. Но тупой бот все продолжает их толкоть внадежде,что в Украине такое же тупое стадо,как у тебя на россии.
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Кацап, ПНАХ. Тут бояри не наливають
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жри свою бояру, прокси-нулёвочко, и не кацапь.
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О-го, як тебе. А то не бояра, то напевно шеф з тобою поділився...
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Ты уже из дома де*мо мечешь,удаленно? Или все в офисе под фсб?
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хоч би ДБР в цих діях криміналу не запідозрила...
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От, от. Але тут таке, яку команду "незалежній" Венедіктовій дадуть, так і ДБР поступить.
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Слава Богу хоть одна инстанция в нашей стране ещё успешно работает...! РЕСПЕКТ!!!!
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До того часу поки рашка є путєноландією з путєномікою, вона буде під санкціями. Чим раніше вони це зрозуміють, тим легше їм буде жити.
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Теперь Кислицу снимут. Обидел ***** - хозяина ваЗЕлина и ермака.
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Отменить санкции на время эпидемии? Значит на это же самое время "вернуть" Крым.
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наш принцип простой: "Не можем убить, давим санкционной пятой!!!"
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Слово порохобот стало синонимом патриот.
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петьриот-зрадофил и фейкалометатель.
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Что же ты такой тугой,запоребриковый? Поезд уже ушел,а ты все питаешь надежду,что он вот вот придет.
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Якщо в ООН працюють справжні дипломати, то права України там будуть захищати. Але скоро будуть працювати лише знайомі по 95 кварталу і все може змінитися.
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Война - это путь обмана.
Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно... Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота...
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Це вже було зроблено перед виборами. Тепер відкривають ворота.
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Я тебя понял, без ненаглядного Пети пускай все сгорит и сгинет.
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Если кто и работает нормально среди команды Нелоха - то это кадры пАпередников.
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Якщо у росії є бажання зняти санкції, то можливо вони дієві?
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Оказывается путен в Америку маски отправил не просто так а за бабло,а трубили что помощь)
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ну американцы не дураки возьми они их бесплатно (что путину очень хотелось) это бы выглядело как политическая взятка а так купили у дурачка (у них же в россии этого добра хоть завались) до сих пор не могу понять зачем он это сделал - санкции все равно не снимут как бы трамп этого не хотел сделать для своего кореша
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Путин Трампу не кореш , зеленое ты безмозглое существо . С таким же успехом корешом можно назвать Ким Чен Ира или Сын Дзи Пиня .

..
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половина груза только оплачена и то по инициативе американцев. остальная половина - российские гум. организации оплачивали
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Це вам таке у методичці таке написали? Не дивуюсь... Всі "российские гум. организации" сидять піл чулим керівництвом Луб"янки... І гроші звідти ідуть... Це все одно, щоб я в магазині половину грошей за товар віддав тими, що дала дружина, а другу половину - з "заначки"...
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Уважаемый! У вас эмоции , а не разум включены. В таком состоянии люди не видят дальше собственного носа
1) нет, не мифическая методичка - это я прочитал в прессе. гуглится на раз-два
2) Оплата даже половины груза американцами - уже ставит под сомнение "великую гумпомощь Путина". У вас же возник такой вопрос, верно?
3) Эта оплата помогает американцам сохранить лицо для себя.
4) Эта оплата - серп по яйцам ватным победобесным патриотам. Потому что ***** маски и ИВЛ, острая нехватка которых в РФ (дада, там с масками просто (__О__), как и с качественным ИВЛ), оказывается не просто подарены (как любят гордиться вата - с себя долой рубаху -ближнему помогу, ну и пусть с голой жопой!), а тупо проданы!
Я, кстати, в одной из тем на парашатудей вкинул это, так там разрыв и полыхание кацапских пердаков можно было без телескопа Хаббла за орбитой Плутона наблюдать
Так что, будте благоразумнее и смотрите, как говорил горби - ШИРШЕ
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"Не"уважаемый", я смотрю, как умею и понимаю... Но не "ШИРШЕ", и даже не "ШИРЕЕ"... "Пресса" у тебя какая? Лубянкой купленная или пользующаяся Лубянкой подброшенной информацией? "Юноша", ты знаешь студенческую поговорку - "Первые два года ты "работаешь на "зачётку", а последующие - "зачётка" работает на тебя...". Ты уже так "зарапортовался" и "авторитет наработал" определённый, что, если-бы" ты начал критиковать "москалей" круче, чем Фарион, тебе уже никто не поверит...
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Это ты меня изобразил, после прочтения твоего бреда? Согласен...
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А ти тут що робиш, "І КА"? Я ж до тебе не звертався, і твого ніку не згадував... Чи - "Чує кішка, чє сало з"їла..."? "Брата по цеху" прибіг прикривать? Ну, давай, "старайся"...
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При цього проект постанови був у Генасамблеї ООН, а не в Радбезі. Читай уважно.
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а он разницы не понимает - но написать что то надо
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Якщо треба звинувачувати когось у брехні, то необхідно досконало вивчити всі обставини. У данному випадку резолюція Генасамблеї ООН не зняла би санкції, але могла бути обговорена і могла би дати поштовх для зняття цих санкцій з росії. Чому так? Бо є країни, які голосують формально і за особисті поступки проголосують на користь росії.
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Через карантин на тлі пандемії коронавірусу повітря над Китаєм, Індією та Європою стало значно чистішим.

Також Озоновий шар Землі над Антарктидою швидко відновлюється, - про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature.
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Как зеленский ещё не заменил Кислицу на какого-то типа ермака, просто удивительно.
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Кстати, генсек ООН ранее тоже призывал к отмене санкций для помощи в борьбе с коронавирусом.
Вот же Гуттериш кацапо-кремлядская мразь! Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица - Цензор.НЕТ 8589
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Санкції росія отримала в першу чергу за анексію Криму. Як тепер Крим стає чемоданом без ручки

АВТО
«Керченський міст перетворюється у «дорогу смерті» - Віталій Портников
Вчора 2 квітня о 23:49•Радіо Свобода

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

«Дорога смерті» в Крим

Те, що жителі окупованого Криму - як і жителі курортних міст сусідньої Росії - можуть стати жертвами політики Кремля, стало зрозуміло відразу ж після телевізійного звернення російського президента, який оголосив у власній країні не карантин, як у більшості країн світу, а «довгі вихідні». І в цьому відразу ж позначився знаменитий путінський підхід до реальності.

Тому що є країни, які запроваджують для своїх громадян суворий карантин і вимагають під загрозою покарання, щоб жителі сиділи вдома. А є країни, які обмежуються лише невеликими заходами, але зберігають робочий ритм. Володимир Путін, схоже, один із дуже небагатьох авторитарних правителів ********* світу, який вирішив підмінити карантин святом. І зараз уже регіональним керівникам, які опинилися ближче до реальності і бояться спалахів епідемії, доводиться власними зусиллями виправляти помилки російського президента.

Керченський міст перетворюється для кримчан у своєрідну «дорогу смерті». Путін сприяє тому, щоб росіяни поширювали заразу на чужій землі

Але при цьому тисячі росіян вирішили використовувати «довгі вихідні» повним ходом - якщо вже не можна дістатися на Балі або Пхукет. А жителі Ялти, Судака або Сімферополя стали заручниками такого божевілля. Адже внутрішнє авіасполучення в Росії триває. А польоти до Криму - незважаючи на те, що вони є нелегальними з першого дня анексії - є частиною внутрішнього сполучення Росії. Я вже не кажу про горезвісний Керченський міст, який цими днями перетворюється для кримчан у своєрідну «дорогу смерті», якою рвонули до Криму десятки тисяч росіян. Скільки з них приїхали з тією чи іншою інфекцією?

Політика російської окупаційної влади, впевнений, прямо сприяє поширенню епідемії на окупованій території, на території, яка не є частиною Росії з точки зору міжнародного права. Мало того, що президент Росії не хоче сказати своїм співвітчизникам правду про небезпеку, так Кремль, як бачимо, ще й сприяє тому, щоб росіяни поширювали заразу на чужій землі.

Віталій Портников - журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал публікації - на сайті Крим.Реалії
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"Карєнние кримчане", з "кастрамскими" та "яраславскими карнями", захотіли "умереть в Рассєє"?... Та будь ласка... Вірус зробить те, що змушені були-б, робить наші воїни, проливаючи свою кров і кладучи життя...
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Просто смешно читать комментарии. Оказывается, это все порошенко заблокировал инсинуации мордора снять санкции,
А нельзя просто признать, что вы жалкие склочники, а Зе никакой не агент путена?
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Нельзя.
Зе никакой не агент путена, Зе, просто собачка, которую кормят под столом, бюджетным финансированием в *********, там же, классными корпоративами у крутышек, официально оформленными домами в Крыму и кто знает еще чем...
При чем, сейчас ваше Зе, просто обосраная собачка...
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порохобот-бредонос! инфицирован - самоизолируйся!
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Ідіотко, а про Порошенка в такому сенсі ти тут перша згадала. Ну і ще придурки з твоєї бригади щось тявкають.

До речі, ти вже визначилась, ти за Бєню чи за Єрмака? Чи дальше в тебе шизофренія?
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********* такая - "...отмените нам санкции, а то мы украинцев убивать не сможем! Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица - Цензор.НЕТ 6120 вот пройдет эпидемия, поднимется нефть, мы снова пойдем резать украинцев в полную силу, вот тогда и вводите... русофобы... фашизды!..."
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ну что за чушь... Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица - Цензор.НЕТ 9325 не в ООН, а в Генассамблее ООН...это принципиальное различие, бо Генассамблея ни назначает, ни отменяет санкции...ее решения вообще необязательны, в отличие от Совбеза ООН...пэтому и заблокировать в Генассамблее ничего невозможно... Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица - Цензор.НЕТ 4490
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Молодець Кисліца, працюємо і чавимо кляту масковію!!!!
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Каким образом они заблокировали эту резолюцию?
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Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця Укрінформу пояснив деталі: "Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН".
Процедура мовчання передбачає, що якщо ніхто не висловлюється проти, то документ ухвалюють за консенсусом без голосування. Зрештою, саме так резолюцію й ухвалили, але вже не проросійську.
https://24tv.ua/proval_rosiyi_v_oon_genasambleya_priynyala_rezolyutsiyu_po_covid_19_bez_zgadki_pro_sanktsiyi_n1309759
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думаю - чисто технически. Такие резолюции не голосуются, а принимаются единогласно. Несогласия Украины с рос вариантом было достаточно.
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замечательно! да там принципиально западу ещё добавить нужно после заявления пыни -моли в интервью журналисту что САНКЦИИ ИМ ДО ЗАДНЕГО МЕСТА! до заднего говоришь значит вова...ага ....ну тогда лови ещё партию...всёравно же до заднего....так чего выпрашиваешь их отмены тогда? до чего же лживое чмо он... морда слащавая...хитрая медыкованная глазки такие подло прищуренные... в щёчках ботокса по стакану.
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