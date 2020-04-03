 Україна заблокувала в ООН маніпулятивну резолюцію Росії щодо COVID-19, яка пропонувала скасувати санкції, - Кислиця

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН, який під виглядом боротьби з новим коронавірусом відкривав вікно можливостей для політичних маніпуляцій, зокрема, скасування санкцій", - зазначив український дипломат.
У цьому зв'язку, він навів низку ґрунтовних причин, чому російська ініціатива виходила за рамки міжнародних норм, тож не могла бути затверджена Генасамблеєю ООН.
"По-перше, зняття торговельних бар’єрів та заходів економічного захисту має обговорюватися в спеціалізованій установі ООН – Світовій організації торгівлі, а не на полях Генасамблеї", - зауважив Кислиця.
По-друге, за його словами, запропонований росіянами пункт про скасування санкцій "руйнує логіку відповідальності за грубі порушення Статуту ООН", а також інших норм міжнародного права.
"Експлуатувати горе мільйонів людей, щоб отримати власний зиск і добитися скасування санкцій – це і є прикладом політичної маніпуляції. У Кремлі прекрасно розуміють, що міжнародні санкції не зачіпають гуманітарної допомоги, необхідної для протидії COVID-19", - наголосив український постпред.
Він підкреслив, що Україна всіляко підтримує відкриття гуманітарних коридорів для надання допомоги у місцях, де вона найбільш потрібна.
По-третє, Кислиця назвав ініціативу Росії класичним прикладом пропагандистського прикриття власної агресивної зовнішньої політики: "З одного боку, росіяни на весь світ заявляють, що турбуються про допомогу іншим державам у часи пандемії, а з другого - блокують транзит гуманітарного вантажу для України на своїй території. До того ж вони закривають окуповані території на Донбасі для міжнародних спостерігачів і гуманітарної допомоги, не реагують за загрози зараження українських політичних в'язнів у тюрмах у тимчасово окупованому Криму або на території Російської Федерації".
По-четверте, Україна виходить із того, що послаблення або скасування санкцій має відбуватися не коштом боротьби з пандемією, а "шляхом припинення агресором порушень міжнародного права та притягнення його до відповідальності".
Як зауважив дипломат, маніпулятивний російський текст підриває зусилля генерального секретаря та широкого кола держав-членів ООН, які прагнуть реальної солідарності в боротьбі проти COVID-19.
Кислиця нагадав, що Україна приєдналася як основний співавтор до проєкту універсальної резолюції, внесеної Сінгапуром, Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном, Індонезією та Ганою, яку підтримали вже 187 держав. "Така широка підтримка і є справжнім прикладом глобальної солідарності", - зазначив він.
Постійний представник України при ООН зазначив, що слоганами та політичними деклараціями вірусу не здолати: "Потрібні реальні дії без прихованих планів особистої вигоди".
Дипломат також наголосив, що Україна почала привертати увагу іноземних партнерів в ООН до російських авантюр одразу, тільки-но в Москві завели розмову про необхідність скасування міжнародних санкцій.
Респект!
Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно... Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота...
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1) нет, не мифическая методичка - это я прочитал в прессе. гуглится на раз-два
2) Оплата даже половины груза американцами - уже ставит под сомнение "великую гумпомощь Путина". У вас же возник такой вопрос, верно?
3) Эта оплата помогает американцам сохранить лицо для себя.
4) Эта оплата - серп по яйцам ватным победобесным патриотам. Потому что ***** маски и ИВЛ, острая нехватка которых в РФ (дада, там с масками просто (__О__), как и с качественным ИВЛ), оказывается не просто подарены (как любят гордиться вата - с себя долой рубаху -ближнему помогу, ну и пусть с голой жопой!), а тупо проданы!
Я, кстати, в одной из тем на парашатудей вкинул это, так там разрыв и полыхание кацапских пердаков можно было без телескопа Хаббла за орбитой Плутона наблюдать
Так что, будте благоразумнее и смотрите, как говорил горби - ШИРШЕ
Також Озоновий шар Землі над Антарктидою швидко відновлюється, - про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature.
Вот же Гуттериш кацапо-кремлядская мразь!
АВТО
«Керченський міст перетворюється у «дорогу смерті» - Віталій Портников
Вчора 2 квітня о 23:49•Радіо Свобода
(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)
«Дорога смерті» в Крим
Те, що жителі окупованого Криму - як і жителі курортних міст сусідньої Росії - можуть стати жертвами політики Кремля, стало зрозуміло відразу ж після телевізійного звернення російського президента, який оголосив у власній країні не карантин, як у більшості країн світу, а «довгі вихідні». І в цьому відразу ж позначився знаменитий путінський підхід до реальності.
Тому що є країни, які запроваджують для своїх громадян суворий карантин і вимагають під загрозою покарання, щоб жителі сиділи вдома. А є країни, які обмежуються лише невеликими заходами, але зберігають робочий ритм. Володимир Путін, схоже, один із дуже небагатьох авторитарних правителів ********* світу, який вирішив підмінити карантин святом. І зараз уже регіональним керівникам, які опинилися ближче до реальності і бояться спалахів епідемії, доводиться власними зусиллями виправляти помилки російського президента.
Керченський міст перетворюється для кримчан у своєрідну «дорогу смерті». Путін сприяє тому, щоб росіяни поширювали заразу на чужій землі
Але при цьому тисячі росіян вирішили використовувати «довгі вихідні» повним ходом - якщо вже не можна дістатися на Балі або Пхукет. А жителі Ялти, Судака або Сімферополя стали заручниками такого божевілля. Адже внутрішнє авіасполучення в Росії триває. А польоти до Криму - незважаючи на те, що вони є нелегальними з першого дня анексії - є частиною внутрішнього сполучення Росії. Я вже не кажу про горезвісний Керченський міст, який цими днями перетворюється для кримчан у своєрідну «дорогу смерті», якою рвонули до Криму десятки тисяч росіян. Скільки з них приїхали з тією чи іншою інфекцією?
Політика російської окупаційної влади, впевнений, прямо сприяє поширенню епідемії на окупованій території, на території, яка не є частиною Росії з точки зору міжнародного права. Мало того, що президент Росії не хоче сказати своїм співвітчизникам правду про небезпеку, так Кремль, як бачимо, ще й сприяє тому, щоб росіяни поширювали заразу на чужій землі.
Віталій Портников - журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
Оригінал публікації - на сайті Крим.Реалії
А нельзя просто признать, что вы жалкие склочники, а Зе никакой не агент путена?
Зе никакой не агент путена, Зе, просто собачка, которую кормят под столом, бюджетным финансированием в *********, там же, классными корпоративами у крутышек, официально оформленными домами в Крыму и кто знает еще чем...
При чем, сейчас ваше Зе, просто обосраная собачка...
До речі, ти вже визначилась, ти за Бєню чи за Єрмака? Чи дальше в тебе шизофренія?
Процедура мовчання передбачає, що якщо ніхто не висловлюється проти, то документ ухвалюють за консенсусом без голосування. Зрештою, саме так резолюцію й ухвалили, але вже не проросійську.
https://24tv.ua/proval_rosiyi_v_oon_genasambleya_priynyala_rezolyutsiyu_po_covid_19_bez_zgadki_pro_sanktsiyi_n1309759