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 МОЗ замовить у вітчизняних виробників 20 тис. тестів для виявлення COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я замовить у вітчизняних виробників 20 тисяч тестів для виявлення COVID-19.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"МОЗ України використовує вироби вітчизняного виробника. Таких виробників три. Інститут молекулярної біології, який розробив першу тест-систему, яка насамперед розрахована на проведення наукових досліджень. Лікарям-практикам-вірусологам використовувати її у повсякденній роботі доволі важко. Тому вітчизняні виробники використовують розробки науковців і переводять у системне виробництво.

Сьогодні передбачено фінансування, що дозволить нам з наступного тижня закуповувати тест системи у вітчизняного виробника і ми розмістили попередньо замовлення на два мільйони, тобто це буде 20 тисяч таких тест-систем, які дозволять провести 90-100 досліджень за однією системою. Загалом у вітчизняного виробника ми закупимо 20 тисяч тестів для двох мільйонів пацієнтів", - розповів він.

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За оцінками чиновників, цих тестів вистачить для того, щоб пройти пік захворювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186481
 
 
 Топ коментарі
 
26 подтвержденных тестов у лечащих врачей(((((
Они не сумели сделать главное - защитить наших , да!, защитников на ЭТОЙ линии фронта((((
Но продолжают надувать щеки и ВРАТЬ Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7396
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Денис Казанський

У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих. В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих. Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, сука, нас не бере?
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26 подтвержденных тестов у лечащих врачей(((((
Они не сумели сделать главное - защитить наших , да!, защитников на ЭТОЙ линии фронта((((
Но продолжают надувать щеки и ВРАТЬ Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7396
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"В целом у отечественного производителя мы закупим 20 тыс. тестов для двух миллионов пациентов", - рассказал он. === 1 тест на 100 пациентов". Видать, главный санврач Ляшко ну очень большой вченый.
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Денис Казанський

У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих. В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих. Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, ****, нас не бере?
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Дякую, це дійсно дуже цікава тема, я теж спостерігаю за динамікою Туреччини, адже в нас майже одночасно виявили Covid, в Україні, навіть, на тиждень раніше і наші показники дуже дивують. Навіть якщо припустити, що в Турції кількість населення у 2 рази вища за нашу, то в нас має бути зараз, як мінімум, 7000 хворих. Схоже, що влада нам ссить в очі, інакще я це ніяк пояснити не можу....
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Не сцить - а сере зеленим гівном.... прямо в рота .... *** в сраку Це коли маски вивіз «чорт лисий» ( так в СМС і відповів - хуі в сраку .... Журналісти запустили скрін- фото зі смартфона Радуцького)
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Ще один оперетковий блазень. Щотижня треба тестувати 240 тис осіб, а вони замовили лише 20 тис тестів...Привіт зелепуськіну! Скільки тис тестів він придбав своїм коштом ?

https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
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Это просто для отвода глаз, после скандала с "институтом молекулярной биологии", что мол они не закупают тесты у них а везут из Китая. 20тыс тестов это 2 дня работы "института"
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Вместо поголовного тестирования они тупо решили ужесточить карантин и закрыть всех дома
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Не знаю правда или нет, но прочитал, что русня делает 30 тысяч тестов В ДЕНЬ!
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Те кто делает говорили, что 20000 в неделю могут произвести, почему всего 20000 закупаем?

Можно больше, зачем закупать у иностранцев, то что мы можем произвести сами? Откаты?
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Необходим консорциум нескольких фирм по производству ИВЛ. Одни разрабатывают электронику и программное обеспечение, другие стойки для аппарата, шланги, третьи льют корпуса, маски. И это задача .... Ляшко !!!! Попросить и организовать....
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Так у него другие «перлы» есть, о том, что маски носить не надо - они не спасают.
О том, что сплошное тестирование проводить не нужно - оно не целесообразно.
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в смысле в 20-й раз закажет? ежедневно вроде пишут, что прилетают тоннами.
А люди мрут потихоньку, уже более 1 млн заразившихся
https://cvstat.com/
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Блин, неделю уже слышим
Закажите НАКОНЕЦ
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Чайной ложкой да по губам. Этого количества не хватит даже на охвист президента.
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а надо как минимум 2 млн тестов, чтобы каждый смог их купить в аптеке
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