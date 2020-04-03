 МОЗ замовить у вітчизняних виробників 20 тис. тестів для виявлення COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"МОЗ України використовує вироби вітчизняного виробника. Таких виробників три. Інститут молекулярної біології, який розробив першу тест-систему, яка насамперед розрахована на проведення наукових досліджень. Лікарям-практикам-вірусологам використовувати її у повсякденній роботі доволі важко. Тому вітчизняні виробники використовують розробки науковців і переводять у системне виробництво.
Сьогодні передбачено фінансування, що дозволить нам з наступного тижня закуповувати тест системи у вітчизняного виробника і ми розмістили попередньо замовлення на два мільйони, тобто це буде 20 тисяч таких тест-систем, які дозволять провести 90-100 досліджень за однією системою. Загалом у вітчизняного виробника ми закупимо 20 тисяч тестів для двох мільйонів пацієнтів", - розповів він.
За оцінками чиновників, цих тестів вистачить для того, щоб пройти пік захворювання.
Они не сумели сделать главное - защитить наших , да!, защитников на ЭТОЙ линии фронта((((
Но продолжают надувать щеки и ВРАТЬ
Денис Казанський
У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих. В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих. Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, ****, нас не бере?
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
на алкоголь
Щоби вистачило на ВР та уряд???
Можно больше, зачем закупать у иностранцев, то что мы можем произвести сами? Откаты?
О том, что сплошное тестирование проводить не нужно - оно не целесообразно.
А люди мрут потихоньку, уже более 1 млн заразившихся
https://cvstat.com/
Закажите НАКОНЕЦ