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 Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП. ФОТО

ДП "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав Міністерству оборони України чергову партію із 7 відремонтованих і модернізованих бойових машин піхоти, з них 5 одиниць БМП-1 та 2 одиниці БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП 01

Працівники підприємства відновили боєздатність всіх систем та агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння тощо. Ремонтні роботи здійснено в межах договору на виконання державного оборонного замовлення, який було укладено восени 2018 р. строком на 2 роки.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП 02

Також читайте: Шепетівський ремонтний завод передав ЗСУ 5 відремонтованих САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, БРДМ, БТР, а також машини на їхній базі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186480
 
   
 Топ коментарі
 
Замовлення 2018 року. Чи будуть нові? Чи буде модернізація цих машин?
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поперли заводы, пригодился однако контрабас Свинарчуков-Гладковских...а вони сколько стояло в СМИ..ЖЕСТЬ!
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Замовлення 2018 року. Чи будуть нові? Чи буде модернізація цих машин?
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ага, чи дезинфіковані? облапані точно.
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поперли заводы, пригодился однако контрабас Свинарчуков-Гладковских...а вони сколько стояло в СМИ..ЖЕСТЬ!
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Тоже касается и МВФ, кредитов и шуток про "актрису готовую принять со всех сторон". Помню как Голобородько пафосно в сериале посылал в ж... МВФ и смешно сейчас наблюдать за Зеленским.
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нарид то голосовал за всего правильного героя- голобородька, а получил, приколиста -актера , который играл его..а это как говорят две большие разницы.. Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь отремонтированных БМП - Цензор.НЕТ 5996...теперь пусть ржет по приколу, *******, кто ему дохтур... Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь отремонтированных БМП - Цензор.НЕТ 5996
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2020. Зевласть не заключила контракты с оборонкой на ремонт техники.
Гособоронзаказ 2020: план есть - где деньги?
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БМП-1, перестали выпускать, когда Брежнев умер. Что там ремонтировать?
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На складах Украины тысячи таких БМП, САУ, танков, БТР.
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В 2001 году, в армии Ирака были тысячи Т -34. Помогло? Тогда 34 - кам был тот же полтинник, что и БМП-1
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А, что ты от меня хочешь? Не я ж БМП поставляю в ВСУ. Ну так кацапские террористы на Донбассе тоже не на звездных танках с бластерами ездят.
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Они воевали с самой современной армией мира. Если бы США воевала на Донбассе. Понадобилось бы пару дней. Турция - за неделю всё закончила бы.
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Пане Мотузка. Якщо не розбираєтеся, то не давайте поради. Московія, яка себе перейменувала в росію, в минулому році викупила в Малайзії, чи В*єтнамі (не пам*ятаю) танки Т-34 і поставили в строй. Створили цілий полк. Нормальні БМП і вони куплені за гроші і чому ми маємо від них відмовлятися. Потрібно тільки ставити на них інші модулі, падлампічити і в строй.
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Анатолий,ну о чем ты говоришь?Попробуй на старый ЗАЗ поставить двигатель от Порше.Что у тебя получиться,или получиться вообще?Наши с тобой деньги просто выкинули.
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Это БМП-1. Они на вооружении с 1966 года, считай сколько им сейчас
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перша на фото, все ж таки БМП-2! друга БМП-1.
Увесь світ вважає найбільш доцільним модернізацію існуючої бронетехніки. На жаль, маємо поки що тільки ремонт. Звісно, можно було замість них воювати на автобусах...
Крім того, нам воювати не з НАТО, а із кацапами, а ті, у такому самому лайні. Їхня БМП-3, нічим не ліпша за ці коробки.
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Ну, 7 в день нереально, но хотя бы штук 10 за 1-2 месяца. Это минимум.
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А трактора и комбайны хоть подпольно выпускают для мирных полей?
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БМП1 это вообще днище, с сапогом вместо пушки и движком от полуторки от полуторки. В неё никто не садится, на броне безопасней, чем внутри)
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Вот как раз тема для объяснения двум когортам придурков воюющих между собой за власть их воров ( Зелупени и "поросятинские") как их боссы "наработали" на армию Украины.. Шестой год войны, основные шесть самых крупных воров обогатились за это время и продолжают заниматься карманной греблей несмотря на войну и не только на войну, а завод (!) отремонтировал (!) аж 7 (!) БМП. Круто! Я ещё не удивлюсь если это даже не оплачено Ещё я помню как пафосно поросятина отправляла с Житомирского БТЗ партию неисправных "с консервы" на скорую руку перекрашенных из пульвера танков ( при чем так обосрались начальства что дебилы закрасили даже приборы внутри.) Потом часть этого металлолома просто не доехала а часть тупо глохла посреди поля в бою и их расстреливали как в тире. У части сразу же отказывала пушка или поворот башни что равносильно мишени тоже. Кто то ответил? Хоть одна падаль? .Что бы вы понимали ,я ,как человек сталкивающийся с "нулём" объясню всем что такое сегодня 7 БМП. (ещё и реально устаревшего говна) для нашей армии. Это приблизительно - 0 от потребности. Честно говоря я бы даже постеснялся постить такую "новость", которая для адекватного человека означает "позор". Это всё при том что военную технику по хорошему восстанавливать и даже разрабатывать есть кому, есть где и даже идеи которые генерируют наши спецы иногда не то что лучше реализованных кацапами сегодня а и вызывают интерес НАТО. То есть (порохоботы суки - все сюда!) , - спасибки Пьётер Ликсеивибздтчь Мальдивский Миротворец 1,свинья воровская мальдивско-испанская, за ******** просто "поднятие" украинской армии за 6 лет о котором все трубят из каждого утюга! Нижайший поклон ! Особенно нужно отметить пафосное жертвование на армию 200 тыс грн. из наворованного у страны мешка с лярдами денег и два ***** не нужных катера с ленинской кузни с вооружением 15-го века ( только катапульту для метания камней забыли поставить на палубу) и способных держаться на плаву разве что в сельской канаве и в безветренную погоду, которые мы все купили по цене, - как покрытые сантиметровым слоем золота. ( И зелупо-придурки суки все сюда!) Спасибо клёвый подсцан Вован Бонапарт Оманский Миротворец 2 , феерический совецький идиот, за принятие эстафеты и продолжения "поднятия" помимо экономики , ещё и армии Украины ! Оба "заслужили" ,за что ,надеюсь , и разорвут по концовке.
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Среди всего твоего бреда и поноса, особенно понравилось о танках, с Житомирского БТЗ.
Это примерно так же круто, как стрельба Рапирой по пртивотанковым минам, что бы взорвать школу с кадыровцами. Пиши еще, сказочник.
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О...появилось чмо *********? А ну ка расскажи тут всем чучело где ты "воевало" Где тебя "комисовали" и по какой причине? Это первое. Второе, про танки.. Архивы канала ТСН - по пунктам всё. Архивы пафосного видео - по пунктам всё.. Это помнит просто даже из ящика вся страна.
Итак к первому пункту...Тебя **** ********* никто не знает Я справки наводил. На "нуле" где только можно было. Никакого Рема, ***** *******, никакого *** "с американской винтовкой " комисованного ни в 15-м ни в 16-м никто не видел не слышал ..И что? ******* позорная ? Ты что **** сцыкун вонючий думало что связалось с таким как сам дебилом? Ну ка сыпни книжными ТТХ?
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Це не техніка а ж2 хуцпа, за цю зраду пороха соєво-мальдівського і зенелоха клована-оманського, на нари довічно і з конфіскацією.
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Если ты пойдешь работать на Житомирский БТЗ слесарем например, то завод сможет отремонтировать в 2 раза больше. Только на зарплату не рассчитывай, у зеправительства на тебя денег нет.
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7 БМП... это даже не рота... а нужны батальоны и батальоны!
Также интересно, сколько времени выполнялся сей заказ?
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Короче говоря - с оборонкой все плохо. Это, конечно, не ситуация до 2014 г., когда было ну просто полная жопа, но и далеко не нормальный техпроцесс. Т.е. заводы оборонки... так собі, животіють...
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