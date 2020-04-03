 Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Працівники підприємства відновили боєздатність всіх систем та агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння тощо. Ремонтні роботи здійснено в межах договору на виконання державного оборонного замовлення, який було укладено восени 2018 р. строком на 2 роки.
ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, БРДМ, БТР, а також машини на їхній базі.
Гособоронзаказ 2020: план есть - где деньги?
Увесь світ вважає найбільш доцільним модернізацію існуючої бронетехніки. На жаль, маємо поки що тільки ремонт. Звісно, можно було замість них воювати на автобусах...
Крім того, нам воювати не з НАТО, а із кацапами, а ті, у такому самому лайні. Їхня БМП-3, нічим не ліпша за ці коробки.
Это примерно так же круто, как стрельба Рапирой по пртивотанковым минам, что бы взорвать школу с кадыровцами. Пиши еще, сказочник.
Итак к первому пункту...Тебя **** ********* никто не знает Я справки наводил. На "нуле" где только можно было. Никакого Рема, ***** *******, никакого *** "с американской винтовкой " комисованного ни в 15-м ни в 16-м никто не видел не слышал ..И что? ******* позорная ? Ты что **** сцыкун вонючий думало что связалось с таким как сам дебилом? Ну ка сыпни книжными ТТХ?
Также интересно, сколько времени выполнялся сей заказ?
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Короче говоря - с оборонкой все плохо. Это, конечно, не ситуация до 2014 г., когда было ну просто полная жопа, но и далеко не нормальный техпроцесс. Т.е. заводы оборонки... так собі, животіють...