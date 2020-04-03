 Зустріч "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з "плівками Лероса", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Янченко

"Насправді, окремі висловлювання про те, що Гео Лероса переслідують, як раз звучали на тлі відсутності інформації. Ми, наприклад, її сьогодні отримали. Бо ніхто не знав, що Єрмаку-молодшому теж вручили повістку і він, на відміну від Гео, вже ходить на багатогодинні допити. Ми цього не знали, і тому ситуація мала дещо однобокий вигляд, але з'ясувалося, що це не зовсім так", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Янченко зазначила, що це була ініціатива "малої фракції" зустрітися і обговорити цю ситуацію, виробити позицію і як фракція має на неї реагувати. "До цієї зустрічі вирішили приєднатися президент і керівник Офісу Президента, вони були на частині зустрічі, пояснили ситуацію", - повідомила вона.

Депутатка звернула увагу, що опубліковані кілька днів тому відеозаписи датовані серпнем, вереснем 2019 року, але з'явилися вони саме зараз. "Офісу Президента про ці плівки було відомо, бо цими плівками вже намагалися шантажувати раніше", - зазначила вона.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".