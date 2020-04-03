 Зустріч "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з "плівками Лероса", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Янченко

"Насправді, окремі висловлювання про те, що Гео Лероса переслідують, як раз звучали на тлі відсутності інформації. Ми, наприклад, її сьогодні отримали. Бо ніхто не знав, що Єрмаку-молодшому теж вручили повістку і він, на відміну від Гео, вже ходить на багатогодинні допити. Ми цього не знали, і тому ситуація мала дещо однобокий вигляд, але з'ясувалося, що це не зовсім так", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Янченко зазначила, що це була ініціатива "малої фракції" зустрітися і обговорити цю ситуацію, виробити позицію і як фракція має на неї реагувати. "До цієї зустрічі вирішили приєднатися президент і керівник Офісу Президента, вони були на частині зустрічі, пояснили ситуацію", - повідомила вона.
Депутатка звернула увагу, що опубліковані кілька днів тому відеозаписи датовані серпнем, вереснем 2019 року, але з'явилися вони саме зараз. "Офісу Президента про ці плівки було відомо, бо цими плівками вже намагалися шантажувати раніше", - зазначила вона.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
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.. в последнее время частенько был не в духе и сетовал на то, что слишком уж много проблем на него навалилось.
Однако, так сказать, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал скандал с главой ОП Ермаком и его братом.
Соратник Зеленского сообщил, что после обнародования в СМИ возмутительного видео Зеленский сразу же жестко поговорил с Ермаком, но затем практически перестал с ним общаться, зато встретился с несколькими людьми, с которыми давно не разговаривал.
По словам источника, президент добивался от них правдивых сведений о Ермаке. И получил их. Но также Зеленский получил от них общую информацию о ситуации в стране, которая сильно отличалась от той, которой его потчевали Ермак и его заместители.
Эта информация ужаснула Зеленского…
«Он был в реальном шоке», - сообщил источник.
Кроме того, по его словам, президент очень нервно отреагировал на заявление Портнова, что он «предал избирателей», вступив с сговор с Порошенко.
Также Зеленского сильно задели два заявления в Раде Юлии Тимошенко…
Особенно то, в котором она пообещала, что он обязательно понесет в будущем уголовную ответственность:
Еще, по информации источника, Зеленского угнетает в последние недели ситуация с коронавирусом.
Затем, во вторник, в разговоре с Шефиром и Бакановым глава государства заявил о провалах практически по всем направлениям и по ситуации с Ермаком, и с экономикой в стране, и с бюджетом, и с коронавирусом, и с новым правительством, и с миром на Донбассе, и т. д.
Тогда же Зеленский и сообщил о намерении незамедлительно подать в отставку, поскольку, по его словам, дальше положение будет только ухудшаться.
Как передал источник, друзья еле убедили Зеленского не заявлять об уходе прямо сейчас.
Также они с трудом уговорили его обсудить, что нужно предпринять уже теперь, если он таки подает в ближайшие дни в отставку.
Единодушно решили, что для всех, включая самого Зеленского, будет лучше всего, если следующим президентом - по итогам июньских или июльских досрочных выборов станет Разумков.
К тому же, он единственный из нынешней команды, кто имеет шансы на победу на этих выборов, так как лично его рейтинг пока не сильно упал.
Вечером во вторник Зеленский встречался со спикером. Но тут, по словам источника, вышла заковыка - Разумков не выразил большого восторга от сделанного ему предложения. Дескать, ситуация в стране уж очень скверная.
В итоге Разумков попросил время подумать. До четверга. Но, скорее всего, согласится…
Объявление же о своей отставке президент, по-видимому, сделает в пятницу..
Джерело: https://censor.net.ua/n3186479
Було відомо, але вони заткнули всім рота і не піддавались на шантаж ?
Продовжуючи свої брудні ділішкі ?
Чому тоді СБУ не визивало Єрмака на допити ?
- никто не знал что Брат-2 тоже повестку получил (а зачем Брат-1 и ЗЕ об этом умолчали?) = проблема в том что ЗЕ скрыл инфу;
- офис ЗЕ знал об этих записях ещё в сентябре 2019 года (и что с тех пор Брат-2 ходит на допросы?) = получил повестки только после Лероса, когда коррупцию нельзя было замаскировать.
- Не виноватая я , Лерос сам пришёл! - рвал на себе трусы Ермак. А рядом сидел "отец демократии" и надувал важно щёки, - торг неуместен бурчал ЗЕ
П.С. "Малая фракция больших идиотов" .
а эти "солнышки" всего лишь увидели, что всё не так однобоко..
вы, зелёные шлюхи, в который раз вместе со своим ВошьдЬом уронили Украину, пробив очередное дно.. дебилы-экспериментаторы
През назвав депутата своєї партії аферистом!
Тупість цього зеленого кодла бездонна
И с таким уродом дружит Зеленский!
Именно эта гэбнявая гнида делала типа анализы Буратино.
Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов
Мерзоти--ви найгірші що було до вас.
Сейчас будут грести всех подряд и ставить информ завесу, чтобы отвлечь внимание от Ермака и его покрывательства Зеленым.
Слияние с Петей Алексеичем - это апофеоз, после которого уже никому здравомыслящему не придет в голову городить бредни типа «дайте ему время, он научится», «Зеленский - самое лучшее, что случилось с Украиной» и «Зеленский не ворует, он все сам заработал».
Там многие возмущаются тем, что Лероса определили в «аферисты», а Ермака в «спасители страны». Кто определили? Да сам Зеленский и определил.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
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На Лероса спустили всех собак, открыв против него 6 производств.
Я помню, как год назад зеленые говорили о том, что они другие. Они говорили про то, какие они порядочные, мы слушали. Так ненавидели Петю Алексеича, что даже верили. Теперь, год спустя, многие глазам и ушам своим не верят. Однако после 31 марта пришло время поверить.
Зеленский не сольет Ермака по двум причинам:
1. Под Ермака Путин подогнал Козака, бортанув Суркова. Навряд ли Кремлю понравится преждевременное падение в никуда одобренной им кандидатуры.
2. Ермак организовал визит Зеленского в Оман и все про этот визит знает. А ведь там еще и крушение самолета, о котором уже подзабыли.
Но это еще не все - Ермак знает, куда и кому шли деньги от торговли должностями. Как с таким расстаться?
У этих, точно так же, как у предыдущих, полностью отсутствует моральный стержень, поэтому попав в кадушку с солеными огурцами, они сами просолились до мозга костей.
Слияние с Петей Алексеичем - это апофеоз, после которого уже никому здравомыслящему не придет в голову городить бредни типа «дайте ему время, он научится», «Зеленский - самое лучшее, что случилось с Украиной» и «Зеленский не ворует, он все сам заработал».
Я много раз писала о том, что Зеленский зарабатывал у тех, кто воровал. Те, кто воровал, выпустили его на свои каналы и спонсировали его предвыборную кампанию. Вы думаете, так становятся «святым» или, хотя бы, «другим»?
Слияние с Петей произошло ведь не даром. Не только под земельку, рынок которой можно и нужно было открывать по-другому. Но и под будущее удержание власти.
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Петя нас тошнил пять лет и мы терпели. Технологий было несколько. Одна состояла в том, чтобы выбрасывать на население как можно больше скандалов. Дайте им сериалы из жизни богатых и они обожрутся попкорном. Мозги при этом отомрут, их заменит попкорн. И второе - разделяй и властвуй.
Петя все технологии передал по наследству. Вы не заметили, как монобольшинство расколото уже не только по вопросам земли, банков и кандидатур, но и кто из них будет праздновать победу, а кто продолжать мстить за оккупацию.
Но это только первый акт. А вот вам второй. Помните заверения год назад в том, что не будет ни кумовьев, ни братков, ни пап, ни мам, и что всех посадим? Пришла уже вторая весна для посадок и тут один наивный пытался коррупционеров на чистую воду вывести.
Игорь Уманский - из интервью LB:
«Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Я не могу их уволить, могу только сделать представление - увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».
…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение».
https://lb.ua/…/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html…
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После чего премьер Шмыгаль увольняет Уманского, того, кто разоблачил коррупционеров.
За неделю три скандала. Нам остается за закрытыми дверьми наблюдать.
Этот цирк перегрызется и расползется. Если только Кремль плечико не подставит в рамках борьбы с коронавирусом.
Ну, и Ермак, рыцарь на своем новом Мерсе, подсуетится и спасет страну. Шмыгаль ему в помощь…