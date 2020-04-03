EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  35501  137
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4984) Янченко (18) Слуга народу (773) Єрмак Андрій (211) Єрмак Денис (28)

 Зустріч "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з "плівками Лероса", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Янченко

Зустріч так званої "малої фракції" "Слуги народу" (глава фракції, його заступники та голови комітетів Ради) з президентом Володимиром Зеленським та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації навколо відеозаписів за участю брата глави ОП Дениса Єрмака і вона видається вже не такою однобокою, вважає заступниця голови фракції Галина Янченко.

"Насправді, окремі висловлювання про те, що Гео Лероса переслідують, як раз звучали на тлі відсутності інформації. Ми, наприклад, її сьогодні отримали. Бо ніхто не знав, що Єрмаку-молодшому теж вручили повістку і він, на відміну від Гео, вже ходить на багатогодинні допити. Ми цього не знали, і тому ситуація мала дещо однобокий вигляд, але з'ясувалося, що це не зовсім так", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Янченко зазначила, що це була ініціатива "малої фракції" зустрітися і обговорити цю ситуацію, виробити позицію і як фракція має на неї реагувати. "До цієї зустрічі вирішили приєднатися президент і керівник Офісу Президента, вони були на частині зустрічі, пояснили ситуацію", - повідомила вона.

Депутатка звернула увагу, що опубліковані кілька днів тому відеозаписи датовані серпнем, вереснем 2019 року, але з'явилися вони саме зараз. "Офісу Президента про ці плівки було відомо, бо цими плівками вже намагалися шантажувати раніше", - зазначила вона.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП. ВIДЕО

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186479
 
 
 Топ коментарі
 
Малая фракция и большая коррупция на фоне проституции Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с "пленками Лероса", - замглавы фракции "Слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7986
 показати весь коментар
 
Основний меседж був такий... Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с "пленками Лероса", - замглавы фракции "Слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 804
Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с "пленками Лероса", - замглавы фракции "Слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7
 показати весь коментар
 
ага.. значит Зеля решил покрывать проделки Ермаков..
вот что значит эта встреча..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ermac wins. Flawless victory... 🤬
https://i.pinimg.com/originals/7a/be/53/7abe539d97648a9f0ff3d4b2d26ef611.jpg
 показати весь коментар
 
"А когда Гарик мне все рассказал, то я понял что он абсолютно невиновен!"
 показати весь коментар
 
 
.. зе инсайд
.. в последнее время частенько был не в духе и сетовал на то, что слишком уж много проблем на него навалилось.
Однако, так сказать, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал скандал с главой ОП Ермаком и его братом.
Соратник Зеленского сообщил, что после обнародования в СМИ возмутительного видео Зеленский сразу же жестко поговорил с Ермаком, но затем практически перестал с ним общаться, зато встретился с несколькими людьми, с которыми давно не разговаривал.
По словам источника, президент добивался от них правдивых сведений о Ермаке. И получил их. Но также Зеленский получил от них общую информацию о ситуации в стране, которая сильно отличалась от той, которой его потчевали Ермак и его заместители.
Эта информация ужаснула Зеленского…

«Он был в реальном шоке», - сообщил источник.
Кроме того, по его словам, президент очень нервно отреагировал на заявление Портнова, что он «предал избирателей», вступив с сговор с Порошенко.
Также Зеленского сильно задели два заявления в Раде Юлии Тимошенко…
Особенно то, в котором она пообещала, что он обязательно понесет в будущем уголовную ответственность:
Еще, по информации источника, Зеленского угнетает в последние недели ситуация с коронавирусом.
Затем, во вторник, в разговоре с Шефиром и Бакановым глава государства заявил о провалах практически по всем направлениям и по ситуации с Ермаком, и с экономикой в стране, и с бюджетом, и с коронавирусом, и с новым правительством, и с миром на Донбассе, и т. д.
Тогда же Зеленский и сообщил о намерении незамедлительно подать в отставку, поскольку, по его словам, дальше положение будет только ухудшаться.
Как передал источник, друзья еле убедили Зеленского не заявлять об уходе прямо сейчас.
Также они с трудом уговорили его обсудить, что нужно предпринять уже теперь, если он таки подает в ближайшие дни в отставку.
Единодушно решили, что для всех, включая самого Зеленского, будет лучше всего, если следующим президентом - по итогам июньских или июльских досрочных выборов станет Разумков.
К тому же, он единственный из нынешней команды, кто имеет шансы на победу на этих выборов, так как лично его рейтинг пока не сильно упал.
Вечером во вторник Зеленский встречался со спикером. Но тут, по словам источника, вышла заковыка - Разумков не выразил большого восторга от сделанного ему предложения. Дескать, ситуация в стране уж очень скверная.
В итоге Разумков попросил время подумать. До четверга. Но, скорее всего, согласится…
Объявление же о своей отставке президент, по-видимому, сделает в пятницу..
 показати весь коментар
 
 
Ну почему же? Только сценарий не полный. Потом спикером изберут пороха и через месяц Разумков тоже пойдет в отставку. И уваля..... Порошенко президент и ЧП в стране.....Все как по нотам....
 показати весь коментар
 
 
І знову буде змушений рятувати країну, добре що досвід уже є.
 показати весь коментар
 
У зели цуг-цван. Признает виновным ермака ему конец. Решил биться за трон до конца как загнаная крыса. ,Припрут к стене откажится и кончит стенкой кажется'
 показати весь коментар
 
 
"Офису президента об этих пленках было известно, потому что этими пленками уже пытались шантажировать раньше", - указала она.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186479

Було відомо, але вони заткнули всім рота і не піддавались на шантаж ?
Продовжуючи свої брудні ділішкі ?
Чому тоді СБУ не визивало Єрмака на допити ?
 показати весь коментар
 
 
Що ж, результат очікуваний, якесь дежавю раніше аналогічної зустрічі по питанню відносно консультативної ради.
 показати весь коментар
 
 
Следим за руками мошенника: - ЗЕ с Ермаком дали больше ясности и только сейчас и нам "малой фракции" (ещё бы шулеру ясность своих действий для ВСЕХ озвучить) = проблема в том что ЗЕ не желал ничего прояснить;
- никто не знал что Брат-2 тоже повестку получил (а зачем Брат-1 и ЗЕ об этом умолчали?) = проблема в том что ЗЕ скрыл инфу;
- офис ЗЕ знал об этих записях ещё в сентябре 2019 года (и что с тех пор Брат-2 ходит на допросы?) = получил повестки только после Лероса, когда коррупцию нельзя было замаскировать.

- Не виноватая я , Лерос сам пришёл! - рвал на себе трусы Ермак. А рядом сидел "отец демократии" и надувал важно щёки, - торг неуместен бурчал ЗЕ

П.С. "Малая фракция больших идиотов" .
 показати весь коментар
 
 
клоун не просто так крышует коррумпированных дЕрьмаков и готов на все ради них, значит он также причастен. это одна банда.
 показати весь коментар
 
 
Зенелохи в долі з фаршмаком, всіх у відставку і на нари, бариги, зелені.
 показати весь коментар
 
 
вы ВСЕ сядете друзья скоро...я думаю, скорее чем вы думаете....а пока еще немножко можете потанцевать на костях Украины....
 показати весь коментар
 
 
В отличии от гео, брателло Ермака ходит на допросы? А зачем Гео ходить на допросы? Он шо, присутствует на записи?
 показати весь коментар
 
 
Стесняюсь спросить замглавы фракции "Слуга народа" Янченко -- то же через ермаков проходила на должность ??? Тема миньета не раскрыта
 показати весь коментар
 
 
Это новая молодая мама продажной украинской социологии. Бекешкина почила в бози, а тут подросла молодежь.
 показати весь коментар
 
короче решили что братуха ермака пересидит короновирус, а заодно и шум вокруг коррупции дома "под домашним арестом"...и так и так дома сериалы смотреть))) а так двух зайцев убьет. а там глядишь и подзабудется...Посадить никто ж не посадит т.к. венедиктово-ГБР все в доле...вот упыри...
 показати весь коментар
 
 
зебИлы, в любой нормальной стране эта ситуация - ЧП, со всеми вытекающими последствиями: увольнения подозреваемого, криминальное преследование и отбывание срока обвиняемыми и ВСЕМИ его сообщниками, от курьеров до ***********..
а эти "солнышки" всего лишь увидели, что всё не так однобоко..
вы, зелёные шлюхи, в который раз вместе со своим ВошьдЬом уронили Украину, пробив очередное дно.. дебилы-экспериментаторы
 показати весь коментар
 
 
Данило,а США нормальная страна?Почему не отстранен Трамп,не посажен и не отбывает наказание?Может и там не ходят на допросы?Петюня вот 29 раз не ходил.И все правильно.Или как то однобоко?...
 показати весь коментар
 
Зеленський назвав Гео Лероса аферистом.
През назвав депутата своєї партії аферистом!
Тупість цього зеленого кодла бездонна
 показати весь коментар
 
 
Фсбшный крот Пальчевский еще и аферист в бегах.
И с таким уродом дружит Зеленский!
Именно эта гэбнявая гнида делала типа анализы Буратино.
Пальчевский - мошенник с двойным гражданством, сбежавший из РФ от долгов
 показати весь коментар
 
 
Всі ці події доводять, що зелений шут в долі за всі призначення в уряді і інших державних установах
Мерзоти--ви найгірші що було до вас.
 показати весь коментар
 
 
представьте, насколько у этой кодлы низкий уровень компетенции, что они даже взятку не умеют взять не зашкварившись! о каком управлении страной, и тем более, внешней политикой, может идти речь???
 показати весь коментар
 
 
Так что же стало ясно? Многобокость? Лерос должен ходить на допросы почему? Потому что выкрыл коррупционера, пользующегося покровительством госслужащего? Никакой ясности. Вы поговорили с президентом, он вам сказал позакрывать ******, потому что поиск кандидатур был может быть не по его инициативе, но точно с его разрешения, а еще он прикрывает голову своего аппарата, так как кумовство никто не отменял. Это как порох и свинарчук. Свинарчук хозяйствовал и давал результат, порох может и не знал объемов ворованного, но догадывался, что за голый оклад никто ворочать такое не будет, и получилось, что презик тоже виноват. Так и здесь: была поставлена задача набрать людей, но о деньгах не говорили, это была инициатива Ермака
 показати весь коментар
 
 
Увага-ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА БУЛО ВІДОМО ПРО ЦІ ЗАПИСИ БО НИМИ ПРОБУВАЛИ ШАНТАЖУВАТИ РАНІШЕ. Озвучте хто і скільки СБУшників несли цьому невідомому повістку.Якщо знали що писав не Лерос навіщо було посилати до нього 6 СБУшників? Вже скоро рік як триває РОЗІГРАШ УКРАЇНИ.Коли вже буде номер на біс і фінальна пісня Зеленського.
 показати весь коментар
 
 
Янченко прсто промокашка,яка не могла відповісти на питання журналіста: "Чи є Коломойський олігархом?" Сциклива депутатша, яка на підтанцовке...
 показати весь коментар
 
 
так что там у моники? "тоннели или коридоры"? высоцкий
 показати весь коментар
 
 
после омана зеленский с ермааком тупо сдают УКРАИНУ путину
 показати весь коментар
 
 
Провоцируй,не провоцируй-плёнки были и есть.Но преступление Ермака младшего очевидно и более весомо.Любые объяснения уходят в сторону от сути.Конечный результат расследований очевиден.Правовые институты имеют только вывески,но не юридическую правовую силу.Реформа их не произошла и выглядит как очковтирательство.А организация их вообще не поддаётся никакой критики.И это только на руку власти,-они будут всегда ревниво и трепетно относится к реформированию под себя.Поэтому о каком росте экономике, об инвестициях? У нас преступные законы и их организация узаконены властью.
 показати весь коментар
 
 
Дешевые понты для приезжих. Зустріч "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з "плівками Лероса", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 5614
Сейчас будут грести всех подряд и ставить информ завесу, чтобы отвлечь внимание от Ермака и его покрывательства Зеленым. Зустріч "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з "плівками Лероса", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 5614
 показати весь коментар
 
 
Зеленский ничем по подлости не отличается от Порошенко и потому жулика Ермака не сдаст Апрель 3, 2020Без рубрикиКомментарии
Зустріч "малої фракції" із Зеленським та Єрмаком дала більше ясності щодо ситуації з "плівками Лероса", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8370Слияние с Петей Алексеичем - это апофеоз, после которого уже никому здравомыслящему не придет в голову городить бредни типа «дайте ему время, он научится», «Зеленский - самое лучшее, что случилось с Украиной» и «Зеленский не ворует, он все сам заработал».
Там многие возмущаются тем, что Лероса определили в «аферисты», а Ермака в «спасители страны». Кто определили? Да сам Зеленский и определил.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
В тему - Брат Ермака не только продавал должности, но и уничтожал бизнес под заказ - Bihus.Info
На Лероса спустили всех собак, открыв против него 6 производств.
Я помню, как год назад зеленые говорили о том, что они другие. Они говорили про то, какие они порядочные, мы слушали. Так ненавидели Петю Алексеича, что даже верили. Теперь, год спустя, многие глазам и ушам своим не верят. Однако после 31 марта пришло время поверить.
Зеленский не сольет Ермака по двум причинам:
1. Под Ермака Путин подогнал Козака, бортанув Суркова. Навряд ли Кремлю понравится преждевременное падение в никуда одобренной им кандидатуры.
2. Ермак организовал визит Зеленского в Оман и все про этот визит знает. А ведь там еще и крушение самолета, о котором уже подзабыли.
Но это еще не все - Ермак знает, куда и кому шли деньги от торговли должностями. Как с таким расстаться?
У этих, точно так же, как у предыдущих, полностью отсутствует моральный стержень, поэтому попав в кадушку с солеными огурцами, они сами просолились до мозга костей.
Слияние с Петей Алексеичем - это апофеоз, после которого уже никому здравомыслящему не придет в голову городить бредни типа «дайте ему время, он научится», «Зеленский - самое лучшее, что случилось с Украиной» и «Зеленский не ворует, он все сам заработал».
Я много раз писала о том, что Зеленский зарабатывал у тех, кто воровал. Те, кто воровал, выпустили его на свои каналы и спонсировали его предвыборную кампанию. Вы думаете, так становятся «святым» или, хотя бы, «другим»?
Слияние с Петей произошло ведь не даром. Не только под земельку, рынок которой можно и нужно было открывать по-другому. Но и под будущее удержание власти.
В тему - Зачем Зеленскому понадобилось реанимировать воняющего тухлятиной Порошенко? - политолог
Петя нас тошнил пять лет и мы терпели. Технологий было несколько. Одна состояла в том, чтобы выбрасывать на население как можно больше скандалов. Дайте им сериалы из жизни богатых и они обожрутся попкорном. Мозги при этом отомрут, их заменит попкорн. И второе - разделяй и властвуй.
Петя все технологии передал по наследству. Вы не заметили, как монобольшинство расколото уже не только по вопросам земли, банков и кандидатур, но и кто из них будет праздновать победу, а кто продолжать мстить за оккупацию.
Но это только первый акт. А вот вам второй. Помните заверения год назад в том, что не будет ни кумовьев, ни братков, ни пап, ни мам, и что всех посадим? Пришла уже вторая весна для посадок и тут один наивный пытался коррупционеров на чистую воду вывести.
Игорь Уманский - из интервью LB:
«Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Я не могу их уволить, могу только сделать представление - увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».
…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение».
https://lb.ua/…/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html…
В тему - Шмыгаль и Верланов крышуют масштабные схемы разворовывания казны - заявление Уманского
После чего премьер Шмыгаль увольняет Уманского, того, кто разоблачил коррупционеров.
За неделю три скандала. Нам остается за закрытыми дверьми наблюдать.
Этот цирк перегрызется и расползется. Если только Кремль плечико не подставит в рамках борьбы с коронавирусом.
Ну, и Ермак, рыцарь на своем новом Мерсе, подсуетится и спасет страну. Шмыгаль ему в помощь…
 показати весь коментар
 
 
Все зрозуміло - грабувати будуть і надалі правда тепер більше і всі разом!!!
 показати весь коментар
 
 
Вони як і всій країні, так і Вам навішали локшини. І Ви повірили? Чому його не відсторонили від обов*язків на час розслідування, щоб він не ходив і не "пояснював" і не тиснув на правоохоронні органи? Ось Вам і вся відповідь. Брехати вони вміють.
 показати весь коментар
 
клевай логика....если инфо выложили не в сетнябре, а именно сейчас то это автоматом отменяет факт происшедшего?))))
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору